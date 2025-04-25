РВИО опубликовало материалы о том, как СССР освободил Европу от нацизма
РВИО к юбилею встречи на Эльбе опубликовало материалы об освобождении Европы
© Фото : Министерство обороны РФ25 апреля 1945 года. Недалеко от города Торгау на реке Эльба войска Красной армии 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.
© Фото : Министерство обороны РФ
25 апреля 1945 года. Недалеко от города Торгау на реке Эльба войска Красной армии 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало методические материалы о том, как в годы Великой Отечественной войны советские войска освободили страны Европы от гитлеровского нацизма, взращенного европейскими элитами.
"В методических материалах описывается стратегическая обстановка на фронтах к 1944 году, ход военных операций в странах Восточной и Центральной Европы, а также заключительный этап войны – взятие логова нацистов. Отмечен вклад СССР в освобождение европейских народов и сохранение исторической памяти о подвиге советского народа. Особую ценность представляют подлинные фронтовые воспоминания участников событий; рассекреченные архивные документы, обличающие зверства оккупантов и европейский коллаборационизм; уникальные фотографии, запечатлевшие моменты освобождения Европы", - говорится в сообщении РВИО.
Научный директор РВИО Михаил Мягков отметил, что открытие второго фронта ускорило конец войны.
"Конечно, открытие второго фронта облегчило наше положение и ускорило конец войны. Но стоит подчеркнуть, что Красная армия и сама добилась бы победы, даже если бы союзники не высаживались. Безусловно, потери наши были бы больше, и мы ценим вклад союзников, они приблизили конец войны", - сказал Мягков, слова которого приведены в сообщении.
Однако решающий вклад в освобождение Европы внесла Красная армия, подчеркнул он.
"Но сегодня на Западе забывают, что решающий вклад в перелом в войне, в освобождение Европы был сделан Советским Союзом. Это произошло потому, что германская военная машина была подорвана именно на советско-германском фронте", - пояснил Мягков.
По его словам, Запад сегодня ведет себя намеренно провокационно и нагло, его задача - нивелировать значение и вклад Советского Союза в победу во Второй мировой войне.
"Тем самым он скрывает и собственную политику накануне и в ходе войны. Для нас не секрет, что именно европейцы привели Гитлера к власти, именно в странах Европы в 1939-1945 годах процветал коллаборационизм, но только советский солдат освободил Европу от нацистского ига", - сказал Мягков.
Опубликованные материалы описывают стратегическую обстановку на фронтах Великой Отечественной войны перед началом освобождения Европы, военные успехи СССР к 1944 году, а также планы Германии по удержанию своего "Восточного фронта". Отдельная глава посвящена освобождению народов Европы: Румынии, Польши, Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Югославии, стран Северной Европы, Австрии, Дании. В своей работе историки опирались на материалы Центрального архива Минобороны России, Центрального архива ФСБ России, Архива внешней политики Российской Федерации.
В целом с марта 1944 до сентября 1945 года в боях за пределами своей страны участвовали около 7 миллионов советских воинов. Они полностью или частично освободили 12 государств Европы и Азии с населением свыше 147 миллионов человек. Своим подвигом Красная армия заслужила в те годы признательность народов мира. В знак уважения к павшим советским воинам в Европе было возведено более 4 тысяч памятников и мемориалов.
"Но прошли годы, и многое изменилось. Политики и историки "новой волны" в Европе записывают солдат-освободителей в "оккупантов", а предателей, сотрудничавших с нацистами, в "национальных героев". В польском Кракове памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который освобождал этот город, был варварски разрушен. Памятники советским воинам сносят в Польше, Чехии, прибалтийских республиках, Болгарии и других европейских странах", - сказал Мягков.
По его словам, сегодня в Европе живет поколение, которое не знало ужасов войны, забывшее, кому оно обязано своей жизнью.
"Более того, в учебниках истории для школ Германии, Франции, Великобритании, Польши, Финляндии, Швеции, Молдовы, Украины, стран Прибалтики и других утверждается, что Советский Союз был таким же "агрессором", как и нацистская Германия. Учебники воспитывают детей на лживой информации о "русских оккупантах", которым противостояли "освободители" - служившие Гитлеру украинские бандеровцы и прибалтийские "лесные братья", - отметил научный директор РВИО.
Вандалы, разрушающие и оскверняющие памятники советским воинам в Европе, предают собственных предков, добавил он.
"Националисты и неонацисты в странах Восточной Европы, на Украине, в Прибалтике, Молдове и некоторых других республиках бывшего СССР называют памятники воинам-освободителям "символами советской оккупации". Могилы обливают краской, разрушают. Современные вандалы думают, что таким образом выражают своё негативное отношение к современной России. На самом деле осквернение и разрушение памятников означает только то, что они предают своих собственных предков, которые со слезами на глазах встречали советских воинов в 1945 году как своих спасителей от фашистского варварства", - заключил Мягков.