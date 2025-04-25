https://ria.ru/20250425/tramp-2013400003.html

НАТО и Крым. Трамп рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине

НАТО и Крым. Трамп рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 25.04.2025

НАТО и Крым. Трамп рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time и рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине. Его основные заявления: РИА Новости, 25.04.2025

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дональд трамп

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time и рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине. Его основные заявления:Предложения Вашингтона по урегулированию конфликтаПроблемы с достижением мираВ среду глава Белого дома обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

https://ria.ru/20250425/peregovory-2013185631.html

сша

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украина

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сша, россия, дональд трамп, нато, украина, в мире, владимир зеленский, мария захарова