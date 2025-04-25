https://ria.ru/20250425/peregovory-2013185631.html

"Договорняк" не прошел: победу России обеспечили бойцы невидимого фронта

"Договорняк" не прошел: победу России обеспечили бойцы невидимого фронта - РИА Новости, 25.04.2025

"Договорняк" не прошел: победу России обеспечили бойцы невидимого фронта

Сегодня представитель Трампа Стивен Уиткофф вновь встречается с президентом России. По состоянию дел на утро пятницы ситуация на переговорах по Украине... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T08:00:00+03:00

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Сегодня представитель Трампа Стивен Уиткофф вновь встречается с президентом России. По состоянию дел на утро пятницы ситуация на переговорах по Украине складывается для нашей страны отлично. Членство б.УССР в НАТО сняли со стола, территориальный вопрос постепенно решается в пользу России, мы добились не всех, но очень многих подвижек в нужную нам сторону.В стане наших контрагентов тем временем царит натуральная паника. Трамп заявляет, что Россия готова к миру, а Зеленский — нет, и ругается на укрофюрера в соцсетях. Европейцы как черт ладана боятся того, что Штаты признают Крым российским, потому что тогда осмелеют все симпатизанты России в ЕС, начнут самовольно снимать санкции и торговать с нами, за ними потянутся другие страны, и Евросоюз практически развалится.Трамп грозит бросить Украину, а это означает, что и европейцам, если они решат полезть на Россию, тоже ничего не светит. А раз у Европы нет сил для противостояния с нами, значит, Венгрия и Словакия были правы, и отдельные страны ЕС побегут наперегонки восстанавливать с Россией отношения — потому что никаких противоречий с народами этих стран у нас нет, только с их обезумевшими руководителями, назначенцами глобалистских элит.Более того, министр обороны США открытым текстом заявляет, что Вашингтон больше не будет заниматься обороной Европы, а это означает, что и хваленому единству стран — членов НАТО тоже пришел конец. Североатлантический альянс дышит на ладан, и вот уже у России появляется реальная возможность добиться того, чего Москва и требовала в кажущимся уже далеком 2021 году — отступления НАТО подальше от наших границ.А как же так получилось? Как вышло, что западные элиты и подведомственный им Зеленский, совсем недавно обнимавшиеся и лобызавшиеся взасос, теперь ругаются и бьют посуду? Откуда этот скандал в благородном семействе?Ведь все три года СВО нас запугивали "небывалым единством" стран Запада по вопросу Украины. А тут вдруг — "ах, какой пассаж!"Дело в том, что все тщательно скрывавшиеся и замазывавшиеся трещины в единстве обнажил сам переговорный процесс по Украине. Само по себе прямое и откровенное обсуждение вопросов российской безопасности и европейской безопасности выявило такие противоречия на Западе, которые раздергали сплоченную армию наших противников.А добились этого эффекта люди, о которых мы практически не говорим. Наши переговорщики — дипломаты, экономисты и спецслужбисты. Их с полным правом можно назвать сегодня бойцами невидимого — дипломатического — фронта.Мы не знаем — практически никто в мире не знает — что они говорят и как действуют на многочисленных закрытых переговорах. Но результат их давления налицо: западные элиты раскололись практически по всем принципиальным вопросам. Противоречия между ними таковы, что ломаются сохранявшиеся десятилетиями альянсы и союзы.В истории России были печальные прецеденты, когда блестящие победы российской армии сливались за столом переговоров: так, Сан-Стефанский мир не дал нам практически ничего по итогам выигранной нами русско-турецкой войны.Чего далеко ходить — совсем недавно был признан иноагентом недоброй памяти министр иностранных дел Андрей Козырев*, наш "мистер Да". Этот господин утверждал, что никакой отдельной от США внешней политики у России нет, и пользовался любым случаем, чтобы сдать наши интересы.Эта историческая память позволяла людям опасаться пресловутого "договорняка" — такого варианта мира, который был бы для нас хуже войны. Однако раз за разом наши дипломаты доказывали, что они борются за интересы России не менее отважно, чем бойцы на фронте.Еще три года назад перспектива заключения Стамбульского соглашения вызвала панику на Западе. Там прекрасно увидели, что срывается их план втягивания России в изматывающую прокси-войну, и послали Бориса Джонсона немедленно остановить мирный процесс со слоганом "давайте просто повоюем."На Западе тогда поняли, что остановка боевых действий уничтожит их единство и повергнет их страны в хаос. Избиратели начнут задавать своим руководителям естественные и неприятные вопросы: ради чего вы нас тут разорили? Ради того, чтобы в будущем отправить погибать на Восточный фронт? А не сошли ли вы с ума и не пора ли вам на заслуженный отдых?Сейчас Россия по-прежнему открыта для переговоров, вот только условия для Украины и ее патронов значительно ухудшились. Нынешняя мирная сделка обещает стать для Киева куда более болезненной, чем Стамбульская. Что ж, за что боролись, на то и напоролись.А апологетам войны вплоть до Львова и борцам с "договорняками" хотелось бы посоветовать перечитать Сунь Цзы: "самая лучшая война — разбить замыслы противника, на следующем месте — разбить его союзы, на следующем месте — разбить его войска."Именно замыслы противника и разбивают сегодня наши переговорщики, бойцы невидимого дипломатического фронта.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250424/tramp-2013071564.html

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https://ria.ru/20250419/peregovory-2012210489.html

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https://ria.ru/20250423/kiev-2012861717.html

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аналитика, россия, украина, европа, андрей козырев, борис джонсон, нато, евросоюз