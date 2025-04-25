https://ria.ru/20250425/rossija-2013428433.html

Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран по качеству образования

Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран по качеству образования - РИА Новости, 25.04.2025

Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран по качеству образования

Россия входит в десятку ведущих стран мира по качеству образования, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:18:00+03:00

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дмитрий чернышенко

общество

социальный навигатор

сн_образование

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Россия входит в десятку ведущих стран мира по качеству образования, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Россия входит в десятку ведущих стран по качеству образования и топ-8 стран по объему научных исследований", - сказал Чернышенко в рамках Всероссийского совещания для региональных министров образования. По его словам, образование - очень конкурентная среда, поэтому стоит задача это лидерство укрепить и сохранить.

https://ria.ru/20250211/uchitelya-1998673691.html

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2025

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россия, дмитрий чернышенко, общество, социальный навигатор, сн_образование