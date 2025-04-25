https://ria.ru/20250425/povedenie-2013386871.html

Кравцов рассказал, когда введут систему оценок за поведение в школах

Кравцов рассказал, когда введут систему оценок за поведение в школах - РИА Новости, 25.04.2025

Кравцов рассказал, когда введут систему оценок за поведение в школах

Практику выставления оценок за поведение во всех школах планируется ввести с первого января 2026 года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:06:00+03:00

2025-04-25T13:06:00+03:00

2025-04-25T13:14:00+03:00

общество

россия

севастополь

сергей кравцов

социальный навигатор

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Практику выставления оценок за поведение во всех школах планируется ввести с первого января 2026 года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов журналистам. Кравцов подчеркнул, что уже определены пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября этого года будет апробация различных вариантов выставления оценки за поведение. "Мы с экспертами варианты обсуждаем, чтобы после внесения в закон, планируем, что эта норма будет с 1 января 2026 года, мы берем четыре месяца на апробацию различных вариантов, как выставлять оценки, кто будет ее выставлять, критерии, чтобы здесь мы очень выверенно действовали. Обсудим итоги этой апробации с педагогическим сообществом, с родителями, для того, чтобы мы не приняли невыверенное решение", - сказал Кравцов журналистам. В Севастополе в пятницу проходит Всероссийское совещание для региональных министров образования.

https://ria.ru/20250419/minprosveschenie-2012251081.html

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общество, россия, севастополь, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование