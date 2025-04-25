https://ria.ru/20250425/peregovory-2013484411.html

Ушаков рассказал подробности встречи Путина и Уиткоффа

Ушаков рассказал подробности встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025

Ушаков рассказал подробности встречи Путина и Уиткоффа

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о подробностях встречи Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Кремле. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:57:00+03:00

2025-04-25T17:57:00+03:00

2025-04-25T18:35:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о подробностях встречи Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Кремле.Основные заявления — в материале РИА Новости:Символично, что сегодняшняя встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск. Эта встреча, всем известно, символизирует боевое союзничество двух наших стран в борьбе с нацизмом.Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в пятницу днем в Кремле. В них также принимали участие Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле. 2025-04-25T17:57 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, россия, украина, москва, владимир путин, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, нато, юрий ушаков