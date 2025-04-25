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Визит спецпосланника Трампа в Россию стал четвертым, заявил Ушаков
Визит спецпосланника Трампа в Россию стал четвертым, заявил Ушаков - РИА Новости, 25.04.2025
Визит спецпосланника Трампа в Россию стал четвертым, заявил Ушаков
Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию стал четвертым, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:15:00+03:00
2025-04-25T18:15:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию стал четвертым, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В рамках предпринимаемых президентом США Дональдом Трампом усилий по урегулированию ситуации на Украине его специальный представитель Стив Уиткофф 25 апреля посетил Москву. Это его уже четвертый визит в нашу страну", - сказал Ушаков журналистам. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны в ней также принимали участие Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
https://ria.ru/20250425/ushakov-2013483673.html
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сша, россия, украина, юрий ушаков, дональд трамп, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
США, Россия, Украина, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
Визит спецпосланника Трампа в Россию стал четвертым, заявил Ушаков
Ушаков: спецпосланник Трампа Уиткофф уже четвертый раз приезжает с визитом в РФ