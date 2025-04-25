https://ria.ru/20250425/moskalik-2013484987.html

МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика

МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика - РИА Новости, 25.04.2025

МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика

К убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T18:01:00+03:00

2025-04-25T18:01:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. К убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привели на сайте ведомства."Есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы, тем более что Москалик был известен им еще со времен работы в минской Контактной группе и "нормандском формате" по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины", — отметила дипломат.Если расследование подтвердит украинский след, это вновь покажет мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима, подчеркнула Захарова.По ее словам, Украина делает ставку на эскалацию конфликта с Россией и игнорирует конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения.Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе утром в пятницу. Предположительно, там сработало самодельное взрывное устройство. Погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

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Момент взрыва автомобиля в Балашихе Момент взрыва автомобиля в Балашихе. 2025-04-25T18:01 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, ярослав москалик, вооруженные силы рф, мария захарова, убийство генерала москалика, украина, россия