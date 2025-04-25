https://ria.ru/20250425/uitkoff-2013411799.html

Ушаков и Дмитриев принимают участие во встрече Путина и Уиткоффа

Ушаков и Дмитриев принимают участие во встрече Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025

Ушаков и Дмитриев принимают участие во встрече Путина и Уиткоффа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:32:00+03:00

2025-04-25T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Уиткоффа началась в Кремле.

https://ria.ru/20250422/peskov-2012849237.html

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Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле. 2025-04-25T14:32 true PT0M28S

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российский фонд прямых инвестиций, стив уиткофф, владимир путин, россия, юрий ушаков, сша