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Подозреваемого в убийстве полицейского в Ленинградской области арестовали - РИА Новости, 25.04.2025
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18:14 25.04.2025 (обновлено: 18:43 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/ubiystvo-2013487049.html
Подозреваемого в убийстве полицейского в Ленинградской области арестовали
Подозреваемого в убийстве полицейского в Ленинградской области арестовали - РИА Новости, 25.04.2025
Подозреваемого в убийстве полицейского в Ленинградской области арестовали
Кингисеппский городской суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца подозреваемому в убийстве полицейского,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:14:00+03:00
2025-04-25T18:43:00+03:00
происшествия
кингисепп
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кингисепп
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ирина волк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Кингисеппский городской суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца подозреваемому в убийстве полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры по Ленинградской области."С учётом позиции прокурора Кингисеппским городским судом в отношении подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 23.06.2025", - говорится в сообщении.По версии следствия, подозреваемый 23 апреля в 11:30 у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе нанёс удар колющим предметом в область шеи 24-летнему оперуполномоченному уголовного розыска, предпринявшему попытку к его задержанию. От полученной травмы сотрудник правоохранительных органов скончался на месте происшествия, злоумышленник позднее был задержан.Как сообщалось ранее, в среду у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе при задержании прохожего, предположительно, находящегося в розыске, был смертельно ранен 24-летний оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых. На розыск и задержание вооруженного преступника был срочно поднят весь личный состав полиции Кингисеппского и соседних с ним районов. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщало СУСК по Ленобласти. В четверг официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании предполагаемого убийцы – 19-летнего уроженца райцентра Сланцы, который несколько часов скрывался от правоохранителей в лесу в Сланцевском районе.
https://ria.ru/20250423/talkov-2012920461.html
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происшествия, кингисепп, ленинградская область, кингисепп, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
Происшествия, Кингисепп, Ленинградская область, Кингисепп, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ирина Волк
Подозреваемого в убийстве полицейского в Ленинградской области арестовали

Прокуратура: подозреваемого в убийстве полицейского в Кингисеппе арестовали

© Прокуратура Ленинградской области/TelegramПодозреваемый в покушении на жизнь сотрудника полиции в Кингисеппе
Подозреваемый в покушении на жизнь сотрудника полиции в Кингисеппе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Прокуратура Ленинградской области/Telegram
Подозреваемый в покушении на жизнь сотрудника полиции в Кингисеппе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Кингисеппский городской суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца подозреваемому в убийстве полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры по Ленинградской области.
"С учётом позиции прокурора Кингисеппским городским судом в отношении подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 23.06.2025", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, подозреваемый 23 апреля в 11:30 у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе нанёс удар колющим предметом в область шеи 24-летнему оперуполномоченному уголовного розыска, предпринявшему попытку к его задержанию. От полученной травмы сотрудник правоохранительных органов скончался на месте происшествия, злоумышленник позднее был задержан.
Как сообщалось ранее, в среду у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе при задержании прохожего, предположительно, находящегося в розыске, был смертельно ранен 24-летний оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых. На розыск и задержание вооруженного преступника был срочно поднят весь личный состав полиции Кингисеппского и соседних с ним районов. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщало СУСК по Ленобласти. В четверг официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании предполагаемого убийцы – 19-летнего уроженца райцентра Сланцы, который несколько часов скрывался от правоохранителей в лесу в Сланцевском районе.
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ПроисшествияКингисеппЛенинградская областьКингисеппРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина Волк
 
 
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