https://ria.ru/20250425/peterburg-2013350451.html

В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 19 миллионов рублей

В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 19 миллионов рублей - РИА Новости, 25.04.2025

В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 19 миллионов рублей

Пенсионерка из Санкт-Петербурга отдала мошенникам деньги и драгоценные металлы на почти 19 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T10:58:00+03:00

2025-04-25T10:58:00+03:00

2025-04-25T12:14:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Пенсионерка из Санкт-Петербурга отдала мошенникам деньги и драгоценные металлы на почти 19 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как рассказали в ведомстве, накануне в полицию Адмиралтейского района обратилась 74-летняя жительница одного из домов на Крюковом канале. "В период с 3 по 7 апреля ей неоднократно звонили неизвестные и под предлогом необходимости "декларирования" денежных средств убедили передать разным курьерам денежные средства и драгоценные металлы на общую сумму 18 909 188 рублей", — говорится в релизе. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников ищут.

https://ria.ru/20250424/gosduma-2013143770.html

https://ria.ru/20250422/moshenniki-2012639895.html

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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)