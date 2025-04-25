Глава мусульман в ДНР назвал атаку ВСУ на белгородский храм бесчеловечной
Глава ДУМ ДНР Брагин: атака ВСУ на белгородский Новый Иерусалим бесчеловечна
© Фото : Канал Белгородской и Старооскольской епархии/TelegramМонастырь "Новый Иерусалим" сгорел в селе Сухарево Белгородской области после атаки дронов со стороны ВСУ
Монастырь "Новый Иерусалим" сгорел в селе Сухарево Белгородской области после атаки дронов со стороны ВСУ
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Атаку на комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области нужно трактовать как акт бесчеловечности и мерзости ВСУ, сообщил РИА Новости глава Духовного управления мусульман (ДУМ) ДНР Рашид Брагин.
Как ранее сообщали в Белгородской епархии, пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, храмовый комплекс был полностью уничтожен. Его строили 25 лет на пожертвования. Власти информировали, что при пожаре после атаки ВСУ никто не пострадал.
© Фото : соцсетиПожар в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в Белгородской области
© Фото : соцсети
Пожар в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в Белгородской области
"Надо называть вещи своими именами. Атака на Новый Иерусалим - бесчеловечный акт, это мерзость. Мы об этой бесчеловечности говорим многие годы, начиная с 2014 года, когда в Донецкой Народной Республике были уничтожены храмы, уничтожены наши мечети и синагоги. Поэтому святого, конечно, у ВСУ совершенно ничего нет", - рассказал в пятницу РИА Новости Рашид Брагин в Соборной мечети Москвы.
Глава ДУМ ДНР подчеркнул, что с "коричневой чумой ВСУ" нужно бороться всем миром.
"Эта "коричневая чума", этот фашистская идеология, к сожалению, еще не уничтожена. Бороться и бороться дальше. Что и что и делают наши воины. Победа будет за нами, враг будет разбит", - сказал Рашид Брагин.
Новый Иерусалим в Белгородской области представлял собой репродукцию библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией Матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.