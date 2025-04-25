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Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран по качеству образования - РИА Новости, 25.04.2025
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15:18 25.04.2025 (обновлено: 15:35 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/rossija-2013428433.html
Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран по качеству образования
Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран по качеству образования - РИА Новости, 25.04.2025
Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран по качеству образования
Россия входит в десятку ведущих стран мира по качеству образования, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.04.2025
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россия
дмитрий чернышенко
общество
социальный навигатор
сн_образование
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Россия входит в десятку ведущих стран мира по качеству образования, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Россия входит в десятку ведущих стран по качеству образования и топ-8 стран по объему научных исследований", - сказал Чернышенко в рамках Всероссийского совещания для региональных министров образования. По его словам, образование - очень конкурентная среда, поэтому стоит задача это лидерство укрепить и сохранить.
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россия, дмитрий чернышенко, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Дмитрий Чернышенко, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран по качеству образования

Чернышенко: Россия входит в десятку ведущих стран мира по качеству образования

© Фото : Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Газпром-медиа Холдинг
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Россия входит в десятку ведущих стран мира по качеству образования, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Россия входит в десятку ведущих стран по качеству образования и топ-8 стран по объему научных исследований", - сказал Чернышенко в рамках Всероссийского совещания для региональных министров образования.
По его словам, образование - очень конкурентная среда, поэтому стоит задача это лидерство укрепить и сохранить.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Чернышенко призвал связать доход российских учителей с успехами их учеников
11 февраля, 16:57
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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