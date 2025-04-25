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Песков назвал визит Уиткоффа в Россию челночной дипломатией - РИА Новости, 25.04.2025
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18:38 25.04.2025 (обновлено: 18:49 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/peskov-2013491977.html
Песков назвал визит Уиткоффа в Россию челночной дипломатией
Песков назвал визит Уиткоффа в Россию челночной дипломатией - РИА Новости, 25.04.2025
Песков назвал визит Уиткоффа в Россию челночной дипломатией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал второй за последние две недели визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ челночной... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:38:00+03:00
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россия
сша
украина
стив уиткофф
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал второй за последние две недели визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ челночной дипломатией в рамках посреднических усилий США по урегулированию ситуации на Украине."Это именно челночная дипломатия. Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле в пятницу. Она длилась около трех часов. В предыдущий раз Путин и Уиткофф встречались в Петербурге 11 апреля.
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россия, сша, украина, стив уиткофф, дмитрий песков
Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
Песков назвал визит Уиткоффа в Россию челночной дипломатией

Песков назвал второй за две недели визит Уиткоффа в Россию челночной дипломатией

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал второй за последние две недели визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ челночной дипломатией в рамках посреднических усилий США по урегулированию ситуации на Украине.
"Это именно челночная дипломатия. Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле в пятницу. Она длилась около трех часов. В предыдущий раз Путин и Уиткофф встречались в Петербурге 11 апреля.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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РоссияСШАУкраинаСтив УиткоффДмитрий Песков
 
 
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