https://ria.ru/20250425/peregovory-2013473820.html

В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа

В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025

В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа

Кортеж, где, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, покинул Кремль после переговоров с Владимиром Путиным, передает... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:20:00+03:00

2025-04-25T17:20:00+03:00

2025-04-25T17:26:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Кортеж, где, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, покинул Кремль после переговоров с Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Колонна автомобилей заехала на кремлевскую территорию в районе 13:50 мск, а около 14:20 мск представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер принимает спецпосланника главы Белого дома.В переговорах также принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Самолет из США прибыл в Москву в пятницу утром. По данным сайта Flightradar24, воздушное судно Bombardier Global 7500 вылетело из Флориды и пересекло российскую границу около 09:40 мск. Вскоре корреспондент РИА Новости уточнил, что частный борт сел в аэропорту Внуково-2, после чего автоколонна в сопровождении полиции последовала в сторону столицы.Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.

https://ria.ru/20250425/proekt-2013380244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кортеж спецпосланника США Стива Уиткоффа Кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник Уиткофф, покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-25T17:20 true PT0M15S

Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле. 2025-04-25T17:20 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, флорида, россия, москва, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, юрий ушаков, нато, украина