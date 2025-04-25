https://ria.ru/20250425/peskov-2013491977.html

Песков назвал визит Уиткоффа в Россию челночной дипломатией

Песков назвал визит Уиткоффа в Россию челночной дипломатией - РИА Новости, 25.04.2025

Песков назвал визит Уиткоффа в Россию челночной дипломатией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал второй за последние две недели визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ челночной... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T18:38:00+03:00

2025-04-25T18:38:00+03:00

2025-04-25T18:49:00+03:00

россия

сша

украина

стив уиткофф

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал второй за последние две недели визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ челночной дипломатией в рамках посреднических усилий США по урегулированию ситуации на Украине."Это именно челночная дипломатия. Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле в пятницу. Она длилась около трех часов. В предыдущий раз Путин и Уиткофф встречались в Петербурге 11 апреля.

https://ria.ru/20250425/peskov-2013492176.html

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россия, сша, украина, стив уиткофф, дмитрий песков