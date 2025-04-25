Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали лидера треш-блогеров, устроивших дебош в метро - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/peterburg-2013396095.html
В Петербурге задержали лидера треш-блогеров, устроивших дебош в метро
В Петербурге задержали лидера треш-блогеров, устроивших дебош в метро - РИА Новости, 25.04.2025
В Петербурге задержали лидера треш-блогеров, устроивших дебош в метро
Полиция задержала лидера группы треш-блогеров, устроивших дебош в вагоне метро Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:35:00+03:00
2025-04-25T13:35:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
салехард
александр невский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Полиция задержала лидера группы треш-блогеров, устроивших дебош в вагоне метро Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Накануне в ходе мониторинга интернета сотрудниками полиции Центрального района была выявлена видеозапись, на которой несколько молодых людей в вагоне поезда метро, в перегоне между станциями "Лиговский проспект" и "Площадь Александра Невского 1", нарушают общественный порядок. Они вызывающе себя вели, демонстративно употребляли алкоголь, приставали к другим пассажирам. При этом дебоширы сами сняли свои действия на видео и выложили в Telegram-канал. Возбуждено уголовное дело по части статьи 213 УК РФ (хулиганство). "Сегодня утром основной участник "перфоманса" в метро был полицейскими установлен и задержан. Им оказался 24-летний уроженец Салехарда, проживающий в городе Пушкино Московской области. Подозреваемого задержали в снимаемой им квартире на улице Белышева", - сообщает пресс-служба ГУ МВД. Добавляется, что установлены двое других активных участников дебоша, 15-летние жители Петербурга. Также приняты меры к их задержанию.
https://ria.ru/20250415/metro-2011315466.html
санкт-петербург
россия
салехард
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, салехард, александр невский
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Салехард, Александр Невский
В Петербурге задержали лидера треш-блогеров, устроивших дебош в метро

В Петербурге задержали лидера группы треш-блогеров, устроивших дебош в метро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Полиция задержала лидера группы треш-блогеров, устроивших дебош в вагоне метро Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Накануне в ходе мониторинга интернета сотрудниками полиции Центрального района была выявлена видеозапись, на которой несколько молодых людей в вагоне поезда метро, в перегоне между станциями "Лиговский проспект" и "Площадь Александра Невского 1", нарушают общественный порядок. Они вызывающе себя вели, демонстративно употребляли алкоголь, приставали к другим пассажирам. При этом дебоширы сами сняли свои действия на видео и выложили в Telegram-канал. Возбуждено уголовное дело по части статьи 213 УК РФ (хулиганство).
"Сегодня утром основной участник "перфоманса" в метро был полицейскими установлен и задержан. Им оказался 24-летний уроженец Салехарда, проживающий в городе Пушкино Московской области. Подозреваемого задержали в снимаемой им квартире на улице Белышева", - сообщает пресс-служба ГУ МВД.
Добавляется, что установлены двое других активных участников дебоша, 15-летние жители Петербурга. Также приняты меры к их задержанию.
Мужчина внезапно ударил сотрудницу метро Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Москве задержали мужчину, ударившего сотрудницу службы безопасности метро
15 апреля, 10:48
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСалехардАлександр Невский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала