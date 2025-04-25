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Трамп изучит информацию об убийстве генерала Москалика - РИА Новости, 25.04.2025
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23:01 25.04.2025 (обновлено: 23:17 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/tramp-2013524214.html
Трамп изучит информацию об убийстве генерала Москалика
Трамп изучит информацию об убийстве генерала Москалика - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп изучит информацию об убийстве генерала Москалика
Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит информацию об убийстве в Балашихе замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России... РИА Новости, 25.04.2025
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россия
балашиха
дональд трамп
ярослав москалик
убийство генерала москалика
происшествия
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит информацию об убийстве в Балашихе замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. "Я слышу это от вас впервые. Это крупное. Я изучу это", — сказал Трамп на борту президентского самолета, направляющегося в Рим, отвечая на вопрос журналиста о случившемся. В пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222.1 УК РФ ("Убийство", "Незаконный оборот взрывчатых веществ"). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.
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россия, балашиха, дональд трамп, ярослав москалик, убийство генерала москалика, происшествия, в мире, сша
Россия, Балашиха, Дональд Трамп, Ярослав Москалик, Убийство генерала Москалика, Происшествия, В мире, США
Трамп изучит информацию об убийстве генерала Москалика

Трамп заявил, что изучит информацию об убийстве в Балашихе генерала Москалика

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит информацию об убийстве в Балашихе замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.
"Я слышу это от вас впервые. Это крупное. Я изучу это", — сказал Трамп на борту президентского самолета, направляющегося в Рим, отвечая на вопрос журналиста о случившемся.
Ярослав Москалик - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Сосед рассказал о погибшем при взрыве генерале Москалике
Вчера, 19:45
В пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222.1 УК РФ ("Убийство", "Незаконный оборот взрывчатых веществ"). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.
Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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1 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 8
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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3 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал Генштаба Я. Москалик

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 8
© Фото : Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

© Фото : Следственный комитет РФ
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6 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 8
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

Сотрудник Следственного комитета РФ работает на месте взрыва автомобиля в Балашихе

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
1 из 8

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 8

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 8

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

© Фото : Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
6 из 8

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 8

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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8 из 8
 
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