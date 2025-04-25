https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013301533.html

"На похоронах": в Раде раскрыли жуткий замысел Зеленского

"На похоронах": в Раде раскрыли жуткий замысел Зеленского - РИА Новости, 25.04.2025

"На похоронах": в Раде раскрыли жуткий замысел Зеленского

Владимир Зеленский будет искать непрошеной встречи с президентом США Дональдом Трампом на похоронах папы Римского, написал депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T00:41:00+03:00

2025-04-25T00:41:00+03:00

2025-04-25T00:41:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

александр дубинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899728_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_be146e0e825f9323ffa4f4a471c7b913.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский будет искать непрошеной встречи с президентом США Дональдом Трампом на похоронах папы Римского, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."На папских похоронах он будет бродить по флангам, выискивая Трампа, как осенью 2021 года выслеживал Байдена с глазами полными надежды и отчаяния", — говорится в публикации.По мнению парламентария, нынешний хозяин Белого дома не купится на подобный трюк главы киевского режима."Украину ждет новый этап унижения — гастроли Зеленского в роли паломника без приглашения", — резюмировал Дубинский.Накануне президент Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова о Крыме вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013209701.html

https://ria.ru/20250424/mask-2013178872.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский