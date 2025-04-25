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В Раде неожиданно отреагировали на слова Трампа о крахе Украины
В Раде неожиданно отреагировали на слова Трампа о крахе Украины - РИА Новости, 25.04.2025
В Раде неожиданно отреагировали на слова Трампа о крахе Украины
Депутат Верховной рады Александр Дубинский не согласился с прогнозом президента США Дональда Трампа о крахе Украины через три года, об этом он заявил в своем... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T22:01:00+03:00
2025-04-25T22:01:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский не согласился с прогнозом президента США Дональда Трампа о крахе Украины через три года, об этом он заявил в своем Telegram-канале."Если Зеленский откажется от мира, то страну мы потеряем максимум через полгода", — считает он.По словам нардепа, ожидания главы Белого дома основаны на лживой информации Киева о количестве потерь ВСУ. Дубинский призвал обратить внимание на то, что Россия каждый месяц передает Украине по 1000-1200 тел погибших солдат, в то время как, по официальным украинским данным, общее число потерь не превышает 44 тысяч человек.В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.ВСУ только за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений министерства обороны России. Также, согласно подсчетам, за первые три месяца нынешнего года украинские войска лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 10 тысяч беспилотников.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013491024.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде неожиданно отреагировали на слова Трампа о крахе Украины
Дубинский: Украина падет через полгода, если Зеленский откажется от сделки