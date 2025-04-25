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Красная дорожка ММКФ-2025: кто из звёзд выбрал самый экстравагантный наряд - РИА Новости, 25.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:08 25.04.2025 (обновлено: 18:57 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/mmkf-2013361197.html
Красная дорожка ММКФ-2025: кто из звёзд выбрал самый экстравагантный наряд
Красная дорожка ММКФ-2025: кто из звёзд выбрал самый экстравагантный наряд - РИА Новости, 25.04.2025
Красная дорожка ММКФ-2025: кто из звёзд выбрал самый экстравагантный наряд
К финалу ММКФ-2025 звезды и старлетки расстарались и наконец приоделись для церемонии — в отличие от открытия кинофестиваля, которое показалось скудным на... РИА Новости, 25.04.2025
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фото
культура
екатерина волкова (актриса)
московский международный кинофестиваль
звезды
знаменитости
кино и сериалы
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. К финалу ММКФ-2025 звезды и старлетки расстарались и наконец приоделись для церемонии — в отличие от открытия кинофестиваля, которое показалось скудным на эффектные образы. На красной дорожке появились Екатерина Гусева, Екатерина Волкова, Егор Кончаловский, Анна Снаткина, Алексей Чадов, Наталия Андрейченко, Алексей Учитель, Севиль, Дмитрий Дюжев (почему-то с усами), Людмила Артемьева, Анна Банщикова, Алексей Пушков, Анна Матисон, Александр Раппопорт, Алла Сигалова, Павел Астахов, Ирина Безрукова, Григорий Гладков, Юлия Хлынина, Елена Захарова и многие другие, про которых хотелось бы сказать: "Кто все эти люди?" О тех, кто удивил интересными нарядами или продемонстрировал элегантные образы, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, екатерина волкова (актриса), московский международный кинофестиваль, звезды, знаменитости, кино и сериалы, москва, культура-важное
Фото, Культура, Екатерина Волкова (актриса), Московский международный кинофестиваль, звезды, Знаменитости, Кино и сериалы, Москва, Культура-Важное
Красная дорожка ММКФ-2025: кто из звёзд выбрал самый экстравагантный наряд

На красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2025 появились звезды из разных стран

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. К финалу ММКФ-2025 звезды и старлетки расстарались и наконец приоделись для церемонии — в отличие от открытия кинофестиваля, которое показалось скудным на эффектные образы. На красной дорожке появились Екатерина Гусева, Екатерина Волкова, Егор Кончаловский, Анна Снаткина, Алексей Чадов, Наталия Андрейченко, Алексей Учитель, Севиль, Дмитрий Дюжев (почему-то с усами), Людмила Артемьева, Анна Банщикова, Алексей Пушков, Анна Матисон, Александр Раппопорт, Алла Сигалова, Павел Астахов, Ирина Безрукова, Григорий Гладков, Юлия Хлынина, Елена Захарова и многие другие, про которых хотелось бы сказать: "Кто все эти люди?" О тех, кто удивил интересными нарядами или продемонстрировал элегантные образы, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Спасибо, что пришла! Екатерина Волкова умеет удивлять и на этот раз не подвела. Актриса выбрала весьма экстравагантное платье и много крупной бижутерии. Плюс стрижка и макияж – все гармонично. Браво!

Актриса Екатерина Волкова на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

Спасибо, что пришла! Екатерина Волкова умеет удивлять и на этот раз не подвела. Актриса выбрала весьма экстравагантное платье и много крупной бижутерии. Плюс стрижка и макияж – все гармонично. Браво!

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 21
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Первая солистка Большого театра Анна Тихомирова, видимо, сделала выводы после неудачного появления на красной дорожке открытия ММКФ. И вот у нее уже образ, достойный прекрасной балерины.

Первая солистка балета Государственного академического Большого театра Анна Тихомирова на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

Первая солистка Большого театра Анна Тихомирова, видимо, сделала выводы после неудачного появления на красной дорожке открытия ММКФ. И вот у нее уже образ, достойный прекрасной балерины.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Людмила Артемьева, сменив имидж, практически каждым своим выходом вызывает восхищение. Да, это непривычно, это не вечернее платье, но такой наряд нельзя не заметить. Интересно и круто. Впрочем, Людмиле и ее стилистам точно стоит присмотреться к праздничным выходам американской актрисы Джимми ли Кертис – там дерзкий образ весьма удачно совмещается с люксовой классикой.

Актриса Людмила Артемьева на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

Людмила Артемьева, сменив имидж, практически каждым своим выходом вызывает восхищение. Да, это непривычно, это не вечернее платье, но такой наряд нельзя не заметить. Интересно и круто. Впрочем, Людмиле и ее стилистам точно стоит присмотреться к праздничным выходам американской актрисы Джимми ли Кертис – там дерзкий образ весьма удачно совмещается с люксовой классикой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Председатель жюри NETPAC, кинокритик Премендра Мазумдер (Индия) на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля.

редседатель жюри NETPAC, кинокритик Премендра Мазумдер (Индия) на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

Председатель жюри NETPAC, кинокритик Премендра Мазумдер (Индия) на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Екатерина Гусева выбрала классическое вечернее платье с блестками и легкой органзой.

Актриса Екатерина Гусева на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

Екатерина Гусева выбрала классическое вечернее платье с блестками и легкой органзой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Дмитрий Дюжев появился на закрытии ММКФ-2025 заметно похудевшим, но зачем-то с тонкими усами. Не надо так больше!

