https://ria.ru/20250425/rak-2013408364.html

Медовый месяц в реанимации: молодая жена умерла из-за врачебной ошибки

Медовый месяц в реанимации: молодая жена умерла из-за врачебной ошибки - РИА Новости, 25.04.2025

Медовый месяц в реанимации: молодая жена умерла из-за врачебной ошибки

Голубоглазая блондинка с открытой улыбкой, счастливый брак и многообещающее будущее — все это рухнуло для Кристины Рахимовой всего через десять дней после... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:30:00+03:00

2025-04-25T16:30:00+03:00

2025-04-25T16:30:00+03:00

казахстан

южная корея

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Голубоглазая блондинка с открытой улыбкой, счастливый брак и многообещающее будущее — все это рухнуло для Кристины Рахимовой всего через десять дней после свадьбы. Из праздничного платья девушка переоделась в больничную рубашку, а вместо медового месяца оказалась на операционном столе. Что чувствует человек, узнавший о смертельном диагнозе в разгар личного счастья? Как находить силы улыбаться, когда твое тело пронизывает невыносимая боль? И смогла бы Кристина выжить, если бы диагноз поставили раньше и точнее?Свадебная сказка с трагическим финаломПрекрасная дата для свадьбы: 23.11.2023. Голубоглазая блондинка Кристина и ее возлюбленный Санжар светились от счастья. Молодые, красивые, влюбленные — казалось, впереди только радость. Кристина не обращала внимания на периодическое недомогание, списывая усталость на волнение перед важным днем.Сказка закончилась меньше чем через две недели — Кристине стало настолько плохо, что потребовалась срочная госпитализация. Шокирующий диагноз прозвучал как приговор: саркома Юинга правой почки — редкий и агрессивный вид рака. Уже 4 декабря ей экстренно удалили орган."Я никогда раньше не писала постов, да и сомневаюсь, что умею это делать. Делюсь с вами новостями, далеко не радужными. Я борюсь с раком", — написала Кристина, когда решилась рассказать подписчикам о своем диагнозе."Я кричала: нет, нет, нет..."Весной 2024 года Кристина ощутила невероятное счастье: после удаления почки и трехмесячного наблюдения врачи сообщили об отсутствии метастазов. Химиотерапию проводить не стали, назначив регулярные обследования."В марте я прошла ПЭТ-КТ. И, о чудо, как же я была счастлива, когда увидела заветные слова: "Метастазы не обнаружены". Я прожила два самых счастливых месяца в своей жизни — устроилась на новую работу, вернулась в спорт, смогла в полной мере ощутить себя в новом статусе жены", — вспоминала Кристина.Но в начале лета благополучный период резко оборвался — обследование показало метастазы в позвоночнике."Я кричала: "Нет, нет, нет... не может быть. Ведь ничего же не было, ведь было же чудо... За что? ЗА ЧТО?" В панике я записалась ко всем врачам, к каким было можно. А потом легла и просто лежала..."Прощание с золотыми локонамиС началом высокодозной химиотерапии Кристина потеряла волосы. Вместо того чтобы оплакивать потерю, она пошла в парикмахерскую и записала видео своей короткой стрижки. Экстремально короткие волосы лишь подчеркнули ее гармоничные черты лица и бездонные голубые глаза."Дорогие, не надо сдаваться и печалиться. Я знаю, я сильная. И вы тоже сильные. Вместе мы все преодолеем", — говорила Кристина, обращаясь к подписчикам, число которых росло с каждым днем.После окончания курса химии и лучевой терапии Кристина услышала приговор казахстанских врачей: "Мы сделали все возможное, в Казахстане вам больше ничем помочь не могут".Всем миром на спасениеНе желая сдаваться, Кристина обратилась в зарубежные клиники. Откликнулись в Южной Корее. Деньги на дорогостоящее лечение собирали всем миром. Так начался изнурительный путь: перелет в Корею, госпитализация, курс химии, возвращение домой, восстановление — и снова по кругу.Каждый полет превращался в пытку из-за непрекращающихся болей. Дозы обезболивающих увеличивались, а Кристина экстремально худела, потому что не могла нормально питаться."Хочется держать себя на позитиве, ведь настрой — это важно, от настроя все зависит. Но не всегда получается радужно реагировать на моменты осознания, что твоя жизнь, твои планы, ты сама и многое другое рушится. Я забиваюсь в угол и плачу. От боли, от несправедливости. Мне страшно, очень страшно. Потерять все", — делилась она своими переживаниями.Заново учиться ходитьВо время очередной поездки в Корею состояние Кристины критически ухудшилось. Боль не позволяла даже дышать. Обследование показало, что в области позвоночника возникла опухоль, сдавившая нервные окончания. Потребовалась экстренная семичасовая операция."Когда я приехала в Корею, оказалось, что мой метастаз вырос почти в десять раз и пережал спинной мозг", — рассказывала Кристина.После операции ей, словно маленькому ребенку, пришлось учиться ходить заново. Каждый новый шаг становился победой. Но главное — она снова могла дышать и спать по ночам.Последнее обращениеЛечение в Корее не принесло ожидаемых результатов. Кристина появлялась в соцсетях все реже, но когда выходила на связь, то просила прощения за молчание."Мои дорогие, сил нет совсем. А когда они ненадолго появляются, мне хочется провести эти моменты со своей семьей. Не обижайтесь, пожалуйста. Я чувствую вашу поддержку, она бесценна. Я не сдамся, и вы никогда не сдавайтесь. Будьте здоровы!" — это было одно из последних обращений Кристины к подписчикам.Даже известные люди не остались равнодушными к ее борьбе. Актер Данила Козловский записал для нее видеообращение: "Дорогая Кристина, мы с Вами не знакомы. Но это не помешает мне обратиться к Вам, сказать хотя бы несколько добрых слов и как-то Вас поддержать. Я совершенно не представляю, через что Вам сейчас приходится проходить. То, с чем Вы столкнулись, — это невероятное испытание. Вы фантастически мужественный и смелый человек. Я по-настоящему Вами восхищаюсь".Возвращение домойВ начале апреля 2025 года, устав от больничных стен, Кристина решила вернуться домой. "Для нее было огромной радостью побыть дома", — рассказывали близкие. Но 19 апреля состояние девушки резко ухудшилось, и ее экстренно госпитализировали в реанимацию.Родным отдали ее телефон и обручальное кольцо, с которым она не расставалась. Как только Кристина пришла в себя, она пожелала оказаться дома, в кругу семьи. Последние часы жизни она провела с теми, кто вместе с ней прошел этот тяжелый путь и разделил все испытания.Вечером 21 апреля 2025 года муж 27-летней Кристины написал: "В 16:36 твое прекрасное сердце остановилось".Могла ли Кристина выжить?Онколог Евгений Черемушкин считает, что трагический исход мог быть связан с врачебной ошибкой. По его словам, саркома Юинга чаще всего развивается в костной ткани, а поражение почки могло быть уже следствием метастазов."Саркома Юинга в основном развивается в костной ткани, в зоне активного кроветворения. Поражение почки — это, скорее всего, уже метастатическое осложнение. В случае с Кристиной, скорее всего, первичная опухоль развивалась в костной структуре, но ее не заметили", — объяснил врач.Самое горькое в этой истории — при своевременном выявлении саркома Юинга хорошо поддается лечению. "Она агрессивна, но в то же время чувствительна к терапии. Стандартная химиотерапия дает хорошие результаты, также применяются методы таргетного лечения. В целом прогнозы при грамотном подходе положительные", — отметил специалист.За полтора года борьбы с болезнью Кристина прошла 13 лучевых терапий, четыре курса химиотерапии, перенесла несколько сложных операций. Все это время рядом с ней находился муж Санжар."Он никогда не думал меня бросить. Единственное, что его изматывало, — моральное истощение от бессилия. Его сердце разрывается каждый раз, когда он видит мою боль", — писала Кристина незадолго до ухода.

казахстан

южная корея

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казахстан, южная корея