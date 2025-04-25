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Неожиданный Русский музей: 13 фактов, которые удивят даже знатоков - РИА Новости, 25.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 25.04.2025 (обновлено: 15:01 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/russkiymuzey-2012754187.html
Неожиданный Русский музей: 13 фактов, которые удивят даже знатоков
Неожиданный Русский музей: 13 фактов, которые удивят даже знатоков - РИА Новости, 25.04.2025
Неожиданный Русский музей: 13 фактов, которые удивят даже знатоков
Русскому музею исполнилось 130 лет. Основанный в 1895-м по указу Николая II, он стал крупнейшим собранием искусства в Российской империи. Сегодня коллекция... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T08:00:00+03:00
2025-04-25T15:01:00+03:00
культура
санкт-петербург
русский музей
юбилей
александр i
культура
культура-важное
выставки
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Жанна Старицына. Русскому музею исполнилось 130 лет. Основанный в 1895-м по указу Николая II, он стал крупнейшим собранием искусства в Российской империи. Сегодня коллекция насчитывает сотни тысяч экспонатов и продолжает расти. Самые необычные факты о юбиляре — в материале РИА Новости.1. В состав Русского музея входят пять основных зданий в Санкт-ПетербургеЭто Михайловский дворец с корпусом Бенуа, Михайловский (Инженерный) замок, Мраморный дворец, Строгановский дворец и Летний дворец Петра I. Также к музею относятся Михайловский сад, Летний сад, Домик Петра I на Петровской набережной и другие сооружения.2. Разработкой Михайловского дворца c 1819 года занимался Карл Росси Император Александр I тогда лично принимал здание и остался так доволен работой, что пожаловал архитектору бриллиантовый перстень. У входа во дворец стоят две скульптуры львов с лапами на шарах. Они созданы по образцу знаменитых "Львов Медичи" — античных статуй, чьи копии стали популярны в Европе в XVIII и XIX столетиях.3. При открытии Русского музея в 1898 году была утверждена специальная форма для служителей Она включала темную суконную куртку с золотыми пуговицами и головной убор с кокардой. Форма подчеркивала статус учреждения и придавала особую торжественность.4. Император Александр III (годы правления: 1881-1894), известный любовью к искусству, собрал обширную коллекцию произведений русских художниковВ ней среди прочего были работы Брюллова, Айвазовского, Тропинина, Венецианова, Крамского и Шишкина. К 1894-му собрание насчитывало почти 900 полотен. Эта коллекция стала основой для формирования музея.5. Но императорскими собраниями дело не ограничилось Коллекция формировалась из разных источников, включая дары. После смерти мецената Михаила Боткина его супруга передала музею 32 опечатанных ящика с произведениями искусства и 92 картины Александра Иванова. Древнейшая часть собрания, "Черниговский клад", — редкая по художественному уровню группа древнерусских украшений X-XIII веков.6. Среди шедевров музея — "Бурлаки на Волге" и "Садко" Ильи Репина Здесь же "Последний день Помпеи" и "Итальянский полдень" Карла Брюллова, "Лунная ночь на Днепре" Архипа Куинджи, "Взятие снежного городка" и "Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем" Василия Сурикова, "Шестикрылый серафим" Михаила Врубеля.7. В музее хранится и самая крупная работа Ивана Айвазовского — "Волна", ее длина более пяти метров Есть легенда, что художник написал ее всего за десять дней, причем было ему на тот момент 72 года. Изображен шторм: над волнами нависли тяжелые тучи, пучина вот-вот поглотит корабль. Но самое большое полотно в собрании музея — "Медный змий" Федора Бруни. Его длина превышает 8,5 метра.8. Особого внимания заслуживают "Смолянки" Дмитрия Левицкого Серию из семи портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц художник написал специально для Екатерины II. Девушки танцуют, играют на музыкальных инструментах, участвуют в театральных сценках. Долгое время работы находились в резиденции императрицы в Петергофе, но от постоянной сырости холсты покрылись плесенью. Тогда их отвезли на реставрацию в музей, где они и остались.9. Собрание музея — это не только Репин и Айвазовский Здесь хранятся и жемчужины древнерусской живописи: коллекция икон насчитывает около пяти тысяч экспонатов, включая работы Дионисия и Симона Ушакова. Одно из центральных произведений — "Чудо Георгия о змие" — новгородская икона первой половины XIV века.10. Во время Великой Отечественной войны сотрудники Русского музея предприняли героические усилия для сохранения коллекции Для крупных полотен изготовили специальные деревянные валы длиной до десяти метров. Картины важно было намотать на них без единой складки или морщинки. Затем специальным эшелоном экспонаты отправляли в Нижний Новгород, далее по Волге и Каме — в Пермь. Оставшиеся в музее скульптуры укрывали землей, песком и деревянными настилами.11. В 1999-м из музея похитили две работы Василия Перова: картину "Гитарист-бобыль" и эскиз к "Тройке" Преступники проникли в зал и срезали полотна. Похитителей заметил милиционер, но они выстрелили в него и смогли скрыться. Позже картины были обнаружены в камере хранения на Варшавском вокзале Санкт-Петербурга, а оба похитителя получили по несколько лет лишения свободы.12. Музей — это не только экспозиционные пространства, но и реставрационные мастерские В 2019-м здесь реставрировали "Святую Русь" Михаила Нестерова — укрепляли холст, очищали поверхность, восстанавливали красочный слой. А в 2023-м музей начал первую в России публичную реставрацию картины "Последний день Помпеи". Подлинный колорит этого шедевра более 200 лет был скрыт под толстым слоем сильно пожелтевшего лака, искажавшего авторский замысел. Посетители могли вживую наблюдать за процессом.13. В честь своего юбилея музей подготовил необычную акцию: 25 апреля билеты можно приобрести за символическую цену — 130 рублей.
https://ria.ru/20250425/vystavki-2012180979.html
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санкт-петербург, русский музей, юбилей, александр i, культура, культура-важное, выставки, петергоф, иван айвазовский, европа, картины, фото - культура
Культура, Санкт-Петербург, Русский музей, юбилей, Александр I, Культура, Культура-Важное, Выставки, Петергоф, Иван Айвазовский, Европа, картины, Фото - Культура
Неожиданный Русский музей: 13 фактов, которые удивят даже знатоков

Русский музей в честь 130-летнего юбилея 25 апреля продает билеты по 130 рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПосетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения" в корпусе Бенуа Русского музея в Санкт-Петербурге
Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения в корпусе Бенуа Русского музея в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения" в корпусе Бенуа Русского музея в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Жанна Старицына. Русскому музею исполнилось 130 лет. Основанный в 1895-м по указу Николая II, он стал крупнейшим собранием искусства в Российской империи. Сегодня коллекция насчитывает сотни тысяч экспонатов и продолжает расти. Самые необычные факты о юбиляре — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРусский музей в Санкт-Петербурге отмечает 130 лет со дня основания
130 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Русский музей в Санкт-Петербурге отмечает 130 лет со дня основания
1. В состав Русского музея входят пять основных зданий в Санкт-Петербурге
Это Михайловский дворец с корпусом Бенуа, Михайловский (Инженерный) замок, Мраморный дворец, Строгановский дворец и Летний дворец Петра I. Также к музею относятся Михайловский сад, Летний сад, Домик Петра I на Петровской набережной и другие сооружения.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. На дальнем плане — картина К. П. Брюллова "Последний день Помпеи"
Посетители в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. На дальнем плане - картина К. П. Брюллова Последний день Помпеи - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетители в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. На дальнем плане — картина К. П. Брюллова "Последний день Помпеи"
2. Разработкой Михайловского дворца c 1819 года занимался Карл Росси
Император Александр I тогда лично принимал здание и остался так доволен работой, что пожаловал архитектору бриллиантовый перстень. У входа во дворец стоят две скульптуры львов с лапами на шарах. Они созданы по образцу знаменитых "Львов Медичи" — античных статуй, чьи копии стали популярны в Европе в XVIII и XIX столетиях.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСпециалисты Русского музея завершают монтаж выставки перед пресс-показом выставки "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова" в Русском музее в Санкт-Петербурге
Специалисты Русского музея завершают монтаж выставки перед пресс-показом выставки Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова в Русском музее в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Специалисты Русского музея завершают монтаж выставки перед пресс-показом выставки "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова" в Русском музее в Санкт-Петербурге
3. При открытии Русского музея в 1898 году была утверждена специальная форма для служителей
Она включала темную суконную куртку с золотыми пуговицами и головной убор с кокардой. Форма подчеркивала статус учреждения и придавала особую торжественность.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАктер в образе императора Александра III в Русском музее в день празднования 125-летия со дня его открытия в Санкт-Петербурге
Актер в образе императора Александра III в Русском музее в день празднования 125-летия со дня своего открытия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Актер в образе императора Александра III в Русском музее в день празднования 125-летия со дня его открытия в Санкт-Петербурге
4. Император Александр III (годы правления: 1881-1894), известный любовью к искусству, собрал обширную коллекцию произведений русских художников
В ней среди прочего были работы Брюллова, Айвазовского, Тропинина, Венецианова, Крамского и Шишкина. К 1894-му собрание насчитывало почти 900 полотен. Эта коллекция стала основой для формирования музея.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВыставка к 175-летию Василия Сурикова в Русском музее
Выставка к 175-летию Василия Сурикова в Русском музее - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Выставка к 175-летию Василия Сурикова в Русском музее
5. Но императорскими собраниями дело не ограничилось
Коллекция формировалась из разных источников, включая дары. После смерти мецената Михаила Боткина его супруга передала музею 32 опечатанных ящика с произведениями искусства и 92 картины Александра Иванова. Древнейшая часть собрания, "Черниговский клад", — редкая по художественному уровню группа древнерусских украшений X-XIII веков.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПосетители у картины "Садко" на открытии выставки "И. Е. Репин. К 175-летию со дня рождения" в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге
Посетители у картины Садко на открытии выставки И.Е. Репин. К 175-летию со дня рождения в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Посетители у картины "Садко" на открытии выставки "И. Е. Репин. К 175-летию со дня рождения" в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге
6. Среди шедевров музея — "Бурлаки на Волге" и "Садко" Ильи Репина
Здесь же "Последний день Помпеи" и "Итальянский полдень" Карла Брюллова, "Лунная ночь на Днепре" Архипа Куинджи, "Взятие снежного городка" и "Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем" Василия Сурикова, "Шестикрылый серафим" Михаила Врубеля.
© РИА Новости / Папикьян | Перейти в медиабанкЗал Государственного Русского музея. В центре картина "Медный змий" работы художника Федора Антоновича Бруни
Зал Государственного Русского музея. В центре картина Медный змий работы художника Федора Антоновича Бруни - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Папикьян
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Зал Государственного Русского музея. В центре картина "Медный змий" работы художника Федора Антоновича Бруни
7. В музее хранится и самая крупная работа Ивана Айвазовского — "Волна", ее длина более пяти метров
Есть легенда, что художник написал ее всего за десять дней, причем было ему на тот момент 72 года. Изображен шторм: над волнами нависли тяжелые тучи, пучина вот-вот поглотит корабль. Но самое большое полотно в собрании музея — "Медный змий" Федора Бруни. Его длина превышает 8,5 метра.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" в выставочном комплексе Исторического музея в Москве
Посетительница на выставке Шедевры Русского музея. Смолянки Дмитрия Левицкого в выставочном комплексе Исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" в выставочном комплексе Исторического музея в Москве
8. Особого внимания заслуживают "Смолянки" Дмитрия Левицкого
Серию из семи портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц художник написал специально для Екатерины II. Девушки танцуют, играют на музыкальных инструментах, участвуют в театральных сценках. Долгое время работы находились в резиденции императрицы в Петергофе, но от постоянной сырости холсты покрылись плесенью. Тогда их отвезли на реставрацию в музей, где они и остались.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Чудо Георгия о змие со сценами жития"
Репродукция иконы Чудо Георгия о змие со сценами жития - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости
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Репродукция иконы "Чудо Георгия о змие со сценами жития"
9. Собрание музея — это не только Репин и Айвазовский
Здесь хранятся и жемчужины древнерусской живописи: коллекция икон насчитывает около пяти тысяч экспонатов, включая работы Дионисия и Симона Ушакова. Одно из центральных произведений — "Чудо Георгия о змие" — новгородская икона первой половины XIV века.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСотрудники технических служб Государственного Русского музея во время демонтажа и переноса картины художника-академиста Генриха Семирадского "Фрина на празднике Посейдона" в Русском музее
Сотрудники технических служб Государственного Русского музея во время демонтажа и переноса картины художника-академиста Генриха Семирадского Фрина на празднике Посейдона в Русском музее - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудники технических служб Государственного Русского музея во время демонтажа и переноса картины художника-академиста Генриха Семирадского "Фрина на празднике Посейдона" в Русском музее
10. Во время Великой Отечественной войны сотрудники Русского музея предприняли героические усилия для сохранения коллекции
Для крупных полотен изготовили специальные деревянные валы длиной до десяти метров. Картины важно было намотать на них без единой складки или морщинки. Затем специальным эшелоном экспонаты отправляли в Нижний Новгород, далее по Волге и Каме — в Пермь. Оставшиеся в музее скульптуры укрывали землей, песком и деревянными настилами.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРепродукция картины "Гитарист-бобыль" работы художника Василия Перова на вернисаже "Гармония и контрапункт. Россия — Германия. XIX век"
Репродукция картины Гитарист-бобыль работы художника Василия Перова на вернисаже Гармония и контрапункт. Россия - Германия. XIX век - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Репродукция картины "Гитарист-бобыль" работы художника Василия Перова на вернисаже "Гармония и контрапункт. Россия — Германия. XIX век"
11. В 1999-м из музея похитили две работы Василия Перова: картину "Гитарист-бобыль" и эскиз к "Тройке"
Преступники проникли в зал и срезали полотна. Похитителей заметил милиционер, но они выстрелили в него и смогли скрыться. Позже картины были обнаружены в камере хранения на Варшавском вокзале Санкт-Петербурга, а оба похитителя получили по несколько лет лишения свободы.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудница реставрационной мастерской отдела масляной живописи во время работы в Русском музее в Санкт-Петербурге. В этом году Государственному Русскому музею исполняется 130 лет.
Сотрудница реставрационной мастерской отдела масляной живописи во время работы в Русском музее в Санкт-Петербурге
Сотрудница реставрационной мастерской отдела масляной живописи во время работы в Русском музее в Санкт-Петербурге. В этом году Государственному Русскому музею исполняется 130 лет.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 3
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудница реставрационной мастерской отдела масляной живописи во время работы в Русском музее в Санкт-Петербурге. В этом году Государственному Русскому музею исполняется 130 лет.
Сотрудница реставрационной мастерской отдела масляной живописи во время работы в Русском музее в Санкт-Петербурге
Сотрудница реставрационной мастерской отдела масляной живописи во время работы в Русском музее в Санкт-Петербурге. В этом году Государственному Русскому музею исполняется 130 лет.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Специалист Русского музея осматривает поврежденную картину Екатерины Гольдингер "Портрет Е. П. Домогацкой" (1915). Двадцать два произведения живописи и скульптуры, пострадавшие при взрыве ракеты в Таганроге, доставили для реставрации в Русский музей Санкт-Петербурга.

Специалист Русского музея осматривает поврежденную картину Екатерины Гольдингер Портрет Е.П. Домогацкой (1915г). 22 произведения живописи и скульптуры, пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге, доставили для реставрации в Русский музей Санкт-Петербурга

Специалист Русского музея осматривает поврежденную картину Екатерины Гольдингер "Портрет Е. П. Домогацкой" (1915). Двадцать два произведения живописи и скульптуры, пострадавшие при взрыве ракеты в Таганроге, доставили для реставрации в Русский музей Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 3
Сотрудница реставрационной мастерской отдела масляной живописи во время работы в Русском музее в Санкт-Петербурге. В этом году Государственному Русскому музею исполняется 130 лет.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 3
Сотрудница реставрационной мастерской отдела масляной живописи во время работы в Русском музее в Санкт-Петербурге. В этом году Государственному Русскому музею исполняется 130 лет.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 3

Специалист Русского музея осматривает поврежденную картину Екатерины Гольдингер "Портрет Е. П. Домогацкой" (1915). Двадцать два произведения живописи и скульптуры, пострадавшие при взрыве ракеты в Таганроге, доставили для реставрации в Русский музей Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 3
12. Музей — это не только экспозиционные пространства, но и реставрационные мастерские
В 2019-м здесь реставрировали "Святую Русь" Михаила Нестерова — укрепляли холст, очищали поверхность, восстанавливали красочный слой. А в 2023-м музей начал первую в России публичную реставрацию картины "Последний день Помпеи". Подлинный колорит этого шедевра более 200 лет был скрыт под толстым слоем сильно пожелтевшего лака, искажавшего авторский замысел. Посетители могли вживую наблюдать за процессом.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетители в Русском музее в день празднования 125-летия со дня его открытия в Санкт-Петербурге
Посетители в Русском музее в день празднования 125-летия со дня своего открытия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетители в Русском музее в день празднования 125-летия со дня его открытия в Санкт-Петербурге
13. В честь своего юбилея музей подготовил необычную акцию: 25 апреля билеты можно приобрести за символическую цену — 130 рублей.
Посетительница на выставке Что за ЦИ? И что за РК? в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Лучшие выставки весны: на какие из них можно попасть бесплатно
Вчера, 07:02
 
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