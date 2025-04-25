https://ria.ru/20250425/putin-2013368004.html

Уровень доверия к Путину превышает 80 процентов, показал опрос

Уровень доверия к Путину превышает 80 процентов, показал опрос - РИА Новости, 25.04.2025

Уровень доверия к Путину превышает 80 процентов, показал опрос

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину составляет 80,2%, а показатель одобрения деятельности главы государства - 77%, следует из данных опроса... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:55:00+03:00

2025-04-25T11:55:00+03:00

2025-04-25T16:48:00+03:00

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владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Уровень доверия президенту России Владимиру Путину составляет 80,2%, а показатель одобрения деятельности главы государства - 77%, следует из данных опроса ВЦИОМ. Большинство опрошенных россиян (80,2%) заявили, что доверяют Путину, недоверие президенту РФ высказали 15,7%. Преимущественное число респондентов (77%) одобряют деятельность национального лидера России, а 14,1% - нет. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 62,4%, недоверие высказали 18,6%. Уровень одобрения его деятельности составляет 53,3%, а показатель неодобрения - 10,7%. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,8% россиян назвали "Единую Россию", 11,5% - ЛДПР, 9,9% - КПРФ, 6,6% - "Новых людей", 3,8% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,4% опрошенных граждан РФ указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 14 по 20 апреля 2025 года среди 11 200 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997670793.html

https://ria.ru/20250410/vtsiom-2010450139.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, общество