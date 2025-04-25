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Шойгу: России, Глобальному Югу и Востоку нужны механизмы безопасности - РИА Новости, 25.04.2025
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16:35 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/shojgu-2013460873.html
Шойгу: России, Глобальному Югу и Востоку нужны механизмы безопасности
Шойгу: России, Глобальному Югу и Востоку нужны механизмы безопасности - РИА Новости, 25.04.2025
Шойгу: России, Глобальному Югу и Востоку нужны механизмы безопасности
Россия, а также страны Глобального Юга и Востока должны сообща выработать механизмы обеспечения равной и неделимой безопасности, чтобы противостоять внешнему... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:35:00+03:00
2025-04-25T16:35:00+03:00
россия
восток
китай
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия, а также страны Глобального Юга и Востока должны сообща выработать механизмы обеспечения равной и неделимой безопасности, чтобы противостоять внешнему давлению, угрозам и вызовам современности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он выступил на первом пленарном заседании научно-экспертного совета СБ РФ. Темой заседания стало "Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности: вызовы и возможности для государств Глобального Юга и Востока". "Тема выбрана неслучайно. Мир перестал быть однополярным. Доминирование Запада уходит в прошлое. Россия, Китай, Индия, Бразилия, другие страны Глобального Юга и Востока становятся новыми центрами экономического роста и политического влияния", - сказал Шойгу. "Несмотря на это, Запад продолжает действовать привычным путем санкционного давления, шантажа и угроз применения силы. Против государств, проводящих независимую внутреннюю и внешнюю политику, задействуются противоправные методы вмешательства в их внутренние дела, провоцируются гуманитарные кризисы и вооруженные конфликты", - отметил он. По словам Шойгу, "службами проводятся информационно-психологические диверсии, направленные на разрушение базовых моральных и культурных норм, традиций, религиозных устоев, институтов брака и семьи, фальсифицируется история, поддерживается возрождение фашизма и нацизма". "Необходимость противостоять внешнему давлению, угрозам и вызовам современности ставят перед Российской Федерацией и странами Глобального Юга и Востока крайне важную задачу выработки механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности для всех государств", - подчеркнул Шойгу. По его словам, совместные усилия позволят дать адекватный ответ на опасное накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира. "Развитие сотрудничества с государствами Глобального Юга и Востока на основе взаимного уважения национальных интересов, традиций и ценностей, независимости и суверенитета государств является приоритетным направлением внешней политики России", - добавил секретарь Совбеза РФ. Рост экономики, значительные энергетические, водные, продовольственные ресурсы, совокупный человеческий и технологический потенциал государств Глобального Юга и Востока становятся основными факторами для укрепления их безопасности и становления в качестве самостоятельных центров многополярного мира, резюмировал Шойгу.
https://ria.ru/20250420/signal-2012301341.html
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россия, восток, китай, сергей шойгу, безопасность
Россия, Восток, Китай, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу: России, Глобальному Югу и Востоку нужны механизмы безопасности

Шойгу: России, Глобальному Югу и Востоку нужны механизмы равной безопасности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета
Секретарь Совета - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия, а также страны Глобального Юга и Востока должны сообща выработать механизмы обеспечения равной и неделимой безопасности, чтобы противостоять внешнему давлению, угрозам и вызовам современности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Он выступил на первом пленарном заседании научно-экспертного совета СБ РФ. Темой заседания стало "Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности: вызовы и возможности для государств Глобального Юга и Востока".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Сигнал с Глобального Юга: Америка, хватит создавать нам проблемы
20 апреля, 08:00
"Тема выбрана неслучайно. Мир перестал быть однополярным. Доминирование Запада уходит в прошлое. Россия, Китай, Индия, Бразилия, другие страны Глобального Юга и Востока становятся новыми центрами экономического роста и политического влияния", - сказал Шойгу.
"Несмотря на это, Запад продолжает действовать привычным путем санкционного давления, шантажа и угроз применения силы. Против государств, проводящих независимую внутреннюю и внешнюю политику, задействуются противоправные методы вмешательства в их внутренние дела, провоцируются гуманитарные кризисы и вооруженные конфликты", - отметил он.
По словам Шойгу, "службами проводятся информационно-психологические диверсии, направленные на разрушение базовых моральных и культурных норм, традиций, религиозных устоев, институтов брака и семьи, фальсифицируется история, поддерживается возрождение фашизма и нацизма".
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Ван И назвал БРИКС надежной опорой сотрудничества Глобального Юга
7 марта, 06:46
"Необходимость противостоять внешнему давлению, угрозам и вызовам современности ставят перед Российской Федерацией и странами Глобального Юга и Востока крайне важную задачу выработки механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности для всех государств", - подчеркнул Шойгу.
По его словам, совместные усилия позволят дать адекватный ответ на опасное накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира.
"Развитие сотрудничества с государствами Глобального Юга и Востока на основе взаимного уважения национальных интересов, традиций и ценностей, независимости и суверенитета государств является приоритетным направлением внешней политики России", - добавил секретарь Совбеза РФ.
Рост экономики, значительные энергетические, водные, продовольственные ресурсы, совокупный человеческий и технологический потенциал государств Глобального Юга и Востока становятся основными факторами для укрепления их безопасности и становления в качестве самостоятельных центров многополярного мира, резюмировал Шойгу.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Шойгу заявил о новом этапе гонки вооружений
Вчера, 15:47
 
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