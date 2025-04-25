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Песков назвал передачу памяти о Победе святой обязанностью - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:49 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/peskov-2013502805.html
Песков назвал передачу памяти о Победе святой обязанностью
Песков назвал передачу памяти о Победе святой обязанностью - РИА Новости, 25.04.2025
Песков назвал передачу памяти о Победе святой обязанностью
День Победы - один из главных дней для каждого россиянина, передать детям память о нем – святая обязанность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T19:49:00+03:00
2025-04-25T19:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
дмитрий песков
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. День Победы - один из главных дней для каждого россиянина, передать детям память о нем – святая обязанность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "День Победы – это один из главных дней каждый год для каждого русского человека, для каждого человека, который живет в нашей стране. И память об этом Дне Победы, и чувство гордости от этого Дня Победы каждое наше поколение очень бережно передает следующему, своим детям. И с каждым годом, с каждым поколением делать это будет все сложнее", - сказал Песков, выступая на презентации проекта "Музыка Победы". Память о Победе нужно передавать детям на их языке, добавил он. "И, конечно, это обязанность, святая обязанность каждого из нас - самым бережным образом эту память передавать нашим детям так, чтобы они поняли, передавать на их языке", - подчеркнул Песков. Он поблагодарил создателей проекта, призвал продолжить его, и не только в юбилейные даты. "Это шикарный проект. Он такой нужный, такой своевременный. И я хочу поблагодарить и поздравить всех тех, кто имел к нему отношение", - добавил Песков.
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общество, россия, дмитрий песков, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Дмитрий Песков, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Песков назвал передачу памяти о Победе святой обязанностью

Песков назвал передачу детям памяти о Победе святой обязанностью всех россиян

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. День Победы - один из главных дней для каждого россиянина, передать детям память о нем – святая обязанность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"День Победы – это один из главных дней каждый год для каждого русского человека, для каждого человека, который живет в нашей стране. И память об этом Дне Победы, и чувство гордости от этого Дня Победы каждое наше поколение очень бережно передает следующему, своим детям. И с каждым годом, с каждым поколением делать это будет все сложнее", - сказал Песков, выступая на презентации проекта "Музыка Победы".
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Память о Победе нужно передавать детям на их языке, добавил он.
"И, конечно, это обязанность, святая обязанность каждого из нас - самым бережным образом эту память передавать нашим детям так, чтобы они поняли, передавать на их языке", - подчеркнул Песков.
Он поблагодарил создателей проекта, призвал продолжить его, и не только в юбилейные даты.
"Это шикарный проект. Он такой нужный, такой своевременный. И я хочу поблагодарить и поздравить всех тех, кто имел к нему отношение", - добавил Песков.
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