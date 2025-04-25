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НАТО и Крым. Трамп рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 25.04.2025
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13:52 25.04.2025 (обновлено: 14:40 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/tramp-2013400003.html
НАТО и Крым. Трамп рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине
НАТО и Крым. Трамп рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 25.04.2025
НАТО и Крым. Трамп рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time и рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине. Его основные заявления: РИА Новости, 25.04.2025
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россия
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нато
украина
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time и рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине. Его основные заявления:Предложения Вашингтона по урегулированию конфликтаПроблемы с достижением мираВ среду глава Белого дома обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.
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сша, россия, дональд трамп, нато, украина, в мире, владимир зеленский, мария захарова
США, Россия, Дональд Трамп, НАТО, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Мария Захарова
НАТО и Крым. Трамп рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине

Трамп: Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time и рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине. Его основные заявления:
  • Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию;
  • это понимают все, в том числе Владимир Зеленский;
  • причиной конфликта стали разговоры на Украине о вступлении в НАТО;
  • Киев вряд ли когда-либо войдет в Североатлантический альянс;
  • переговоры по урегулированию проходят хорошо, достижение соглашения очень близко;
  • слова о завершении конфликта за один день были преувеличением и фигурой речи;
  • никто, кроме меня, не может этого сделать;
  • в случае достижения соглашения США смогут вести бизнес с Россией и Украиной.
Предложения Вашингтона по урегулированию конфликта
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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В среду глава Белого дома обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.
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СШАРоссияДональд ТрампНАТОУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
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