Актер Дмитрий Дюжев на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

Дмитрий Дюжев появился на закрытии ММКФ-2025 заметно похудевшим, но зачем-то с тонкими усами. Не надо так больше!

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Анна Снаткина порадовала замысловатым черно-белым нарядом и прической, которая ей очень к лицу. Актриса с каждым годом выглядит все лучше, надо сказать.

Актриса Анна Снаткина на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

Анна Снаткина порадовала замысловатым черно-белым нарядом и прической, которая ей очень к лицу. Актриса с каждым годом выглядит все лучше, надо сказать.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Еще один удачный выход в черно-белом – у певицы Юлии Паршуты. Весьма элегантно.

Певица Юлия Паршута на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

Еще один удачный выход в черно-белом – у певицы Юлии Паршуты. Весьма элегантно.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

И еще один черно-белый look — у актрисы Яны Крайновой.

Актриса Яна Крайнова на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

И еще один черно-белый look — у актрисы Яны Крайновой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Парный выход: председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков и его супруга, писатель, сценарист Нина Пушкова

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков и его супруга, писатель, сценарист Нина Пушкова на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

Парный выход: председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков и его супруга, писатель, сценарист Нина Пушкова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Ольга Зайцева появилась в нежно-розовом платье. Очень достойно.

Актриса Ольга Зайцева на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

Актриса Ольга Зайцева появилась в нежно-розовом платье. Очень достойно.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Еще вариант нежно-розового платья — у Елены Захаровой. Тоже приятно посмотреть.

Актриса Елена Захарова на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

Еще вариант нежно-розового платья — у Елены Захаровой. Тоже приятно посмотреть.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Ирина Безрукова выбрала классический белый костюм с длинной юбкой. Ничего оригинального, но и никаких особенных нареканий.

Актриса Ирина Безрукова на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

Ирина Безрукова выбрала классический белый костюм с длинной юбкой. Ничего оригинального, но и никаких особенных нареканий.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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13 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

А этот образ в молочно-белом шикарно подходит для красной дорожки международного фестиваля. Дизайнер и блогер Люси LovaLova.

Дизайнер и блогер Люси LovaLova на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

А этот образ в молочно-белом шикарно подходит для красной дорожки международного фестиваля. Дизайнер и блогер Люси LovaLova.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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14 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Председатель жюри конкурса короткометражного кино, актер, режиссер, сценарист Эркан Колчак Кёстендиль (Турция), актриса Юлия Хлынина (Россия) и режиссер, продюсер, актер Фабио Масса (Италия) перед церемонией закрытия ММКФ-2025. Юле явно понравился выход в такой компании.

Председатель жюри конкурса короткометражного кино , актер, режиссер, сценарист Эркан Колчак Кёстендиль (Турция), актриса Юлия Хлынина (Россия) и режиссер, продюсер, актер Фабио Масса (Италия) на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

Председатель жюри конкурса короткометражного кино, актер, режиссер, сценарист Эркан Колчак Кёстендиль (Турция), актриса Юлия Хлынина (Россия) и режиссер, продюсер, актер Фабио Масса (Италия) перед церемонией закрытия ММКФ-2025. Юле явно понравился выход в такой компании.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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15 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

И снова выход в блестящем — у актрисы Юлии Назаренко-Благой. Это платье, расшитое жемчужными бусинами и стеклярусом, хочется рассмотреть поближе.

Актриса Юлия Назаренко-Благая на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

И снова выход в блестящем — у актрисы Юлии Назаренко-Благой. Это платье, расшитое жемчужными бусинами и стеклярусом, хочется рассмотреть поближе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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16 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Много бусин и страз плюс перья и крупное колье. Актриса, модель Александра Киселева в драматичном образе — немного перебор, конечно, но запоминается.

Гости на красной дорожке закрытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Много бусин и страз плюс перья и крупное колье. Актриса, модель Александра Киселева в драматичном образе — немного перебор, конечно, но запоминается.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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17 из 21
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Наталия Андрейченко выбрала для красной дорожки не вечернее платье, а образ, скорее, в стиле спорт-шик – что-то на джинсовом. Ей он идет, актриса, как всегда, широко улыбалась и была в отличном настроении.

Актриса Наталья Андрейченко на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

Наталия Андрейченко выбрала для красной дорожки не вечернее платье, а образ, скорее, в стиле спорт-шик – что-то на джинсовом. Ей он идет, актриса, как всегда, широко улыбалась и была в отличном настроении.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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18 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Еще один наряд, не вполне подходящий для красной дорожки. Но Анна Банщикова выглядит в нем хорошо.

Актриса Анна Банщикова на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

Еще один наряд, не вполне подходящий для красной дорожки. Но Анна Банщикова выглядит в нем хорошо.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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19 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Член жюри основного конкурса Марьяна Спивак. Ничего лишнего. Разве что пора уже избавиться от этой челки — как Дмитрию Дюжеву — от усов.

Член жюри основного конкурса, актриса Марьяна Спивак на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

Член жюри основного конкурса Марьяна Спивак. Ничего лишнего. Разве что пора уже избавиться от этой челки — как Дмитрию Дюжеву — от усов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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20 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Председатель жюри Луис Миньярро на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре "Россия".

Председатель жюри Луис Миньярро на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия

Председатель жюри Луис Миньярро на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре "Россия".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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