Ушаков рассказал подробности встречи Путина и Уиткоффа
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о подробностях встречи Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Кремле.
Основные заявления — в материале РИА Новости:
- встреча Путина и Уиткоффа носила конструктивный и полезный характер, она продолжалась три часа;
- стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины;
- переговоры позволили дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по Украине, но и по другим международным вопросам;
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Символично, что сегодняшняя встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск. Эта встреча, всем известно, символизирует боевое союзничество двух наших стран в борьбе с нацизмом.
- продуктивный диалог России и США будет и далее осуществляться в самом активном режиме.
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в пятницу днем в Кремле. В них также принимали участие Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.
Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.
Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.