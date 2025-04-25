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Более 500 человек написали "Диктант Победы" на базе РГСУ в Минске - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:11 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/minsk-2013498445.html
Более 500 человек написали "Диктант Победы" на базе РГСУ в Минске
Более 500 человек написали "Диктант Победы" на базе РГСУ в Минске - РИА Новости, 25.04.2025
Более 500 человек написали "Диктант Победы" на базе РГСУ в Минске
Более 500 человек написали "Диктант Победы" в пятницу на базе филиала Российского государственного социального университета в Минске, сообщило посольство РФ в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T19:11:00+03:00
2025-04-25T19:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
минск
белоруссия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ргсу
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Более 500 человек написали "Диктант Победы" в пятницу на базе филиала Российского государственного социального университета в Минске, сообщило посольство РФ в Белоруссии. "На площадке филиала Российского государственного социального университета в Минске состоялся "Диктант Победы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии. Отмечается, что участие в акции приняли аккредитованные в Белоруссии дипломаты из России, Азербайджана, Армении, Казахстана и Сербии, представители МЧС Белоруссии, учащиеся школ Минска, студенты средних специальных и высших учебных заведений, курсанты Белорусской государственной академии авиации. "Филиал РГСУ в Минске по традиции стал самой крупной площадкой проведения Диктанта на территории Беларуси: в преддверии 80-летия Великой Победы проверить свои знания истории Великой Отечественной войны одновременно пришли более 500 человек", - подчеркивается в сообщении. Ранее в представительстве Россотрудничества в Белоруссии РИА Новости сообщали, что свыше 1,3 тысячи человек зарегистрировались в республике для участия в международной акции "Диктант Победы" 25 апреля. В республике была организована работа 11 площадок, на которых можно было написать "Диктант Победы". Центральными площадками акции стали площадки в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, филиале Российского государственного социального университета и Русском доме в Минске. "Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году проходит 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и более чем в 90 странах мира. На вопросы диктанта можно ответить как онлайн на сайте проекта, так и посетив специальные площадки.
https://ria.ru/20250425/veteran-2013457152.html
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минск, белоруссия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ргсу, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Минск, Белоруссия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РГСУ, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Более 500 человек написали "Диктант Победы" на базе РГСУ в Минске

В Минске на базе филиала РГСУ написали "Диктант Победы" более 500 человек

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВсероссийская акция "Диктант Победы"
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Всероссийская акция "Диктант Победы". Архивное фото
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МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Более 500 человек написали "Диктант Победы" в пятницу на базе филиала Российского государственного социального университета в Минске, сообщило посольство РФ в Белоруссии.
"На площадке филиала Российского государственного социального университета в Минске состоялся "Диктант Победы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.
Ветеран военной службы, летчик, труженик тыла Виктор Шатохин принял участие в Диктанте Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Курской области 94-летний ветеран принял участие в "Диктанте Победы"
Вчера, 16:27
Отмечается, что участие в акции приняли аккредитованные в Белоруссии дипломаты из России, Азербайджана, Армении, Казахстана и Сербии, представители МЧС Белоруссии, учащиеся школ Минска, студенты средних специальных и высших учебных заведений, курсанты Белорусской государственной академии авиации.
"Филиал РГСУ в Минске по традиции стал самой крупной площадкой проведения Диктанта на территории Беларуси: в преддверии 80-летия Великой Победы проверить свои знания истории Великой Отечественной войны одновременно пришли более 500 человек", - подчеркивается в сообщении.
Ранее в представительстве Россотрудничества в Белоруссии РИА Новости сообщали, что свыше 1,3 тысячи человек зарегистрировались в республике для участия в международной акции "Диктант Победы" 25 апреля. В республике была организована работа 11 площадок, на которых можно было написать "Диктант Победы". Центральными площадками акции стали площадки в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, филиале Российского государственного социального университета и Русском доме в Минске.
"Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году проходит 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и более чем в 90 странах мира. На вопросы диктанта можно ответить как онлайн на сайте проекта, так и посетив специальные площадки.
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Белоруссии больше тысячи человек зарегистрировались на "Диктант Победы"
24 апреля, 14:07
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМинскБелоруссияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РГСУФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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