https://ria.ru/20250425/samolet-2013329454.html
Самолет из США прибыл в Россию на фоне сообщений о визите Уиткоффа
Самолет из США прибыл в Россию на фоне сообщений о визите Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025
Самолет из США прибыл в Россию на фоне сообщений о визите Уиткоффа
Самолет из США прибыл в Россию на фоне сообщений о планах спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа посетить страну на этой неделе, следует из... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T09:42:00+03:00
2025-04-25T09:42:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Самолет из США прибыл в Россию на фоне сообщений о планах спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа посетить страну на этой неделе, следует из данных сервиса Flightradar24.По его информации, судно Bombardier Global 7500 вылетело из Флориды и пересекло российскую границу около 09:40 мск. Вскоре корреспондент РИА Новости уточнил, что частный самолет сел в аэропорту "Внуково-2", после чего автоколонна в сопровождении полиции последовала в сторону Москвы.Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, визит Стива Уиткоффа в Москву ожидают на этой неделе. По данным Axios, переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома могут состояться в пятницу.Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника президента США.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
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https://ria.ru/20250425/lavrov-2013306375.html
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Автоколонна в сопровождении полиции у аэропорта "Внуково"
Автоколонна в сопровождении полиции следует от аэропорта "Внуково" в сторону Москвы после предполагаемого прибытия Уиткоффа, передает корреспондент РИА Новости.
2025-04-25T09:42
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Самолет из США прибыл в Россию на фоне сообщений о визите Уиткоффа
Flightradar24: самолет из США прибыл в РФ на фоне сообщений о визите Уиткоффа