Рейтинг@Mail.ru
Путин и Уиткофф обсудили возобновление прямых переговоров с Украиной - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 25.04.2025 (обновлено: 18:01 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/putin-2013483765.html
Путин и Уиткофф обсудили возобновление прямых переговоров с Украиной
Путин и Уиткофф обсудили возобновление прямых переговоров с Украиной - РИА Новости, 25.04.2025
Путин и Уиткофф обсудили возобновление прямых переговоров с Украиной
На встрече президента России Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между РФ и... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:54:00+03:00
2025-04-25T18:01:00+03:00
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013475814_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_49f3bf54428fd1b74ea5aedcd70d7391.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На встрече президента России Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины", - сказал Ушаков.Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
https://ria.ru/20250425/peregovory-2013484411.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013475814_0:0:1547:1160_1920x0_80_0_0_191948b2c2085f4d5aced1c2a7faf4c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия
Украина, Россия
Путин и Уиткофф обсудили возобновление прямых переговоров с Украиной

Ушаков: на встрече Путина и Уиткоффа речь шла о прямых переговорах с Украиной

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На встрече президента России Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины", - сказал Ушаков.
Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Ушаков рассказал подробности встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 17:57
 
УкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала