https://ria.ru/20250425/pobeda-2013514425.html

В Сербии начались мероприятия к 80-летию Победы

В Сербии начались мероприятия к 80-летию Победы - РИА Новости, 25.04.2025

В Сербии начались мероприятия к 80-летию Победы

Череда акций к 80-летию Победы над фашизмом во Второй мировой войне открылась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде в пятницу с... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T21:02:00+03:00

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2025-04-25T21:02:00+03:00

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БЕЛГРАД, 25 апр – РИА Новости. Череда акций к 80-летию Победы над фашизмом во Второй мировой войне открылась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде в пятницу с участием министра культуры Николы Селаковича и посла РФ Александра Боцан-Харченко, мероприятия начались с выставки "Код Победы: Сталинград" и концерта "Песни Победы", передает корреспондент РИА Новости. В пятницу вечером в "Русском доме" с участием посла РФ Александра Боцан-Харченко, министра культуры Сербии Николы Селаковича и главы представительства Россотрудничества - директора "Русского дома" Евгения Баранова торжественное открылась экспозиция "Код Победы: Сталинград". Она поделена на три части: Сталинград, Белград, Берлин, в которых представлены личные вещи, письма и фотографии советских и югославских бойцов. На открытие собрались многочисленные российские и сербские и граждане. "Сталинградская битва показала, что против СССР, по сути, воевала почти вся Европа. Было много дивизий и военных из Румынии, Хорватии, Венгрии и других стран Европы. Это примечание важно, чтобы мы получили представление о характере Второй мировой войны. Это мероприятие – первое в ряду наших совместных акций с сербскими друзьями. Мне приятно приветствовать здесь нашего дорогого друга министра культуры Николу Селаковича, у нас еще будет много таких совместных акций, которые снова убедительно покажут, что Россию и Сербию наряду со всем остальным крепко связывают единое ощущение культуры памяти и чествования погибших во имя суверенитета, независимости наших государств", - заявил собравшимся посол России и добавил, что мероприятия к 80-летию Победы над фашизмом в предстоящие дни пройдут и в других городах Сербии. Организаторы и партнеры выставки: Фонд социальных проектов "Наследие" из Волгограда, музей-заповедник "Сталинградская битва", региональное отделение "Российского военно-исторического общества" в Волгоградской области и РЦНК. После открытия экспозиции состоялся концерт арт-группы "Хор Турецкого" с праздничной программой "Песни Победы", организованный при поддержке правительства Москвы и МИД России. "Песни Победы" - проект "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого", задуманный как мост памяти между нынешними поколением и теми, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллионов человек.

https://ria.ru/20250424/ek-2013195862.html

https://ria.ru/20250420/lavrov-2012401063.html

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в мире, сербия, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), александр боцан-харченко, никола селакович, иосип броз тито