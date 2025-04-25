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Ушаков заявил о продолжении продуктивного диалога России и США
Ушаков заявил о продолжении продуктивного диалога России и США - РИА Новости, 25.04.2025
Ушаков заявил о продолжении продуктивного диалога России и США
Продуктивный диалог России и США будет и далее осуществляться в самом активном режиме, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:56:00+03:00
2025-04-25T17:56:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Продуктивный диалог России и США будет и далее осуществляться в самом активном режиме, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."В соответствии с договоренностью, достигнутой между президентами России и Соединенных Штатов, продуктивный российско-американский диалог на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме", - сказал Ушаков журналистам.В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
https://ria.ru/20250425/ushakov-2013484288.html
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россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф
Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф
Ушаков заявил о продолжении продуктивного диалога России и США
Ушаков: продуктивный диалог РФ и США будет продолжаться в активном режиме