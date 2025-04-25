https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013301533.html
"На похоронах": в Раде раскрыли жуткий замысел Зеленского
"На похоронах": в Раде раскрыли жуткий замысел Зеленского - РИА Новости, 25.04.2025
"На похоронах": в Раде раскрыли жуткий замысел Зеленского
Владимир Зеленский будет искать непрошеной встречи с президентом США Дональдом Трампом на похоронах папы Римского, написал депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T00:41:00+03:00
2025-04-25T00:41:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский будет искать непрошеной встречи с президентом США Дональдом Трампом на похоронах папы Римского, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."На папских похоронах он будет бродить по флангам, выискивая Трампа, как осенью 2021 года выслеживал Байдена с глазами полными надежды и отчаяния", — говорится в публикации.По мнению парламентария, нынешний хозяин Белого дома не купится на подобный трюк главы киевского режима."Украину ждет новый этап унижения — гастроли Зеленского в роли паломника без приглашения", — резюмировал Дубинский.Накануне президент Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова о Крыме вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013209701.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский
"На похоронах": в Раде раскрыли жуткий замысел Зеленского
Дубинский: Зеленский будет искать встречи с Трампом на похоронах папы Римского