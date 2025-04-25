https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013526215.html

Зеленский заявил, что по Киеву якобы ударили ракетой с компонентами из США

Зеленский заявил, что по Киеву якобы ударили ракетой с компонентами из США - РИА Новости, 25.04.2025

Зеленский заявил, что по Киеву якобы ударили ракетой с компонентами из США

Владимир Зеленский на фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москве заявил, что по Киеву якобы били РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T23:35:00+03:00

2025-04-25T23:35:00+03:00

2025-04-25T23:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москве заявил, что по Киеву якобы били ракетой с компонентами, произведенными американскими компаниями. Минобороны РФ в четверг сообщало о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины, об ударах по Киеву в сводке российского оборонного ведомства не говорилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о якобы ударе ВС РФ по Киеву, подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим. "(Ракета - ред.) содержала по меньшей мере 116 компонентов, полученных из других стран. И большинство из них, к сожалению, были произведены американскими компаниями", - написал Зеленский в соцсети X. Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле в пятницу. Она длилась около трех часов. С российской стороны участие также принимали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ушаков заявил, что встреча носила конструктивный и полезный характер, позволила дополнительно сблизить позиции РФ и США не только по Украине, но и по другим международным вопросам. По словам Ушакова, речь шла в том числе о возможности возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной.

https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013516254.html

https://ria.ru/20250325/obvinenie-2007305656.html

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россия, киев, украина, юрий ушаков, владимир зеленский, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций