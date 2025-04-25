https://ria.ru/20250425/ushakov-2013483673.html

Ушаков оценил итоги встречи Путина и Уиткоффа

Ушаков оценил итоги встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025

Ушаков оценил итоги встречи Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа носила конструктивный и полезный характер, сообщил... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:54:00+03:00

2025-04-25T17:54:00+03:00

2025-04-25T18:01:00+03:00

россия

политика

сша

юрий ушаков

владимир путин

стив уиткофф

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа носила конструктивный и полезный характер, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Состоялась трехчасовая беседа, носившая конструктивный и весьма полезный характер", - сказал Ушаков журналистам.Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле. С российской стороны в ней также приняли участие Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

https://ria.ru/20250425/putin-2013415470.html

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россия, политика, сша, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций