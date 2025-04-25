https://ria.ru/20250425/tramp-2013524214.html

Трамп изучит информацию об убийстве генерала Москалика

Трамп изучит информацию об убийстве генерала Москалика - РИА Новости, 25.04.2025

Трамп изучит информацию об убийстве генерала Москалика

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит информацию об убийстве в Балашихе замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России... РИА Новости, 25.04.2025

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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит информацию об убийстве в Балашихе замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. "Я слышу это от вас впервые. Это крупное. Я изучу это", — сказал Трамп на борту президентского самолета, направляющегося в Рим, отвечая на вопрос журналиста о случившемся. В пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222.1 УК РФ ("Убийство", "Незаконный оборот взрывчатых веществ"). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.

https://ria.ru/20250425/general-2013502175.html

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россия, балашиха, дональд трамп, ярослав москалик, убийство генерала москалика, происшествия, в мире, сша