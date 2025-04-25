https://ria.ru/20250425/peterburg-2013462975.html
В Петербурге приостановили движение от станции "Технологический институт"
В Петербурге приостановили движение от станции "Технологический институт" - РИА Новости, 25.04.2025
В Петербурге приостановили движение от станции "Технологический институт"
Метрополитен Петербурга сообщил о приостановке движения поездов от "Технологического института" до "Купчино". РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:42:00+03:00
2025-04-25T16:42:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Метрополитен Петербурга сообщил о приостановке движения поездов от "Технологического института" до "Купчино". "От станции "Технологический институт" до станции "Купчино" движение поездов приостановлено. Движение поездов на Линии 2 осуществляется: от станции "Парнас" до станции "Невский проспект", - говорится в сообщении в Telegram-канале метрополитена Санкт-Петербурга. Первое сообщение об остановке движения было сделано было в 15.39 (совпадает с мск), об изменении ситуации с этого времени не сообщалось. Отмечается, что от станции "Купчино" до станции "Парнас" и от станции "Невский проспект" до станции "Технологический институт" движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами. Пассажиров просят по возможности пользоваться станциями других линий метрополитена, исключая "синюю ветку".
https://ria.ru/20250425/peterburg-2013396095.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге приостановили движение от станции "Технологический институт"
В Петербурге приостановили движение от "Технологического института" до "Купчино"