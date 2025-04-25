https://ria.ru/20250425/peterburg-2013396095.html

В Петербурге задержали лидера треш-блогеров, устроивших дебош в метро

В Петербурге задержали лидера треш-блогеров, устроивших дебош в метро - РИА Новости, 25.04.2025

В Петербурге задержали лидера треш-блогеров, устроивших дебош в метро

Полиция задержала лидера группы треш-блогеров, устроивших дебош в вагоне метро Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:35:00+03:00

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происшествия

санкт-петербург

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салехард

александр невский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Полиция задержала лидера группы треш-блогеров, устроивших дебош в вагоне метро Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Накануне в ходе мониторинга интернета сотрудниками полиции Центрального района была выявлена видеозапись, на которой несколько молодых людей в вагоне поезда метро, в перегоне между станциями "Лиговский проспект" и "Площадь Александра Невского 1", нарушают общественный порядок. Они вызывающе себя вели, демонстративно употребляли алкоголь, приставали к другим пассажирам. При этом дебоширы сами сняли свои действия на видео и выложили в Telegram-канал. Возбуждено уголовное дело по части статьи 213 УК РФ (хулиганство). "Сегодня утром основной участник "перфоманса" в метро был полицейскими установлен и задержан. Им оказался 24-летний уроженец Салехарда, проживающий в городе Пушкино Московской области. Подозреваемого задержали в снимаемой им квартире на улице Белышева", - сообщает пресс-служба ГУ МВД. Добавляется, что установлены двое других активных участников дебоша, 15-летние жители Петербурга. Также приняты меры к их задержанию.

https://ria.ru/20250415/metro-2011315466.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, салехард, александр невский