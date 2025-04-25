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Джаз, барокко и классика: лучшие концерты Зала Зарядье в мае

Джаз, барокко и классика: лучшие концерты Зала Зарядье в мае - РИА Новости, 25.04.2025

Джаз, барокко и классика: лучшие концерты Зала Зарядье в мае

Неожиданные интерпретации советских популярных песен, будущие оперные звезды на сцене, мировая этническая музыка и произведения Чайковского – в мае Зал Зарядье... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T09:00:00+03:00

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Неожиданные интерпретации советских популярных песен, будущие оперные звезды на сцене, мировая этническая музыка и произведения Чайковского – в мае Зал Зарядье отметит юбилей русского классика, а также представит публике несколько необычных концертных программ. Подробности – в нашем обзоре.Советские песни в барочном духе и джаз военных летВесьма неожиданную программу исполнит 1 мая на своем вечере "Барокко 2.0" Василиса Бержанская. Слушатели прекрасно знают эту молодую певицу, она выступает на лучших оперных сценах мира, часто дает сольные концерты и в Зале Зарядье. На сей раз для концерта с оркестром Pratum Integrum, играющим на исторических инструментах, она выбрала песни советских композиторов, обработанные в барочном духе. Вполне вероятно, что на такой эксперимент ее вдохновила оперная немецкая прима Симона Кермес, которая поет барокко как рок-музыку, а композиции рок-музыкантов превращает в барочные арии. Для своей программы Бержанская выбрала самые известные мелодии, которые у всех на слуху. Например, "Беловежскую пущу" и "Нежность" Пахмутовой или мелодию из мультфильма "Ну, погоди!". Все аранжировки были сделаны, естественно, специально для этого удивительного по своей смелости и экспериментальности концерта.Еще одну программу из музыки советских времен представит 9 мая, в День Победы, Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. Музыканты исполнят композиции военных лет – от Леонида Утесова и Александра Цфасмана до Эдди Рознера и Гленна Миллера. Джазовые оркестры активно выступали на фронтах. В военные годы изменился репертуар коллективов – одни стали играть больше музыки в стиле свинг, другие тяготели к песенному жанру. Интересно, что в этот период советские джаз-оркестры стали исполнять композиции американских авторов. Одновременно и американские бэнды освоили джазовые обработки русских народных песен и симфонических произведений русских композиторов. Одним из самых активно выступавших перед бойцами Красной армии оркестров был коллектив Леонида Утесова. Например, на средства, собранные музыкантами, были построены даже два боевых самолета.Юбилей ЧайковскогоВ этом году исполняется 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского – возможно, самого популярного русского композитора-классика. Он родился 7 мая 1840 года. Уже при жизни стал одним из самых известных и признанных русских музыкантов во всем мире. Так, за два года до смерти он гастролировал по США, где с невероятным успехом дирижировал своими произведениями.В день рождения композитора (7 мая) в Зале Зарядье прозвучит, пожалуй, самое известное произведение – Первый концерт для фортепиано с оркестром. Это сочинение входит в репертуар практически всех пианистов, а с появлением Международного конкурса имени Чайковского включено в обязательную программу этого музыкального состязания. На сей раз произведение исполнит Денис Мацуев, который, кстати, получил на этом конкурсе Первую премию в 1998 году. Вместе с ним на сцену Зала Зарядье в этот вечер выйдет Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.Еще один концерт в честь юбилея Чайковского состоится в 21 мая. В этот вечер прозвучат также два известных сочинения композитора – увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" и Вариации на тему рококо. Известно, что трагедия Шекспира была одним из любимых произведений Чайковского, так что, когда глава композиторского объединения "Могучая кучка" Милий Балакирев предложил ему написать увертюру на этот сюжет, Петр Ильич взялся за работу с удовольствием. Балакирев даже отчасти руководил процессом сочинения – давал Чайковскому множество советов. Первая редакция увертюры была посвящена именно ему, но Балакирев не был доволен результатом. Чайковский сделал несколько редакций, в итоге получил даже за эту партитуру композиторскую премию, учрежденную меценатом Беляевым. И до конца жизни был доволен сделанной работой.Вариации на тему рококо, как и Первый фортепианный концерт, входит в обязательную программу Международного конкурса Чайковского, только уже для виолончелистов. Это виртуозное произведение требует от исполнителя прекрасной техники и физической выносливости – у солиста в партитуре фактически нет времени на передышку. Особых навыков от музыканта требует игра в высоком регистре. В этот вечер в Зале Зарядье будет солировать молодая виолончелистка Мария Зайцева. Во втором отделении этого же концерта прозвучат сочинения европейских композиторов – младших современников Чайковского Рихарда Штрауса и Отторино Респиги.Через несколько дней, 26 мая, еще один вечер будет посвящен произведениям Чайковского. Второй концерт для фортепиано с оркестром исполнит Илья Папоян и Московский государственный симфонический оркестр по руководством Антона Шабурова. Папоян – молодой музыкант. Уроженец Петербурга, свой первый сольный концерт он дал в 13 лет. После этого было множество побед на разных международных конкурсах, а в 2023 году – III премия на конкурсе Чайковского. Исполнитель известен своей феноменальной выносливостью и невероятной памятью – всего в его репертуаре 35 фортепианных концертов композиторов разных эпох.