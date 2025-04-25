https://ria.ru/20250425/uitkoff-2013411799.html
Ушаков и Дмитриев принимают участие во встрече Путина и Уиткоффа
Ушаков и Дмитриев принимают участие во встрече Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025
Ушаков и Дмитриев принимают участие во встрече Путина и Уиткоффа
Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:32:00+03:00
2025-04-25T14:32:00+03:00
2025-04-25T14:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
российский фонд прямых инвестиций
стив уиткофф
владимир путин
россия
юрий ушаков
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013412725_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1676d2eb90ef316983eea3d945c73ab.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Уиткоффа началась в Кремле.
https://ria.ru/20250422/peskov-2012849237.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013412725_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_33a4316af56d575500bd370d6c119460.jpg
Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле.
2025-04-25T14:32
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский фонд прямых инвестиций, стив уиткофф, владимир путин, россия, юрий ушаков, сша
Специальная военная операция на Украине, Российский фонд прямых инвестиций, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Россия, Юрий Ушаков, США
Ушаков и Дмитриев принимают участие во встрече Путина и Уиткоффа
Ушаков и Дмитриев принимают участие во встрече Путина и спецпосланника Уиткоффа