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Красная дорожка ММКФ-2025: кто из звёзд выбрал самый экстравагантный наряд

Красная дорожка ММКФ-2025: кто из звёзд выбрал самый экстравагантный наряд - РИА Новости, 25.04.2025

Красная дорожка ММКФ-2025: кто из звёзд выбрал самый экстравагантный наряд

К финалу ММКФ-2025 звезды и старлетки расстарались и наконец приоделись для церемонии — в отличие от открытия кинофестиваля, которое показалось скудным на... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:08:00+03:00

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фото

культура

екатерина волкова (актриса)

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знаменитости

кино и сериалы

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. К финалу ММКФ-2025 звезды и старлетки расстарались и наконец приоделись для церемонии — в отличие от открытия кинофестиваля, которое показалось скудным на эффектные образы. На красной дорожке появились Екатерина Гусева, Екатерина Волкова, Егор Кончаловский, Анна Снаткина, Алексей Чадов, Наталия Андрейченко, Алексей Учитель, Севиль, Дмитрий Дюжев (почему-то с усами), Людмила Артемьева, Анна Банщикова, Алексей Пушков, Анна Матисон, Александр Раппопорт, Алла Сигалова, Павел Астахов, Ирина Безрукова, Григорий Гладков, Юлия Хлынина, Елена Захарова и многие другие, про которых хотелось бы сказать: "Кто все эти люди?" О тех, кто удивил интересными нарядами или продемонстрировал элегантные образы, — в фотоленте РИА Новости.

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2025

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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