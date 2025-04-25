https://ria.ru/20250425/peskov-2013499012.html

Россия и США не будут делать общее заявление по годовщине встречи на Эльбе

Россия и США не будут делать общее заявление по годовщине встречи на Эльбе - РИА Новости, 25.04.2025

Россия и США не будут делать общее заявление по годовщине встречи на Эльбе

Совместного заявления лидеров России и США по годовщине встречи на Эльбе не будет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T19:17:00+03:00

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великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Совместного заявления лидеров России и США по годовщине встречи на Эльбе не будет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Нет, не будет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ди совместное заявление лидеров РФ и США по годовщине встречи американских войск и Красной Армии на Эльбе.Встреча на Эльбе - одно из ключевых событий завершающего этапа боевых действий вооруженных сил союзников в Европе. Встреча войск советской и американской армий состоялась 25 апреля 1945 года в районе Торгау на реке Эльба. Легендарная встреча советских и американских войск на Эльбе считается высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции.

https://ria.ru/20250425/rossija-2013398118.html

https://ria.ru/20250425/elba-2013362986.html

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россия, сша, в мире, дмитрий песков, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), встреча на эльбе, 80-летие победы в великой отечественной войне