https://ria.ru/20250425/rossija-2013428433.html
Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран по качеству образования
Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран по качеству образования - РИА Новости, 25.04.2025
Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран по качеству образования
Россия входит в десятку ведущих стран мира по качеству образования, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:18:00+03:00
2025-04-25T15:18:00+03:00
2025-04-25T15:35:00+03:00
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Россия входит в десятку ведущих стран мира по качеству образования, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Россия входит в десятку ведущих стран по качеству образования и топ-8 стран по объему научных исследований", - сказал Чернышенко в рамках Всероссийского совещания для региональных министров образования. По его словам, образование - очень конкурентная среда, поэтому стоит задача это лидерство укрепить и сохранить.
https://ria.ru/20250211/uchitelya-1998673691.html
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россия, дмитрий чернышенко, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Дмитрий Чернышенко, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран по качеству образования
Чернышенко: Россия входит в десятку ведущих стран мира по качеству образования