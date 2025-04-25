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Ушаков и Дмитриев принимают участие во встрече Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 25.04.2025 (обновлено: 14:38 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/uitkoff-2013411799.html
Ушаков и Дмитриев принимают участие во встрече Путина и Уиткоффа
Ушаков и Дмитриев принимают участие во встрече Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025
Ушаков и Дмитриев принимают участие во встрече Путина и Уиткоффа
Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:32:00+03:00
2025-04-25T14:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
российский фонд прямых инвестиций
стив уиткофф
владимир путин
россия
юрий ушаков
сша
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Уиткоффа началась в Кремле.
https://ria.ru/20250422/peskov-2012849237.html
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Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле.
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российский фонд прямых инвестиций, стив уиткофф, владимир путин, россия, юрий ушаков, сша
Специальная военная операция на Украине, Российский фонд прямых инвестиций, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Россия, Юрий Ушаков, США
Ушаков и Дмитриев принимают участие во встрече Путина и Уиткоффа

Ушаков и Дмитриев принимают участие во встрече Путина и спецпосланника Уиткоффа

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Уиткоффа началась в Кремле.
Президент Владимир Путин и спецпосланника США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Песков прокомментировал детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге
22 апреля, 21:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссийский фонд прямых инвестицийСтив УиткоффВладимир ПутинРоссияЮрий УшаковСША
 
 
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