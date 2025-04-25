Рейтинг@Mail.ru
Союзники США обеспокоены требованиями Трампа к Киеву, передает CNN - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:50 25.04.2025 (обновлено: 01:06 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/sojuzniki-2013301879.html
Союзники США обеспокоены требованиями Трампа к Киеву, передает CNN
Союзники США обеспокоены требованиями Трампа к Киеву, передает CNN - РИА Новости, 25.04.2025
Союзники США обеспокоены требованиями Трампа к Киеву, передает CNN
Союзники США выражают тревогу из-за плана президента США Дональда Трампа, включающего территориальные уступки со стороны Киева, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T00:50:00+03:00
2025-04-25T01:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Союзники США выражают тревогу из-за плана президента США Дональда Трампа, включающего территориальные уступки со стороны Киева, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники, в том числе в Европе. В четверг Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий". "Некоторые союзники США крайне встревожены программой, которую администрация Трампа продвигает для прекращения войны на Украине", - говорится в сообщении телеканала. В частности, источники утверждают, что предложения Трампа по территориальным уступкам якобы "посылают опасный сигнал" президенту России Владимиру Путину и другим мировыми лидерам, включая председателя КНР Си Цзиньпина. При этом европейский чиновник, знакомый с ходом дискуссий, заявил, что переговорщики на этой неделе отметили прогресс в диалоге с украинской стороной и что те "подвели украинцев к точке, когда начнутся переговоры о территории". По его словам, переговорщикам "удалось убедить украинцев убедить себя занять более дружественную по отношению к администрации США позицию". Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.
https://ria.ru/20250424/tramp-2013291287.html
https://ria.ru/20250424/rubio-2013274584.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп
Союзники США обеспокоены требованиями Трампа к Киеву, передает CNN

CNN: союзники США обеспокоены планом Трампа по территориальным уступкам Киева

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Союзники США выражают тревогу из-за плана президента США Дональда Трампа, включающего территориальные уступки со стороны Киева, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники, в том числе в Европе.
В четверг Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Трамп раскрыл, что считает уступкой России в украинском урегулировании
Вчера, 22:09
"Некоторые союзники США крайне встревожены программой, которую администрация Трампа продвигает для прекращения войны на Украине", - говорится в сообщении телеканала.
В частности, источники утверждают, что предложения Трампа по территориальным уступкам якобы "посылают опасный сигнал" президенту России Владимиру Путину и другим мировыми лидерам, включая председателя КНР Си Цзиньпина.
При этом европейский чиновник, знакомый с ходом дискуссий, заявил, что переговорщики на этой неделе отметили прогресс в диалоге с украинской стороной и что те "подвели украинцев к точке, когда начнутся переговоры о территории". По его словам, переговорщикам "удалось убедить украинцев убедить себя занять более дружественную по отношению к администрации США позицию".
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Эксперт прокомментировал отмену визита Рубио в Лондон
Вчера, 19:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала