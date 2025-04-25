НАТО и Крым. Трамп рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине
Трамп: Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию
© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time и рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине. Его основные заявления:
- Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию;
- это понимают все, в том числе Владимир Зеленский;
- причиной конфликта стали разговоры на Украине о вступлении в НАТО;
- Киев вряд ли когда-либо войдет в Североатлантический альянс;
- переговоры по урегулированию проходят хорошо, достижение соглашения очень близко;
- слова о завершении конфликта за один день были преувеличением и фигурой речи;
- никто, кроме меня, не может этого сделать;
- в случае достижения соглашения США смогут вести бизнес с Россией и Украиной.
Проблемы с достижением мира
В среду глава Белого дома обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.