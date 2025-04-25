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Ушаков рассказал подробности встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025
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17:57 25.04.2025 (обновлено: 18:35 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/peregovory-2013484411.html
Ушаков рассказал подробности встречи Путина и Уиткоффа
Ушаков рассказал подробности встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025
Ушаков рассказал подробности встречи Путина и Уиткоффа
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о подробностях встречи Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Кремле. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:57:00+03:00
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политика
россия
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москва
владимир путин
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
нато
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о подробностях встречи Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Кремле.Основные заявления — в материале РИА Новости:Символично, что сегодняшняя встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск. Эта встреча, всем известно, символизирует боевое союзничество двух наших стран в борьбе с нацизмом.Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в пятницу днем в Кремле. В них также принимали участие Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
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Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле.
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политика, россия, украина, москва, владимир путин, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, нато, юрий ушаков
Политика, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, НАТО, Юрий Ушаков

Ушаков рассказал подробности встречи Путина и Уиткоффа

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о подробностях встречи Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Кремле.
Основные заявления — в материале РИА Новости:
  • встреча Путина и Уиткоффа носила конструктивный и полезный характер, она продолжалась три часа;
  • стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины;
  • переговоры позволили дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по Украине, но и по другим международным вопросам;
«
Символично, что сегодняшняя встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск. Эта встреча, всем известно, символизирует боевое союзничество двух наших стран в борьбе с нацизмом.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
Помощник президента России
  • продуктивный диалог России и США будет и далее осуществляться в самом активном режиме.
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в пятницу днем в Кремле. В них также принимали участие Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.
Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.
Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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