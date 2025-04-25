https://ria.ru/20250425/russkiymuzey-2012754187.html

Неожиданный Русский музей: 13 фактов, которые удивят даже знатоков

Неожиданный Русский музей: 13 фактов, которые удивят даже знатоков - РИА Новости, 25.04.2025

Неожиданный Русский музей: 13 фактов, которые удивят даже знатоков

Русскому музею исполнилось 130 лет. Основанный в 1895-м по указу Николая II, он стал крупнейшим собранием искусства в Российской империи. Сегодня коллекция... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Жанна Старицына. Русскому музею исполнилось 130 лет. Основанный в 1895-м по указу Николая II, он стал крупнейшим собранием искусства в Российской империи. Сегодня коллекция насчитывает сотни тысяч экспонатов и продолжает расти. Самые необычные факты о юбиляре — в материале РИА Новости.1. В состав Русского музея входят пять основных зданий в Санкт-ПетербургеЭто Михайловский дворец с корпусом Бенуа, Михайловский (Инженерный) замок, Мраморный дворец, Строгановский дворец и Летний дворец Петра I. Также к музею относятся Михайловский сад, Летний сад, Домик Петра I на Петровской набережной и другие сооружения.2. Разработкой Михайловского дворца c 1819 года занимался Карл Росси Император Александр I тогда лично принимал здание и остался так доволен работой, что пожаловал архитектору бриллиантовый перстень. У входа во дворец стоят две скульптуры львов с лапами на шарах. Они созданы по образцу знаменитых "Львов Медичи" — античных статуй, чьи копии стали популярны в Европе в XVIII и XIX столетиях.3. При открытии Русского музея в 1898 году была утверждена специальная форма для служителей Она включала темную суконную куртку с золотыми пуговицами и головной убор с кокардой. Форма подчеркивала статус учреждения и придавала особую торжественность.4. Император Александр III (годы правления: 1881-1894), известный любовью к искусству, собрал обширную коллекцию произведений русских художниковВ ней среди прочего были работы Брюллова, Айвазовского, Тропинина, Венецианова, Крамского и Шишкина. К 1894-му собрание насчитывало почти 900 полотен. Эта коллекция стала основой для формирования музея.5. Но императорскими собраниями дело не ограничилось Коллекция формировалась из разных источников, включая дары. После смерти мецената Михаила Боткина его супруга передала музею 32 опечатанных ящика с произведениями искусства и 92 картины Александра Иванова. Древнейшая часть собрания, "Черниговский клад", — редкая по художественному уровню группа древнерусских украшений X-XIII веков.6. Среди шедевров музея — "Бурлаки на Волге" и "Садко" Ильи Репина Здесь же "Последний день Помпеи" и "Итальянский полдень" Карла Брюллова, "Лунная ночь на Днепре" Архипа Куинджи, "Взятие снежного городка" и "Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем" Василия Сурикова, "Шестикрылый серафим" Михаила Врубеля.7. В музее хранится и самая крупная работа Ивана Айвазовского — "Волна", ее длина более пяти метров Есть легенда, что художник написал ее всего за десять дней, причем было ему на тот момент 72 года. Изображен шторм: над волнами нависли тяжелые тучи, пучина вот-вот поглотит корабль. Но самое большое полотно в собрании музея — "Медный змий" Федора Бруни. Его длина превышает 8,5 метра.8. Особого внимания заслуживают "Смолянки" Дмитрия Левицкого Серию из семи портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц художник написал специально для Екатерины II. Девушки танцуют, играют на музыкальных инструментах, участвуют в театральных сценках. Долгое время работы находились в резиденции императрицы в Петергофе, но от постоянной сырости холсты покрылись плесенью. Тогда их отвезли на реставрацию в музей, где они и остались.9. Собрание музея — это не только Репин и Айвазовский Здесь хранятся и жемчужины древнерусской живописи: коллекция икон насчитывает около пяти тысяч экспонатов, включая работы Дионисия и Симона Ушакова. Одно из центральных произведений — "Чудо Георгия о змие" — новгородская икона первой половины XIV века.10. Во время Великой Отечественной войны сотрудники Русского музея предприняли героические усилия для сохранения коллекции Для крупных полотен изготовили специальные деревянные валы длиной до десяти метров. Картины важно было намотать на них без единой складки или морщинки. Затем специальным эшелоном экспонаты отправляли в Нижний Новгород, далее по Волге и Каме — в Пермь. Оставшиеся в музее скульптуры укрывали землей, песком и деревянными настилами.11. В 1999-м из музея похитили две работы Василия Перова: картину "Гитарист-бобыль" и эскиз к "Тройке" Преступники проникли в зал и срезали полотна. Похитителей заметил милиционер, но они выстрелили в него и смогли скрыться. Позже картины были обнаружены в камере хранения на Варшавском вокзале Санкт-Петербурга, а оба похитителя получили по несколько лет лишения свободы.12. Музей — это не только экспозиционные пространства, но и реставрационные мастерские В 2019-м здесь реставрировали "Святую Русь" Михаила Нестерова — укрепляли холст, очищали поверхность, восстанавливали красочный слой. А в 2023-м музей начал первую в России публичную реставрацию картины "Последний день Помпеи". Подлинный колорит этого шедевра более 200 лет был скрыт под толстым слоем сильно пожелтевшего лака, искажавшего авторский замысел. Посетители могли вживую наблюдать за процессом.13. В честь своего юбилея музей подготовил необычную акцию: 25 апреля билеты можно приобрести за символическую цену — 130 рублей.

https://ria.ru/20250425/vystavki-2012180979.html

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Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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