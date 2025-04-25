https://ria.ru/20250425/peregovory-2013473820.html
В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа
В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025
В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа
Кортеж, где, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, покинул Кремль после переговоров с Владимиром Путиным, передает... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:20:00+03:00
2025-04-25T17:20:00+03:00
2025-04-25T17:26:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Кортеж, где, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, покинул Кремль после переговоров с Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Колонна автомобилей заехала на кремлевскую территорию в районе 13:50 мск, а около 14:20 мск представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер принимает спецпосланника главы Белого дома.В переговорах также принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Самолет из США прибыл в Москву в пятницу утром. По данным сайта Flightradar24, воздушное судно Bombardier Global 7500 вылетело из Флориды и пересекло российскую границу около 09:40 мск. Вскоре корреспондент РИА Новости уточнил, что частный борт сел в аэропорту Внуково-2, после чего автоколонна в сопровождении полиции последовала в сторону столицы.Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
https://ria.ru/20250425/proekt-2013380244.html
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Кортеж спецпосланника США Стива Уиткоффа
Кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник Уиткофф, покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости.
2025-04-25T17:20
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Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле.
2025-04-25T17:20
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РИА Новости
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политика, флорида, россия, москва, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, юрий ушаков, нато, украина
Политика, Флорида, Россия, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, Юрий Ушаков, НАТО, Украина