https://ria.ru/20250425/veteran-2013527099.html

Столетний ветеран ВОВ представил сборник стихов в Армении

Столетний ветеран ВОВ представил сборник стихов в Армении - РИА Новости, 25.04.2025

Столетний ветеран ВОВ представил сборник стихов в Армении

Столетний ветеран Великой Отечественной войны Лачин Степанян представил в пятницу в Ереване сборник своих стихов "Мое время, моя победа", передает корреспондент РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T23:52:00+03:00

2025-04-25T23:52:00+03:00

2025-04-25T23:52:00+03:00

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ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Столетний ветеран Великой Отечественной войны Лачин Степанян представил в пятницу в Ереване сборник своих стихов "Мое время, моя победа", передает корреспондент РИА Новости. Презентация книги состоялась в здании объединения ветеранов имени маршала Баграмяна. По словам составителя сборника, писателя, журналиста и этнографа Елены Шуваевой, о Степаняне раньше говорили как о краснофлотце, ветеране, но лишь самый близкий круг знал, что он пишет стихи. "Писал он стихи и в военное время, в 1943-м, 1944-м, 1945 годах. В этой книге есть стихи, датированные этим временем. Писал он и после войны, и пишет до сих пор. Поэтому Лачин Степанян — это прекрасный пример героизма долголетия и творческого долголетия", - отметила Шуваева. Она напомнила, что когда ветерану исполнилось 98 лет, была издана маленькая брошюрка, в которую вошли порядка 25 его стихов. "Лачин так радовался выходу в свет этой книги, книга называлась "Размышления", что вдохновился и начал писать стихи с большей силой, с большим вдохновением", - сказала Шуваева. Она сообщила, что над новой книгой работала большая группа поэтов, переводчиков из Международного союза писателей имени святых Кирилла и Мефодия, Клуба писателей Кавказа из Дагестана, Чечни. Работали переводчики из Армении, России, Болгарии, Молдавии. "То есть это коллективный труд. Все переводчики работали на чистом энтузиазме. Всех вдохновило, что столетний ветеран Великой Отечественной войны пишет стихи", - пояснила Шуваева. Сборник вышел в книжной серии "Диалог", в рамках которой издаются как поэтические произведения, проза, так и аналитические труды, академические исследования. Учредитель книжной серии, председатель общественной организации "Диалог" Юрий Навоян, выступивший меценатом издания сборника, отметил, что презентуемая в объединении ветеранов книга отличается от остальных. "Отличается, потому что написана героем, участником Великой Отечественной войны. Мы эту работу начали полтора года назад, и сегодня с гордостью могу сказать, что для нас огромная честь издать книгу 100-летнего фронтовика, трогательные стихи о жизни, о героизме, о любимой, о родине, о сыне. Все мы гордимся подвигами наших героев, но когда сам фронтовик пишет о героизме, о любви, о родине и о преданности родной земле, это очень трогательно", - сказал Навоян. Советник-посланник посольства РФ в Армении Дмитрий Лицкай отметил подвиг, совершенный автором книги, чтобы подарить потомкам будущее, обеспечить свободу и мирное небо. "Особо ценно, что именно на этом примере, на примере этой книги мы видим, что победа в Великой Отечественной войне была победой общей, победой всех народов Советского Союза, которые плечом к плечу до последней капли крови сражались вместе и благодаря этому смогли выстоять и победить", - заявил Лицкай. Он назвал отрадным то, что на презентацию пришла молодежь. Председатель объединения ветеранов Армении Симон Есаян отметил, что все стихотворения фронтовика наполнены любовью к Родине, а стихи, написанные в годы Великой Отечественной войны, отличаются патриотическими чувствами и большой верой в победу. "Преданность Лачина Степаняна родине, однополчанам, семье красной нитью проходит в его стихах", - сказал Есаян. В ходе презентации фронтовик сам прочел свои стихи, которые помнил наизусть. Степанян родился 29 августа 1925 года в городе Егвард. В 1941 году в возрасте 16 лет оставил учёбу и отправился на фронт добровольцем. За храбрость и отвагу был награжден медалями и орденами - Отечественной войны двух степеней, "За оборону Кавказа", "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Будапешта" и многими другими. После окончания войны он ещё пять лет служил на Черноморском флоте на крейсере "Ворошилов".

https://ria.ru/20250423/erevan-2013045039.html

https://ria.ru/20250418/pobeda-2012094934.html

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