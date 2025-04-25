Красная дорожка ММКФ-2025: кто из звёзд выбрал самый экстравагантный наряд

На красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2025 появились звезды из разных стран
Спасибо, что пришла! Екатерина Волкова умеет удивлять и на этот раз не подвела. Актриса выбрала весьма экстравагантное платье и много крупной бижутерии. Плюс стрижка и макияж – все гармонично. Браво!
Спасибо, что пришла! Екатерина Волкова умеет удивлять и на этот раз не подвела. Актриса выбрала весьма экстравагантное платье и много крупной бижутерии. Плюс стрижка и макияж – все гармонично. Браво!
Первая солистка Большого театра Анна Тихомирова, видимо, сделала выводы после неудачного появления на красной дорожке открытия ММКФ. И вот у нее уже образ, достойный прекрасной балерины.
Первая солистка Большого театра Анна Тихомирова, видимо, сделала выводы после неудачного появления на красной дорожке открытия ММКФ. И вот у нее уже образ, достойный прекрасной балерины.
Людмила Артемьева, сменив имидж, практически каждым своим выходом вызывает восхищение. Да, это непривычно, это не вечернее платье, но такой наряд нельзя не заметить. Интересно и круто. Впрочем, Людмиле и ее стилистам точно стоит присмотреться к праздничным выходам американской актрисы Джимми ли Кертис – там дерзкий образ весьма удачно совмещается с люксовой классикой.
Людмила Артемьева, сменив имидж, практически каждым своим выходом вызывает восхищение. Да, это непривычно, это не вечернее платье, но такой наряд нельзя не заметить. Интересно и круто. Впрочем, Людмиле и ее стилистам точно стоит присмотреться к праздничным выходам американской актрисы Джимми ли Кертис – там дерзкий образ весьма удачно совмещается с люксовой классикой.
Председатель жюри NETPAC, кинокритик Премендра Мазумдер (Индия) на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля.
Председатель жюри NETPAC, кинокритик Премендра Мазумдер (Индия) на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля.
Екатерина Гусева выбрала классическое вечернее платье с блестками и легкой органзой.
Екатерина Гусева выбрала классическое вечернее платье с блестками и легкой органзой.
Дмитрий Дюжев появился на закрытии ММКФ-2025 заметно похудевшим, но зачем-то с тонкими усами. Не надо так больше!
Дмитрий Дюжев появился на закрытии ММКФ-2025 заметно похудевшим, но зачем-то с тонкими усами. Не надо так больше!
Анна Снаткина порадовала замысловатым черно-белым нарядом и прической, которая ей очень к лицу. Актриса с каждым годом выглядит все лучше, надо сказать.
Анна Снаткина порадовала замысловатым черно-белым нарядом и прической, которая ей очень к лицу. Актриса с каждым годом выглядит все лучше, надо сказать.
Еще один удачный выход в черно-белом – у певицы Юлии Паршуты. Весьма элегантно.
Еще один удачный выход в черно-белом – у певицы Юлии Паршуты. Весьма элегантно.
И еще один черно-белый look — у актрисы Яны Крайновой.
И еще один черно-белый look — у актрисы Яны Крайновой.
Парный выход: председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков и его супруга, писатель, сценарист Нина Пушкова
Парный выход: председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков и его супруга, писатель, сценарист Нина Пушкова
Актриса Ольга Зайцева появилась в нежно-розовом платье. Очень достойно.
Актриса Ольга Зайцева появилась в нежно-розовом платье. Очень достойно.
Еще вариант нежно-розового платья — у Елены Захаровой. Тоже приятно посмотреть.
Еще вариант нежно-розового платья — у Елены Захаровой. Тоже приятно посмотреть.
Ирина Безрукова выбрала классический белый костюм с длинной юбкой. Ничего оригинального, но и никаких особенных нареканий.
Ирина Безрукова выбрала классический белый костюм с длинной юбкой. Ничего оригинального, но и никаких особенных нареканий.
А этот образ в молочно-белом шикарно подходит для красной дорожки международного фестиваля. Дизайнер и блогер Люси LovaLova.
А этот образ в молочно-белом шикарно подходит для красной дорожки международного фестиваля. Дизайнер и блогер Люси LovaLova.
Председатель жюри конкурса короткометражного кино, актер, режиссер, сценарист Эркан Колчак Кёстендиль (Турция), актриса Юлия Хлынина (Россия) и режиссер, продюсер, актер Фабио Масса (Италия) перед церемонией закрытия ММКФ-2025. Юле явно понравился выход в такой компании.
Председатель жюри конкурса короткометражного кино, актер, режиссер, сценарист Эркан Колчак Кёстендиль (Турция), актриса Юлия Хлынина (Россия) и режиссер, продюсер, актер Фабио Масса (Италия) перед церемонией закрытия ММКФ-2025. Юле явно понравился выход в такой компании.
И снова выход в блестящем — у актрисы Юлии Назаренко-Благой. Это платье, расшитое жемчужными бусинами и стеклярусом, хочется рассмотреть поближе.
И снова выход в блестящем — у актрисы Юлии Назаренко-Благой. Это платье, расшитое жемчужными бусинами и стеклярусом, хочется рассмотреть поближе.
Много бусин и страз плюс перья и крупное колье. Актриса, модель Александра Киселева в драматичном образе — немного перебор, конечно, но запоминается.
Много бусин и страз плюс перья и крупное колье. Актриса, модель Александра Киселева в драматичном образе — немного перебор, конечно, но запоминается.
Наталия Андрейченко выбрала для красной дорожки не вечернее платье, а образ, скорее, в стиле спорт-шик – что-то на джинсовом. Ей он идет, актриса, как всегда, широко улыбалась и была в отличном настроении.
Наталия Андрейченко выбрала для красной дорожки не вечернее платье, а образ, скорее, в стиле спорт-шик – что-то на джинсовом. Ей он идет, актриса, как всегда, широко улыбалась и была в отличном настроении.
Еще один наряд, не вполне подходящий для красной дорожки. Но Анна Банщикова выглядит в нем хорошо.
Еще один наряд, не вполне подходящий для красной дорожки. Но Анна Банщикова выглядит в нем хорошо.
Член жюри основного конкурса Марьяна Спивак. Ничего лишнего. Разве что пора уже избавиться от этой челки — как Дмитрию Дюжеву — от усов.
Член жюри основного конкурса Марьяна Спивак. Ничего лишнего. Разве что пора уже избавиться от этой челки — как Дмитрию Дюжеву — от усов.
Председатель жюри Луис Миньярро на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре "Россия".
Председатель жюри Луис Миньярро на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре "Россия".