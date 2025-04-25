https://ria.ru/20250425/sojuzniki-2013301879.html

Союзники США обеспокоены требованиями Трампа к Киеву, передает CNN

Союзники США обеспокоены требованиями Трампа к Киеву, передает CNN - РИА Новости, 25.04.2025

Союзники США обеспокоены требованиями Трампа к Киеву, передает CNN

Союзники США выражают тревогу из-за плана президента США Дональда Трампа, включающего территориальные уступки со стороны Киева, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T00:50:00+03:00

2025-04-25T00:50:00+03:00

2025-04-25T01:06:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Союзники США выражают тревогу из-за плана президента США Дональда Трампа, включающего территориальные уступки со стороны Киева, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники, в том числе в Европе. В четверг Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий". "Некоторые союзники США крайне встревожены программой, которую администрация Трампа продвигает для прекращения войны на Украине", - говорится в сообщении телеканала. В частности, источники утверждают, что предложения Трампа по территориальным уступкам якобы "посылают опасный сигнал" президенту России Владимиру Путину и другим мировыми лидерам, включая председателя КНР Си Цзиньпина. При этом европейский чиновник, знакомый с ходом дискуссий, заявил, что переговорщики на этой неделе отметили прогресс в диалоге с украинской стороной и что те "подвели украинцев к точке, когда начнутся переговоры о территории". По его словам, переговорщикам "удалось убедить украинцев убедить себя занять более дружественную по отношению к администрации США позицию". Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

https://ria.ru/20250424/tramp-2013291287.html

https://ria.ru/20250424/rubio-2013274584.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп