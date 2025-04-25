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В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 19 миллионов рублей - РИА Новости, 25.04.2025
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10:58 25.04.2025 (обновлено: 12:14 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/peterburg-2013350451.html
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 19 миллионов рублей
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 19 миллионов рублей - РИА Новости, 25.04.2025
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 19 миллионов рублей
Пенсионерка из Санкт-Петербурга отдала мошенникам деньги и драгоценные металлы на почти 19 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T10:58:00+03:00
2025-04-25T12:14:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Пенсионерка из Санкт-Петербурга отдала мошенникам деньги и драгоценные металлы на почти 19 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как рассказали в ведомстве, накануне в полицию Адмиралтейского района обратилась 74-летняя жительница одного из домов на Крюковом канале. "В период с 3 по 7 апреля ей неоднократно звонили неизвестные и под предлогом необходимости "декларирования" денежных средств убедили передать разным курьерам денежные средства и драгоценные металлы на общую сумму 18 909 188 рублей", — говорится в релизе. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников ищут.
https://ria.ru/20250424/gosduma-2013143770.html
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 19 миллионов рублей

В Петербурге аферисты убедили пенсионерку отдать им почти 19 миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Пенсионерка из Санкт-Петербурга отдала мошенникам деньги и драгоценные металлы на почти 19 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Как рассказали в ведомстве, накануне в полицию Адмиралтейского района обратилась 74-летняя жительница одного из домов на Крюковом канале.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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