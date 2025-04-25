https://ria.ru/20250425/vsu-2013497488.html

Глава мусульман в ДНР назвал атаку ВСУ на белгородский храм бесчеловечной

Глава мусульман в ДНР назвал атаку ВСУ на белгородский храм бесчеловечной - РИА Новости, 25.04.2025

Глава мусульман в ДНР назвал атаку ВСУ на белгородский храм бесчеловечной

Атаку на комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области нужно трактовать как акт бесчеловечности и мерзости ВСУ, сообщил РИА Новости глава Духовного управления РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T19:03:00+03:00

2025-04-25T19:03:00+03:00

2025-04-25T19:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

новый иерусалим

донецкая народная республика

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013377160_0:133:781:572_1920x0_80_0_0_379013c00970023accfc7e3aadd21b96.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Атаку на комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области нужно трактовать как акт бесчеловечности и мерзости ВСУ, сообщил РИА Новости глава Духовного управления мусульман (ДУМ) ДНР Рашид Брагин. Как ранее сообщали в Белгородской епархии, пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, храмовый комплекс был полностью уничтожен. Его строили 25 лет на пожертвования. Власти информировали, что при пожаре после атаки ВСУ никто не пострадал. "Надо называть вещи своими именами. Атака на Новый Иерусалим - бесчеловечный акт, это мерзость. Мы об этой бесчеловечности говорим многие годы, начиная с 2014 года, когда в Донецкой Народной Республике были уничтожены храмы, уничтожены наши мечети и синагоги. Поэтому святого, конечно, у ВСУ совершенно ничего нет", - рассказал в пятницу РИА Новости Рашид Брагин в Соборной мечети Москвы. Глава ДУМ ДНР подчеркнул, что с "коричневой чумой ВСУ" нужно бороться всем миром. "Эта "коричневая чума", этот фашистская идеология, к сожалению, еще не уничтожена. Бороться и бороться дальше. Что и что и делают наши воины. Победа будет за нами, враг будет разбит", - сказал Рашид Брагин. Новый Иерусалим в Белгородской области представлял собой репродукцию библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией Матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.

https://ria.ru/20250425/ikona-2013425288.html

новый иерусалим

донецкая народная республика

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новый иерусалим, донецкая народная республика, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия