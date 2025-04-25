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Мосгордума наградила журналиста РИА Новости Ольгу Овчинникову - РИА Новости, 25.04.2025
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15:02 25.04.2025 (обновлено: 15:21 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/nagrada-2013423473.html
Мосгордума наградила журналиста РИА Новости Ольгу Овчинникову
Мосгордума наградила журналиста РИА Новости Ольгу Овчинникову - РИА Новости, 25.04.2025
Мосгордума наградила журналиста РИА Новости Ольгу Овчинникову
Московская городская дума наградила журналиста РИА Новости Ольгу Овчинникову за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:02:00+03:00
2025-04-25T15:21:00+03:00
общество
алексей шапошников
московская городская дума
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Московская городская дума наградила журналиста РИА Новости Ольгу Овчинникову за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает корреспондент РИА Новости. "Это уже наше традиционное награждение, которое происходит из года в год, посвящено оно Дню российского парламентаризма, который мы будем отмечать через несколько дней. Но, наверное, не случайно так получается, что эта дата традиционно попадает между Днем российского парламентаризма и Днем местного самоуправления… Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы освещаете людей из депутатского корпуса и из Московской городской думы", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Спикер столичного парламента также вручил благодарственное письмо за всестороннее освещение деятельности Московской городской думы в 2024 году руководителю группы "Новости Москвы" Ольге Овчинниковой.
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общество, алексей шапошников, московская городская дума
Общество, Алексей Шапошников, Московская городская дума
Мосгордума наградила журналиста РИА Новости Ольгу Овчинникову

Мосгордума наградила Овчинникову за освещение деятельности столичного парламента

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРуководитель Группы "Новости Москвы" медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Овчинникова
Руководитель Группы Новости Москвы медиагруппы Россия сегодня Ольга Овчинникова - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Руководитель Группы "Новости Москвы" медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Овчинникова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Московская городская дума наградила журналиста РИА Новости Ольгу Овчинникову за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает корреспондент РИА Новости.
"Это уже наше традиционное награждение, которое происходит из года в год, посвящено оно Дню российского парламентаризма, который мы будем отмечать через несколько дней. Но, наверное, не случайно так получается, что эта дата традиционно попадает между Днем российского парламентаризма и Днем местного самоуправления… Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы освещаете людей из депутатского корпуса и из Московской городской думы", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Спикер столичного парламента также вручил благодарственное письмо за всестороннее освещение деятельности Московской городской думы в 2024 году руководителю группы "Новости Москвы" Ольге Овчинниковой.
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