В этот же вечер прозвучит Симфония №4 композитора Сергея Танеева – ученика Чайковского по классу инструментовки и композиции. Кстати, именно он в свое время сыграл московскую премьеру Первого фортепианного концерта Чайковского и впоследствии был первым исполнителем большинства его крупных фортепианных произведений.Еще один вечер, на котором прозвучит музыка Чайковского, состоится 28 мая. Этот вечер будет посвящен программным произведениям композитора, то есть симфоническим сочинениям с определенными сюжетами. Фантазия "Франческа да Римини" основана на части "Божественной комедии" Данте, а в первой части Серенады для струнного оркестра Петр Ильич намеренно подражал своему кумиру Моцарту. Второе отделение концерта "Чайковский. Избранное" будет посвящено военной музыке композитора. Славянский марш был написан в связи с событиями русско-турецкой войны, поводом для сочинения симфонической баллады "Воевода" стала поэма польского поэта Адама Мицкевича. А торжественная увертюра "1812 год" была сочинена в память о победе в Отечественной войне.Органная музыкаВечера органной музыки – неотъемлемая часть афиши Зала Зарядье. Здесь установлен один из лучших и мощнейших органов в Европе, так что выдающиеся исполнители с удовольствием играют на этом инструменте. 14 мая сольный концерт даст Стефано Моларди. Уроженец итальянской Кремоны он учился на родине, а потом в знаменитой Венской высшей школе музыки. Лауреат различных международных конкурсов, сегодня он еще и преподаватель органа и клавесина в Швейцарии и Италии. Музыкант активно дает мастер-классы по всему миру, гастролирует, выступает на самых разных концертных площадках. В Зале Зарядье солист исполнит музыку Иоганна Себастьяна Баха, Франка и Листа. И такой выбор не случаен. В Швейцарии почти 20 лет назад он исполнил все органные произведения Франка и Листа, а чуть больше 10 лет назад записал все органные произведения Баха на 15 компакт-дисках.Молодые певцы исполняют ВагнераДва вечера подряд 17 и 18 мая на сцене Зала Зарядье будет звучать опера "Тангейзер" Вагнера. Композитор вошел в историю музыки как, возможно, самый радикальный реформатор этого жанра. Постепенно, от произведения к произведению, он превращал оперу, состоявшую из отдельных арий и ансамблей, в настоящую музыкальную драму, объединенную сквозным развитием. "Тангейзер" – сочинение в этом смысле еще не совсем реформаторское. В полной мере реформа Вагнера отразилась в его более поздних произведениях. Важно то, что для исполнения его партитур требуются певцы большой физической и эмоциональной выносливости.Это исполнение "Тангейзера" в Зале Зарядье пройдет в рамках проекта OperaCall, который возглавляет дирижер Иван Рудин и который адресован молодым певцам и пианистам-репетиторам со всей России. Исполнители проходят все этапы создания оперной постановки, от открытого прослушивания и занятий с педагогами (даже по языку) до финального исполнения выбранного формата. Так что среди солистов этого вечера будет много молодых певцов, которые, возможно, уже скоро станут известными оперными солистами. Выступать они будут в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина.Скрипичная музыкаТак называемая мировая или этническая музыка уже стала неотъемлемой частью жизни академических концертных площадок. 24 мая в Зале Зарядье выступит французский музыкант Матиас Дюплесси, который привозит в столицу свой проект "Скрипки мира". Дюплесси – известный композитор, гитарист и мультиинструменталист. Он – автор музыки ко множествам фильмов, а также руководитель самых разных этно-музыкальных проектов. Один из них – "Скрипки мира" – объединил исполнителей из разных стран. Они играют на инструментах, по строению похожих на классическую скрипку. Однако у каждого музыканта в руках – этнический инструмент родной для него страны. Каждый исполнитель развивает традиции народной музыки. Из этого культурного многоголосия, где может сочетаться музыка Монголии, северной Европы и Китая, и рождается квартет под руководством Дюплесси. В Москве концерт пройдет в рамках фестиваля гитарной музыки, так что к иностранной команде на сцене присоединится известный российский гитарист-виртуоз Дмитрий Илларионов.А завершит в этом месяце (31 мая) афишу вечер выдающегося академического скрипача Вадима Репина. Он выступит вместе с Симфоническим оркестром Татарстана под руководством Александра Сладковского. Прозвучит Первый концерт для скрипки с оркестром Шостаковича – масштабное четырех-частное произведение, которое часто называют "концертом-симфонией". Сложный технически, концерт требует от исполнителя виртуозности и эмоциональной стойкости. Шостакович сочинял партитуру в один из самых сложных для себя периодов, в 1947-1948 годах, когда началась уже вторая в его жизни настоящая травля. Во втором отделении концерта прозвучит Первая симфония Малера, его ранее сочинение, которое тоже отчасти биографично. Не принятая современниками, спустя полвека она стала одним из самых исполняемых произведений композитора.

https://ria.ru/20250404/intervyusevagin-2008432050.html

https://ria.ru/20250417/dostoevskiyspektakl-2011621823.html

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культпоход, петр чайковский, вадим репин, рихард вагнер, денис мацуев