https://ria.ru/20250425/tsb-2013427003.html

ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке

ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке - РИА Новости, 25.04.2025

ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке

ЦБ РФ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,5-21,5% с 19-22%, до конца года ждет ее в диапазоне 18,8-21,8%, следует из среднесрочного... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:11:00+03:00

2025-04-25T15:11:00+03:00

2025-04-25T15:34:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

ключевая ставка

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ЦБ РФ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,5-21,5% с 19-22%, до конца года ждет ее в диапазоне 18,8-21,8%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Ранее в пятницу ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых четвертый раз подряд. "С учетом того, что с 1 января по 27 апреля 2025 года средняя ключевая ставка равна 21,0%, с 28 апреля до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,8–21,8%", - добавил регулятор. В февральском прогнозе регулятор ожидал, что до конца 2025 года средняя ключевая ставка будет в диапазоне 18,7-22,1%. Также ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год на уровне 13-14%. На 2027 год регулятор также сохранил прогноз и ждет ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%.

https://ria.ru/20250425/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20250425/prognoz--2013405320.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, ключевая ставка