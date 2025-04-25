https://ria.ru/20250425/ubiystvo-2013487049.html

Подозреваемого в убийстве полицейского в Ленинградской области арестовали

Подозреваемого в убийстве полицейского в Ленинградской области арестовали - РИА Новости, 25.04.2025

Подозреваемого в убийстве полицейского в Ленинградской области арестовали

Кингисеппский городской суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца подозреваемому в убийстве полицейского,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T18:14:00+03:00

2025-04-25T18:14:00+03:00

2025-04-25T18:43:00+03:00

происшествия

кингисепп

ленинградская область

кингисепп

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013492287_0:34:688:420_1920x0_80_0_0_51e8cfd1305ff4cd4d51584fd5d421d8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Кингисеппский городской суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца подозреваемому в убийстве полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры по Ленинградской области."С учётом позиции прокурора Кингисеппским городским судом в отношении подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 23.06.2025", - говорится в сообщении.По версии следствия, подозреваемый 23 апреля в 11:30 у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе нанёс удар колющим предметом в область шеи 24-летнему оперуполномоченному уголовного розыска, предпринявшему попытку к его задержанию. От полученной травмы сотрудник правоохранительных органов скончался на месте происшествия, злоумышленник позднее был задержан.Как сообщалось ранее, в среду у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе при задержании прохожего, предположительно, находящегося в розыске, был смертельно ранен 24-летний оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых. На розыск и задержание вооруженного преступника был срочно поднят весь личный состав полиции Кингисеппского и соседних с ним районов. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщало СУСК по Ленобласти. В четверг официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании предполагаемого убийцы – 19-летнего уроженца райцентра Сланцы, который несколько часов скрывался от правоохранителей в лесу в Сланцевском районе.

https://ria.ru/20250423/talkov-2012920461.html

https://ria.ru/20250424/samara-2013086954.html

кингисепп

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кингисепп, ленинградская область, кингисепп, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк