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Глава мусульман в ДНР назвал атаку ВСУ на белгородский храм бесчеловечной - РИА Новости, 25.04.2025
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19:03 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/vsu-2013497488.html
Глава мусульман в ДНР назвал атаку ВСУ на белгородский храм бесчеловечной
Глава мусульман в ДНР назвал атаку ВСУ на белгородский храм бесчеловечной - РИА Новости, 25.04.2025
Глава мусульман в ДНР назвал атаку ВСУ на белгородский храм бесчеловечной
Атаку на комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области нужно трактовать как акт бесчеловечности и мерзости ВСУ, сообщил РИА Новости глава Духовного управления РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T19:03:00+03:00
2025-04-25T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
новый иерусалим
донецкая народная республика
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Атаку на комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области нужно трактовать как акт бесчеловечности и мерзости ВСУ, сообщил РИА Новости глава Духовного управления мусульман (ДУМ) ДНР Рашид Брагин. Как ранее сообщали в Белгородской епархии, пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, храмовый комплекс был полностью уничтожен. Его строили 25 лет на пожертвования. Власти информировали, что при пожаре после атаки ВСУ никто не пострадал. "Надо называть вещи своими именами. Атака на Новый Иерусалим - бесчеловечный акт, это мерзость. Мы об этой бесчеловечности говорим многие годы, начиная с 2014 года, когда в Донецкой Народной Республике были уничтожены храмы, уничтожены наши мечети и синагоги. Поэтому святого, конечно, у ВСУ совершенно ничего нет", - рассказал в пятницу РИА Новости Рашид Брагин в Соборной мечети Москвы. Глава ДУМ ДНР подчеркнул, что с "коричневой чумой ВСУ" нужно бороться всем миром. "Эта "коричневая чума", этот фашистская идеология, к сожалению, еще не уничтожена. Бороться и бороться дальше. Что и что и делают наши воины. Победа будет за нами, враг будет разбит", - сказал Рашид Брагин. Новый Иерусалим в Белгородской области представлял собой репродукцию библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией Матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.
https://ria.ru/20250425/ikona-2013425288.html
новый иерусалим
донецкая народная республика
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новый иерусалим, донецкая народная республика, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новый Иерусалим, Донецкая Народная Республика, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Глава мусульман в ДНР назвал атаку ВСУ на белгородский храм бесчеловечной

Глава ДУМ ДНР Брагин: атака ВСУ на белгородский Новый Иерусалим бесчеловечна

© Фото : Канал Белгородской и Старооскольской епархии/TelegramМонастырь "Новый Иерусалим" сгорел в селе Сухарево Белгородской области после атаки дронов со стороны ВСУ
Монастырь Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево Белгородской области после атаки дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Канал Белгородской и Старооскольской епархии/Telegram
Монастырь "Новый Иерусалим" сгорел в селе Сухарево Белгородской области после атаки дронов со стороны ВСУ
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Атаку на комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области нужно трактовать как акт бесчеловечности и мерзости ВСУ, сообщил РИА Новости глава Духовного управления мусульман (ДУМ) ДНР Рашид Брагин.
Как ранее сообщали в Белгородской епархии, пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, храмовый комплекс был полностью уничтожен. Его строили 25 лет на пожертвования. Власти информировали, что при пожаре после атаки ВСУ никто не пострадал.
© Фото : соцсетиПожар в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в Белгородской области
Пожар в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : соцсети
Пожар в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в Белгородской области
"Надо называть вещи своими именами. Атака на Новый Иерусалим - бесчеловечный акт, это мерзость. Мы об этой бесчеловечности говорим многие годы, начиная с 2014 года, когда в Донецкой Народной Республике были уничтожены храмы, уничтожены наши мечети и синагоги. Поэтому святого, конечно, у ВСУ совершенно ничего нет", - рассказал в пятницу РИА Новости Рашид Брагин в Соборной мечети Москвы.
Глава ДУМ ДНР подчеркнул, что с "коричневой чумой ВСУ" нужно бороться всем миром.
"Эта "коричневая чума", этот фашистская идеология, к сожалению, еще не уничтожена. Бороться и бороться дальше. Что и что и делают наши воины. Победа будет за нами, враг будет разбит", - сказал Рашид Брагин.
Новый Иерусалим в Белгородской области представлял собой репродукцию библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией Матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.
Икона Божией Матери Иерусалимская - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Появились подробности о сгоревшей иконе в белгородском храме, сожженном ВСУ
Вчера, 15:05
 
Специальная военная операция на УкраинеНовый ИерусалимДонецкая Народная РеспубликаБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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