https://ria.ru/20250425/ushakov-2013484288.html

Ушаков отметил символизм встречи Путина и Уиткоффа

Ушаков отметил символизм встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025

Ушаков отметил символизм встречи Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа состоялась в 80-ю годовщину встречи советских и американских войск... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:56:00+03:00

2025-04-25T17:56:00+03:00

2025-04-25T18:02:00+03:00

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сша

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владимир путин

стив уиткофф

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа состоялась в 80-ю годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе, это символично, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Встреча Путина и Уиткоффа прошла в пятницу в Кремле. С российской стороны участие принимали также помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Кстати, символично, что сегодняшняя встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск. Эта встреча, всем известно, символизирует боевое союзничество двух наших стран в борьбе с нацизмом", - сказал Ушаков.Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 80 лет назад, 25 апреля 1945 года.

https://ria.ru/20250425/elba-2013362986.html

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россия, сша, германия, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций