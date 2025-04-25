Союзники США обеспокоены требованиями Трампа к Киеву, передает CNN
CNN: союзники США обеспокоены планом Трампа по территориальным уступкам Киева
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Союзники США выражают тревогу из-за плана президента США Дональда Трампа, включающего территориальные уступки со стороны Киева, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники, в том числе в Европе.
"Некоторые союзники США крайне встревожены программой, которую администрация Трампа продвигает для прекращения войны на Украине", - говорится в сообщении телеканала.
В частности, источники утверждают, что предложения Трампа по территориальным уступкам якобы "посылают опасный сигнал" президенту России Владимиру Путину и другим мировыми лидерам, включая председателя КНР Си Цзиньпина.
При этом европейский чиновник, знакомый с ходом дискуссий, заявил, что переговорщики на этой неделе отметили прогресс в диалоге с украинской стороной и что те "подвели украинцев к точке, когда начнутся переговоры о территории". По его словам, переговорщикам "удалось убедить украинцев убедить себя занять более дружественную по отношению к администрации США позицию".
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.