https://ria.ru/20250425/preparat-2013518362.html

В 45 регионах будут лечить болезнь Бехтерева инновационным препаратом

В 45 регионах будут лечить болезнь Бехтерева инновационным препаратом - РИА Новости, 25.04.2025

В 45 регионах будут лечить болезнь Бехтерева инновационным препаратом

Терапию инновационным препаратом сенипрутуг против болезни Бехтерева получат пациенты из 45 регионов РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T21:43:00+03:00

2025-04-25T21:43:00+03:00

2025-04-25T21:43:00+03:00

общество

россия

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

российская академия наук

здоровье - общество

болезнь бехтерева

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Терапию инновационным препаратом сенипрутуг против болезни Бехтерева получат пациенты из 45 регионов РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. "Пациенты из 45 регионов России готовятся получить терапию инновационным препаратом против болезни Бехтерева. Лекарственный препарат сенипрутуг - разработка ученых BIOCAD и Пироговского университета под руководством ректора РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, доцента биологических наук, академика РАН Сергея Анатольевича Лукьянова", - рассказали в пресс-службе. В ближайшее время терапию начнут применять в Республике Коми, Карелии, Дагестане, Якутии, Татарстане, Московской, Челябинской, Кемеровской областях, Красноярском и Хабаровском краях и других регионах, уточнили в Пироговском университете. "На примере болезни Бехтерева мы предложили абсолютно новый принцип действия препарата. Он таргетно уничтожает клетки иммунной системы, вызывающие болезнь, что позволяет достичь полной ремиссии без иммуносупрессии и побочных эффектов. Аналогов в мире пока нет", - отметил Лукьянов, чьи слова приводит пресс-служба. Препарат сенипрутуг зарегистрирован Минздравом России в 2024 году. Сейчас он применяется для лечения активного рентгенологического аксиального спондилоартрита, но в будущем показания могут быть расширены. Лекарство вводится внутривенно в медицинских учреждениях строго под наблюдением врача, а решение о назначении принимает лечащий ревматолог, пояснили в Пироговском университете. Болезнь Бехтерева - это хроническое воспалительное заболевание межпозвоночных суставов, при котором антитела принимают хрящевую ткань за инородную, что приводит к замещению ее костной тканью. В итоге в позвоночнике возникает боль и скованность, это может привести к ограничениям в подвижности. Также могут поражаться другие суставы, например, тазобедренные. Болезнь чаще всего проявляется у пациентов до 40 лет.

https://ria.ru/20250329/virus-2008139220.html

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общество, россия, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, российская академия наук, здоровье - общество, болезнь бехтерева