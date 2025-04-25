https://ria.ru/20250425/ssha-2013484034.html

Ушаков заявил о продолжении продуктивного диалога России и США

Ушаков заявил о продолжении продуктивного диалога России и США - РИА Новости, 25.04.2025

Ушаков заявил о продолжении продуктивного диалога России и США

Продуктивный диалог России и США будет и далее осуществляться в самом активном режиме, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:56:00+03:00

2025-04-25T17:56:00+03:00

2025-04-25T18:01:00+03:00

россия

сша

юрий ушаков

владимир путин

стив уиткофф

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Продуктивный диалог России и США будет и далее осуществляться в самом активном режиме, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."В соответствии с договоренностью, достигнутой между президентами России и Соединенных Штатов, продуктивный российско-американский диалог на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме", - сказал Ушаков журналистам.В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

https://ria.ru/20250425/ushakov-2013484288.html

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2025

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россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф