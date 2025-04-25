Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал, когда введут систему оценок за поведение в школах - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 25.04.2025 (обновлено: 13:14 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/povedenie-2013386871.html
Кравцов рассказал, когда введут систему оценок за поведение в школах
Кравцов рассказал, когда введут систему оценок за поведение в школах - РИА Новости, 25.04.2025
Кравцов рассказал, когда введут систему оценок за поведение в школах
Практику выставления оценок за поведение во всех школах планируется ввести с первого января 2026 года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:06:00+03:00
2025-04-25T13:14:00+03:00
общество
россия
севастополь
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62409/87/624098757_0:132:3087:1868_1920x0_80_0_0_57adc512ccb897cb83c4ea8481ec9b63.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Практику выставления оценок за поведение во всех школах планируется ввести с первого января 2026 года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов журналистам. Кравцов подчеркнул, что уже определены пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября этого года будет апробация различных вариантов выставления оценки за поведение. "Мы с экспертами варианты обсуждаем, чтобы после внесения в закон, планируем, что эта норма будет с 1 января 2026 года, мы берем четыре месяца на апробацию различных вариантов, как выставлять оценки, кто будет ее выставлять, критерии, чтобы здесь мы очень выверенно действовали. Обсудим итоги этой апробации с педагогическим сообществом, с родителями, для того, чтобы мы не приняли невыверенное решение", - сказал Кравцов журналистам. В Севастополе в пятницу проходит Всероссийское совещание для региональных министров образования.
https://ria.ru/20250419/minprosveschenie-2012251081.html
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62409/87/624098757_210:0:2877:2000_1920x0_80_0_0_790d25a9083f3c200cbe54f87aacb91b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, севастополь, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Севастополь, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал, когда введут систему оценок за поведение в школах

Кравцов: систему оценок за поведение в школах введут с 1 января 2026 года

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Школа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Практику выставления оценок за поведение во всех школах планируется ввести с первого января 2026 года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов журналистам.
Кравцов подчеркнул, что уже определены пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября этого года будет апробация различных вариантов выставления оценки за поведение.
"Мы с экспертами варианты обсуждаем, чтобы после внесения в закон, планируем, что эта норма будет с 1 января 2026 года, мы берем четыре месяца на апробацию различных вариантов, как выставлять оценки, кто будет ее выставлять, критерии, чтобы здесь мы очень выверенно действовали. Обсудим итоги этой апробации с педагогическим сообществом, с родителями, для того, чтобы мы не приняли невыверенное решение", - сказал Кравцов журналистам.
В Севастополе в пятницу проходит Всероссийское совещание для региональных министров образования.
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Минпросвещения назвало главную задачу введения единого расписания уроков
19 апреля, 12:36
 
ОбществоРоссияСевастопольСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала