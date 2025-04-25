https://ria.ru/20250425/putin-2013483765.html
Путин и Уиткофф обсудили возобновление прямых переговоров с Украиной
Путин и Уиткофф обсудили возобновление прямых переговоров с Украиной - РИА Новости, 25.04.2025
Путин и Уиткофф обсудили возобновление прямых переговоров с Украиной
На встрече президента России Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между РФ и... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:54:00+03:00
2025-04-25T17:54:00+03:00
2025-04-25T18:01:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На встрече президента России Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины", - сказал Ушаков.Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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украина, россия
Путин и Уиткофф обсудили возобновление прямых переговоров с Украиной
Ушаков: на встрече Путина и Уиткоффа речь шла о прямых переговорах с Украиной