https://ria.ru/20250425/rossija-2013428576.html

Чернышенко рассказал о создании в России суверенной системы образования

Чернышенко рассказал о создании в России суверенной системы образования - РИА Новости, 25.04.2025

Чернышенко рассказал о создании в России суверенной системы образования

В России создадут суверенную систему образования, которая обеспечит лидерство России в технологическом, культурном и социальном развитии, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:19:00+03:00

2025-04-25T15:19:00+03:00

2025-04-25T15:35:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

социальный навигатор

сн_образование

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. В России создадут суверенную систему образования, которая обеспечит лидерство России в технологическом, культурном и социальном развитии, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы должны создать суверенную систему образования, которая объединяет общество, раскрывает потенциал каждого человека, обеспечивает лидерство России в технологическом, культурном и социальном развитии", - сказал Чернышенко в рамках Всероссийского совещания для региональных министров образования. По его словам, работа над созданием стратегии образования уже начата. "Структура будет состоять из достаточно компактного документа. Мы сейчас завершаем редакционные правки. Он будет примерно 50 страниц. А вот все основное содержание, план по реализации этой стратегии, – это как раз те мероприятия, которые мы рассчитываем, сделаем с вашей помощью", - сказал Чернышенко, обращаясь к представителям региональных министров образования.

https://ria.ru/20250211/uchitelya-1998673691.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование