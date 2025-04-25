https://ria.ru/20250425/minsk-2013498445.html
Более 500 человек написали "Диктант Победы" на базе РГСУ в Минске
Более 500 человек написали "Диктант Победы" на базе РГСУ в Минске - РИА Новости, 25.04.2025
Более 500 человек написали "Диктант Победы" на базе РГСУ в Минске
Более 500 человек написали "Диктант Победы" в пятницу на базе филиала Российского государственного социального университета в Минске, сообщило посольство РФ в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T19:11:00+03:00
2025-04-25T19:11:00+03:00
2025-04-25T19:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
минск
белоруссия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ргсу
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942618887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df7fd25279c9c0e7ceca30429f34b0ca.jpg
МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Более 500 человек написали "Диктант Победы" в пятницу на базе филиала Российского государственного социального университета в Минске, сообщило посольство РФ в Белоруссии. "На площадке филиала Российского государственного социального университета в Минске состоялся "Диктант Победы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии. Отмечается, что участие в акции приняли аккредитованные в Белоруссии дипломаты из России, Азербайджана, Армении, Казахстана и Сербии, представители МЧС Белоруссии, учащиеся школ Минска, студенты средних специальных и высших учебных заведений, курсанты Белорусской государственной академии авиации. "Филиал РГСУ в Минске по традиции стал самой крупной площадкой проведения Диктанта на территории Беларуси: в преддверии 80-летия Великой Победы проверить свои знания истории Великой Отечественной войны одновременно пришли более 500 человек", - подчеркивается в сообщении. Ранее в представительстве Россотрудничества в Белоруссии РИА Новости сообщали, что свыше 1,3 тысячи человек зарегистрировались в республике для участия в международной акции "Диктант Победы" 25 апреля. В республике была организована работа 11 площадок, на которых можно было написать "Диктант Победы". Центральными площадками акции стали площадки в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, филиале Российского государственного социального университета и Русском доме в Минске. "Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году проходит 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и более чем в 90 странах мира. На вопросы диктанта можно ответить как онлайн на сайте проекта, так и посетив специальные площадки.
https://ria.ru/20250425/veteran-2013457152.html
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минск, белоруссия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ргсу, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Минск, Белоруссия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РГСУ, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Более 500 человек написали "Диктант Победы" на базе РГСУ в Минске
В Минске на базе филиала РГСУ написали "Диктант Победы" более 500 человек