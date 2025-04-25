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Мосгордума наградила журналиста РИА Новости Ольгу Овчинникову
Мосгордума наградила журналиста РИА Новости Ольгу Овчинникову - РИА Новости, 25.04.2025
Мосгордума наградила журналиста РИА Новости Ольгу Овчинникову
Московская городская дума наградила журналиста РИА Новости Ольгу Овчинникову за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:02:00+03:00
2025-04-25T15:02:00+03:00
2025-04-25T15:21:00+03:00
общество
алексей шапошников
московская городская дума
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Московская городская дума наградила журналиста РИА Новости Ольгу Овчинникову за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает корреспондент РИА Новости. "Это уже наше традиционное награждение, которое происходит из года в год, посвящено оно Дню российского парламентаризма, который мы будем отмечать через несколько дней. Но, наверное, не случайно так получается, что эта дата традиционно попадает между Днем российского парламентаризма и Днем местного самоуправления… Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы освещаете людей из депутатского корпуса и из Московской городской думы", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Спикер столичного парламента также вручил благодарственное письмо за всестороннее освещение деятельности Московской городской думы в 2024 году руководителю группы "Новости Москвы" Ольге Овчинниковой.
https://ria.ru/20250110/premiya-1993135860.html
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общество, алексей шапошников, московская городская дума
Общество, Алексей Шапошников, Московская городская дума
Мосгордума наградила журналиста РИА Новости Ольгу Овчинникову
Мосгордума наградила Овчинникову за освещение деятельности столичного парламента