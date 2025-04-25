Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о создании в России суверенной системы образования - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 25.04.2025 (обновлено: 15:35 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/rossija-2013428576.html
Чернышенко рассказал о создании в России суверенной системы образования
Чернышенко рассказал о создании в России суверенной системы образования - РИА Новости, 25.04.2025
Чернышенко рассказал о создании в России суверенной системы образования
В России создадут суверенную систему образования, которая обеспечит лидерство России в технологическом, культурном и социальном развитии, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:19:00+03:00
2025-04-25T15:35:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765778475_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_12d682291839b6bdd9da9e9ad28347f3.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. В России создадут суверенную систему образования, которая обеспечит лидерство России в технологическом, культурном и социальном развитии, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы должны создать суверенную систему образования, которая объединяет общество, раскрывает потенциал каждого человека, обеспечивает лидерство России в технологическом, культурном и социальном развитии", - сказал Чернышенко в рамках Всероссийского совещания для региональных министров образования. По его словам, работа над созданием стратегии образования уже начата. "Структура будет состоять из достаточно компактного документа. Мы сейчас завершаем редакционные правки. Он будет примерно 50 страниц. А вот все основное содержание, план по реализации этой стратегии, – это как раз те мероприятия, которые мы рассчитываем, сделаем с вашей помощью", - сказал Чернышенко, обращаясь к представителям региональных министров образования.
https://ria.ru/20250211/uchitelya-1998673691.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765778475_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_729ffe6b3ba73087666ce51a3dd6e305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о создании в России суверенной системы образования

Чернышенко: в России создадут суверенную систему образования

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. В России создадут суверенную систему образования, которая обеспечит лидерство России в технологическом, культурном и социальном развитии, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы должны создать суверенную систему образования, которая объединяет общество, раскрывает потенциал каждого человека, обеспечивает лидерство России в технологическом, культурном и социальном развитии", - сказал Чернышенко в рамках Всероссийского совещания для региональных министров образования.
По его словам, работа над созданием стратегии образования уже начата.
"Структура будет состоять из достаточно компактного документа. Мы сейчас завершаем редакционные правки. Он будет примерно 50 страниц. А вот все основное содержание, план по реализации этой стратегии, – это как раз те мероприятия, которые мы рассчитываем, сделаем с вашей помощью", - сказал Чернышенко, обращаясь к представителям региональных министров образования.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Чернышенко призвал связать доход российских учителей с успехами их учеников
11 февраля, 16:57
 
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала