https://ria.ru/20250425/tsb-2013427003.html
ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке
ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке - РИА Новости, 25.04.2025
ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке
ЦБ РФ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,5-21,5% с 19-22%, до конца года ждет ее в диапазоне 18,8-21,8%, следует из среднесрочного... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:11:00+03:00
2025-04-25T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ЦБ РФ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,5-21,5% с 19-22%, до конца года ждет ее в диапазоне 18,8-21,8%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Ранее в пятницу ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых четвертый раз подряд. "С учетом того, что с 1 января по 27 апреля 2025 года средняя ключевая ставка равна 21,0%, с 28 апреля до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,8–21,8%", - добавил регулятор. В февральском прогнозе регулятор ожидал, что до конца 2025 года средняя ключевая ставка будет в диапазоне 18,7-22,1%. Также ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год на уровне 13-14%. На 2027 год регулятор также сохранил прогноз и ждет ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%.
https://ria.ru/20250425/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, ключевая ставка
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Ключевая ставка
ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке
ЦБ спрогнозировал среднюю ключевую ставку до конца года от 18,8% до 21,8%
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ЦБ РФ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,5-21,5% с 19-22%, до конца года ждет ее в диапазоне 18,8-21,8%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Ранее в пятницу ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых четвертый раз подряд.
"С учетом того, что с 1 января по 27 апреля 2025 года средняя ключевая ставка равна 21,0%, с 28 апреля до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,8–21,8%", - добавил регулятор.
В февральском прогнозе регулятор ожидал, что до конца 2025 года средняя ключевая ставка будет в диапазоне 18,7-22,1%.
Также ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год на уровне 13-14%. На 2027 год регулятор также сохранил прогноз и ждет ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%.