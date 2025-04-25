https://ria.ru/20250425/preparat-2013518362.html
В 45 регионах будут лечить болезнь Бехтерева инновационным препаратом
В 45 регионах будут лечить болезнь Бехтерева инновационным препаратом - РИА Новости, 25.04.2025
В 45 регионах будут лечить болезнь Бехтерева инновационным препаратом
Терапию инновационным препаратом сенипрутуг против болезни Бехтерева получат пациенты из 45 регионов РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:43:00+03:00
2025-04-25T21:43:00+03:00
2025-04-25T21:43:00+03:00
общество
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российский медицинский университет имени н. и. пирогова
российская академия наук
здоровье - общество
болезнь бехтерева
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Терапию инновационным препаратом сенипрутуг против болезни Бехтерева получат пациенты из 45 регионов РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. "Пациенты из 45 регионов России готовятся получить терапию инновационным препаратом против болезни Бехтерева. Лекарственный препарат сенипрутуг - разработка ученых BIOCAD и Пироговского университета под руководством ректора РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, доцента биологических наук, академика РАН Сергея Анатольевича Лукьянова", - рассказали в пресс-службе. В ближайшее время терапию начнут применять в Республике Коми, Карелии, Дагестане, Якутии, Татарстане, Московской, Челябинской, Кемеровской областях, Красноярском и Хабаровском краях и других регионах, уточнили в Пироговском университете. "На примере болезни Бехтерева мы предложили абсолютно новый принцип действия препарата. Он таргетно уничтожает клетки иммунной системы, вызывающие болезнь, что позволяет достичь полной ремиссии без иммуносупрессии и побочных эффектов. Аналогов в мире пока нет", - отметил Лукьянов, чьи слова приводит пресс-служба. Препарат сенипрутуг зарегистрирован Минздравом России в 2024 году. Сейчас он применяется для лечения активного рентгенологического аксиального спондилоартрита, но в будущем показания могут быть расширены. Лекарство вводится внутривенно в медицинских учреждениях строго под наблюдением врача, а решение о назначении принимает лечащий ревматолог, пояснили в Пироговском университете. Болезнь Бехтерева - это хроническое воспалительное заболевание межпозвоночных суставов, при котором антитела принимают хрящевую ткань за инородную, что приводит к замещению ее костной тканью. В итоге в позвоночнике возникает боль и скованность, это может привести к ограничениям в подвижности. Также могут поражаться другие суставы, например, тазобедренные. Болезнь чаще всего проявляется у пациентов до 40 лет.
https://ria.ru/20250329/virus-2008139220.html
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общество, россия, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, российская академия наук, здоровье - общество, болезнь бехтерева
Общество, Россия, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Российская академия наук, Здоровье - Общество, болезнь Бехтерева
В 45 регионах будут лечить болезнь Бехтерева инновационным препаратом
Пациентов из 45 регионов будут лечить от болезни Бехтерева препаратом сенипрутуг
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Терапию инновационным препаратом сенипрутуг против болезни Бехтерева получат пациенты из 45 регионов РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.
"Пациенты из 45 регионов России
готовятся получить терапию инновационным препаратом против болезни Бехтерева. Лекарственный препарат сенипрутуг - разработка ученых BIOCAD
и Пироговского университета под руководством ректора РНИМУ
имени Н.И. Пирогова Минздрава России, доцента биологических наук, академика РАН
Сергея Анатольевича Лукьянова", - рассказали в пресс-службе.
В ближайшее время терапию начнут применять в Республике Коми
, Карелии, Дагестане, Якутии, Татарстане, Московской, Челябинской, Кемеровской областях
, Красноярском и Хабаровском краях
и других регионах, уточнили в Пироговском университете.
"На примере болезни Бехтерева мы предложили абсолютно новый принцип действия препарата. Он таргетно уничтожает клетки иммунной системы, вызывающие болезнь, что позволяет достичь полной ремиссии без иммуносупрессии и побочных эффектов. Аналогов в мире пока нет", - отметил Лукьянов, чьи слова приводит пресс-служба.
Препарат сенипрутуг зарегистрирован Минздравом России в 2024 году. Сейчас он применяется для лечения активного рентгенологического аксиального спондилоартрита, но в будущем показания могут быть расширены. Лекарство вводится внутривенно в медицинских учреждениях строго под наблюдением врача, а решение о назначении принимает лечащий ревматолог, пояснили в Пироговском университете.
Болезнь Бехтерева - это хроническое воспалительное заболевание межпозвоночных суставов, при котором антитела принимают хрящевую ткань за инородную, что приводит к замещению ее костной тканью. В итоге в позвоночнике возникает боль и скованность, это может привести к ограничениям в подвижности. Также могут поражаться другие суставы, например, тазобедренные. Болезнь чаще всего проявляется у пациентов до 40 лет.