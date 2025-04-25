Подозреваемого в убийстве полицейского в Ленинградской области арестовали
Прокуратура: подозреваемого в убийстве полицейского в Кингисеппе арестовали
© Прокуратура Ленинградской области/TelegramПодозреваемый в покушении на жизнь сотрудника полиции в Кингисеппе
Подозреваемый в покушении на жизнь сотрудника полиции в Кингисеппе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Кингисеппский городской суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца подозреваемому в убийстве полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры по Ленинградской области.
"С учётом позиции прокурора Кингисеппским городским судом в отношении подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 23.06.2025", - говорится в сообщении.
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23 апреля, 12:07
По версии следствия, подозреваемый 23 апреля в 11:30 у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе нанёс удар колющим предметом в область шеи 24-летнему оперуполномоченному уголовного розыска, предпринявшему попытку к его задержанию. От полученной травмы сотрудник правоохранительных органов скончался на месте происшествия, злоумышленник позднее был задержан.
Как сообщалось ранее, в среду у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе при задержании прохожего, предположительно, находящегося в розыске, был смертельно ранен 24-летний оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых. На розыск и задержание вооруженного преступника был срочно поднят весь личный состав полиции Кингисеппского и соседних с ним районов. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщало СУСК по Ленобласти. В четверг официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании предполагаемого убийцы – 19-летнего уроженца райцентра Сланцы, который несколько часов скрывался от правоохранителей в лесу в Сланцевском районе.