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Зеленский заявил, что по Киеву якобы ударили ракетой с компонентами из США - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:35 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013526215.html
Зеленский заявил, что по Киеву якобы ударили ракетой с компонентами из США
Зеленский заявил, что по Киеву якобы ударили ракетой с компонентами из США - РИА Новости, 25.04.2025
Зеленский заявил, что по Киеву якобы ударили ракетой с компонентами из США
Владимир Зеленский на фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москве заявил, что по Киеву якобы били РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T23:35:00+03:00
2025-04-25T23:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
юрий ушаков
владимир зеленский
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москве заявил, что по Киеву якобы били ракетой с компонентами, произведенными американскими компаниями. Минобороны РФ в четверг сообщало о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины, об ударах по Киеву в сводке российского оборонного ведомства не говорилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о якобы ударе ВС РФ по Киеву, подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим. "(Ракета - ред.) содержала по меньшей мере 116 компонентов, полученных из других стран. И большинство из них, к сожалению, были произведены американскими компаниями", - написал Зеленский в соцсети X. Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле в пятницу. Она длилась около трех часов. С российской стороны участие также принимали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ушаков заявил, что встреча носила конструктивный и полезный характер, позволила дополнительно сблизить позиции РФ и США не только по Украине, но и по другим международным вопросам. По словам Ушакова, речь шла в том числе о возможности возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной.
https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013516254.html
https://ria.ru/20250325/obvinenie-2007305656.html
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россия, киев, украина, юрий ушаков, владимир зеленский, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Зеленский заявил, что по Киеву якобы ударили ракетой с компонентами из США

Зеленский заявил, что по Киеву якобы били ракетой с американскими комплектующими

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москве заявил, что по Киеву якобы били ракетой с компонентами, произведенными американскими компаниями.
Минобороны РФ в четверг сообщало о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины, об ударах по Киеву в сводке российского оборонного ведомства не говорилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о якобы ударе ВС РФ по Киеву, подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Зеленский поступил неразумно, бросив вызов Трампу, заявил экс-посол Дании
Вчера, 21:22
"(Ракета - ред.) содержала по меньшей мере 116 компонентов, полученных из других стран. И большинство из них, к сожалению, были произведены американскими компаниями", - написал Зеленский в соцсети X.
Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле в пятницу. Она длилась около трех часов. С российской стороны участие также принимали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ушаков заявил, что встреча носила конструктивный и полезный характер, позволила дополнительно сблизить позиции РФ и США не только по Украине, но и по другим международным вопросам. По словам Ушакова, речь шла в том числе о возможности возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Зеленский выдвинул США неожиданное обвинение из-за Путина
25 марта, 21:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаЮрий УшаковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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