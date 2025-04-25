https://ria.ru/20250425/vstrecha-2013016418.html

Встреча советской и американской армий на Эльбе 25 апреля 1945 года

Встреча советской и американской армий на Эльбе 25 апреля 1945 года - РИА Новости, 25.04.2025

Встреча советской и американской армий на Эльбе 25 апреля 1945 года

Встреча на Эльбе – одно из ключевых событий завершающего этапа боевых действий вооруженных сил союзников в Европе. Встреча войск советской и американской армий... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T00:43:00+03:00

2025-04-25T00:43:00+03:00

2025-04-25T00:43:00+03:00

справки

ссср

сша

великая отечественная война (1941-1945)

встреча на эльбе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943699811_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_2faec9a7d82758eaba471f43dc5a3192.jpg

Встреча на Эльбе – одно из ключевых событий завершающего этапа боевых действий вооруженных сил союзников в Европе. Встреча войск советской и американской армий состоялась 25 апреля 1945 года в районе Торгау на реке Эльбе. Легендарная встреча советских и американских войск на Эльбе считается высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции.В январе – начале апреля 1945 года в результате мощного стратегического наступления на всем советско-германском фронте Красная армия нанесла решительный удар по основным силам противника. В ходе Восточно-Прусской, Висло-Одерской, Западно-Карпатской и завершения Будапештской операций советские войска создали условия для дальнейших ударов в Померании и Силезии, а затем для наступления на Берлин.Войска западных союзников высадившись на французском берегу и развивая наступление в глубь материка, с июня 1944 года по апрель 1945 года освободили Францию, Бельгию, Нидерланды, Данию, Люксембург. В апреле 1945 года войска западных союзников форсировали Рейн и завершили ликвидацию рурской группировки немцев. Развивая наступление, они заняли Дрезден, Магдебург, ряд других крупных городов Германии. После победы в Руре союзники двинулись с боями к реке Эльба, чтобы встретиться на ее берегах с советскими войсками.21 апреля командующий оккупационными силами союзников генерал армии Дуайт Эйзенхауэр и начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Алексей Антонов согласовали рубежи, с которых стороны двинутся навстречу друг другу. Рубеж для РККА проходил по реке Эльбе, для американской – западнее, по реке Мульде. При этом враг прикладывал все силы, чтобы помешать продвижению и советских войск, и их союзников. Были случаи, когда германские солдаты переодевались в американскую форму или выходили под белыми флагами, устраивая различные провокации и засады.Первыми установили связь с союзниками радисты 1-го Украинского фронта. Их разговор с частями 1-й американской армии произошел, когда передовые подразделения советских войск находились менее чем в тридцати километрах от американцев. Известен текст, переданный русскими радистами американцам: "Скоро встретимся с вами. Мы знаем ваше расположение. Наши танки приближаются к вам. Делаем все, чтобы скорее встретиться с вами".Зная, что на Эльбе состоится встреча войск двух стран, советское командование издало соответствующую директиву о том, как себя должны вести солдаты и офицеры СССР.Так, старшему командному составу при общении с начальством американских или британских войск запрещалось обсуждать и раскрывать свои планы и боевые задачи, а также точную информацию о расположении сил. Кроме того, необходимо было конспектировать все нюансы встреч с американцами или британцами. Советским бойцам не возбранялось принимать участие в торжественных и дружеских встречах, однако предписывалось быть внимательными, хранить военную тайну и извещать свое начальство о любых приглашениях и инициативах со стороны американцев или англичан.Все состоявшиеся единичные контакты между союзниками зафиксировать было невозможно. Первая встреча советских и американских солдат состоялась, 25 апреля, когда разведывательный патруль армии США под командованием лейтенанта Альберта Коцебу встретил одиночного российского кавалериста. Однако конный солдат не захотел разговаривать с американскими солдатами, махнул рукой в ту сторону, где находились его части и ускакал. Тогда лейтенант Коцебу со своими солдатами отправился по указанному направлению и вышел к Эльбе. На противоположному берегу он увидел русские войска. Коцебу и пятеро его подчиненных на лодке пересекли Эльбу, где их встретил старший сержант Григорий Голобородько с двумя бойцами. Гостей отвели в штаб к командиру 175-го гвардейского стрелкового полка 58-й гвардейской стрелковой дивизии подполковнику Александру Гордееву. Эта неофициальная встреча произошла в южной части предполагаемой зоны контакта, а историческая встреча произошла в северной части.С советской стороны момент контакта был определен боевым донесением от 25 апреля штаба 58-й стрелковой дивизии: "В 15:30 25.04.45 г. в районе моста, что восточнее Торгау, произошла встреча между офицерским составом 173-го стрелкового полка и патрулем войск союзников". На полуразрушенном мосту на середине Эльбы встретились командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии лейтенант Уильям Робертсон. Снимок советского и американского лейтенантов, которые первыми пожали друг другу руки во время братания войск союзников на Эльбе, в считаные часы облетел издания всего мира.Москва салютовала встрече в Торгау 24 залпами из 324 орудий, такие же торжества прошли на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Встречи солдат армий США, Англии с советскими солдатами и офицерами вылились в демонстрацию дружбы соратников по оружию.В стратегическом плане в результате встречи войск союзников остатки вооруженных сил нацистской Германии были расколоты на две части. Это значительно ослабило их сопротивление, лишило маневренности, нарушило единую систему управления, тем самым ускорив окончательный разгром вермахта.Историки особо отмечают дипломатическое и политическое значение "встречи на Эльбе". К тому времени в отношениях между СССР и западными союзниками сохранялись противоречия по ряду важных вопросов, что выражалось в том числе в попытке со стороны США вести сепаратные переговоры с немцами, используя спецслужбы и услуги третьих стран. Немцы до последнего сохраняли надежду на возникновение конфликта между союзниками и даже прямого столкновения их вооруженных сил. Выход советских войск на Эльбу и встреча с союзниками продемонстрировали эфемерный характер подобных сценариев.Со временем слова "встреча на Эльба" сделались нарицательными и стали символом конструктивного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

ссср

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, сша, великая отечественная война (1941-1945), встреча на эльбе