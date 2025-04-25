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МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика - РИА Новости, 25.04.2025
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18:01 25.04.2025 (обновлено: 18:33 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/moskalik-2013484987.html
МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика
МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика - РИА Новости, 25.04.2025
МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика
К убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:01:00+03:00
2025-04-25T18:33:00+03:00
в мире
ярослав москалик
вооруженные силы рф
мария захарова
убийство генерала москалика
украина
россия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. К убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привели на сайте ведомства."Есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы, тем более что Москалик был известен им еще со времен работы в минской Контактной группе и "нормандском формате" по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины", — отметила дипломат.Если расследование подтвердит украинский след, это вновь покажет мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима, подчеркнула Захарова.По ее словам, Украина делает ставку на эскалацию конфликта с Россией и игнорирует конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения.Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе утром в пятницу. Предположительно, там сработало самодельное взрывное устройство. Погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".
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Момент взрыва автомобиля в Балашихе
Момент взрыва автомобиля в Балашихе.
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в мире, ярослав москалик, вооруженные силы рф, мария захарова, убийство генерала москалика, украина, россия
В мире, Ярослав Москалик, Вооруженные силы РФ, Мария Захарова, Убийство генерала Москалика, Украина, Россия

МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. К убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привели на сайте ведомства.
"Есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы, тем более что Москалик был известен им еще со времен работы в минской Контактной группе и "нормандском формате" по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины", — отметила дипломат.
Если расследование подтвердит украинский след, это вновь покажет мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима, подчеркнула Захарова.
По ее словам, Украина делает ставку на эскалацию конфликта с Россией и игнорирует конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения.
Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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1 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 8
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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3 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал Генштаба Я. Москалик

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 8
© Фото : Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

© Фото : Следственный комитет РФ
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6 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 8
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

Сотрудник Следственного комитета РФ работает на месте взрыва автомобиля в Балашихе

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
1 из 8

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 8

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 8

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

© Фото : Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
6 из 8

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 8

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8
Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе утром в пятницу. Предположительно, там сработало самодельное взрывное устройство. Погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Балашихе оцепили двор, где при взрыве погиб генерал Москалик
Вчера, 16:37
 
В миреЯрослав МоскаликВооруженные силы РФМария ЗахароваУбийство генерала МоскаликаУкраинаРоссия
 
 
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