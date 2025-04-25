https://ria.ru/20250425/tsb-2013447426.html

Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки

Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки - РИА Новости, 25.04.2025

Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки

Вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки в этом году снизилась по сравнению с мартовским заседанием совета директоров Центробанка, не исключается и ее... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:00:00+03:00

2025-04-25T16:00:00+03:00

2025-04-25T16:57:00+03:00

экономика

ключевая ставка

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки в этом году снизилась по сравнению с мартовским заседанием совета директоров Центробанка, не исключается и ее понижение, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина."Если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки в этом году, вы увидите, что возможно и понижение ставки, и повышение ставки. Хотя по сравнению с предыдущим заседанием совета директоров мы считаем, что вероятность повышения ставки снизилась. И мы говорим о том, что необходимо будет сохранять жесткие денежно-кредитные условия длительное время. На наш взгляд, если инфляционные ожидания будут снижаться, то даже при снижении ключевой ставки у нас будет сохраняться необходимость жесткости денежно-кредитных условий", — сказала она.По мнению Набиуллиной, укрепление рубля способствует замедлению инфляции. Если оно окажется устойчивым, то это приблизит снижение ключевой ставки, отметила глава ЦБ.Тем не менее для начала снижения ставки Центробанку нужно больше уверенности в устойчивости снижения инфляции, хотя по сравнению с прошлым заседанием многие процессы сейчас выглядят как более устойчивые, добавила Набиуллина.Сегодня Банк России уже четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21 процент годовых. Это рекордный показатель с момента ее введения в 2013 году.При этом регулятор дал нейтральный сигнал по дальнейшим шагам, заявив, что намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

https://ria.ru/20250425/nabiullina-2013436747.html

https://ria.ru/20250425/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, ключевая ставка, эльвира набиуллина