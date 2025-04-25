https://ria.ru/20250425/marochko-2013321236.html
Разведку на линии фронта в ЛНР ведут боевики "Азова"*, заявил Марочко
Разведку на линии фронта в ЛНР ведут боевики "Азова"*, заявил Марочко - РИА Новости, 25.04.2025
Разведку на линии фронта в ЛНР ведут боевики "Азова"*, заявил Марочко
Основную разведывательную работу на участке фронта в ЛНР, по предварительной информации, выполняют боевики "Азова"*, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T08:19:00+03:00
2025-04-25T08:19:00+03:00
2025-04-25T08:19:00+03:00
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сергеевка
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Основную разведывательную работу на участке фронта в ЛНР, по предварительной информации, выполняют боевики "Азова"*, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на линии фронта в районе населенных пунктов Надия, Сергеевка и Новоегоровка в Луганской Народной Республике. "За последнее время в районах населенных пунктов Надия, Сергеевка и Новоегоровка отмечено увеличение деятельности ДРГ противника. Также вооруженные формирования Украины стали чаще использовать разведывательные дроны, а не ударные", - рассказал, эксперт ссылаясь на свои источники и разведданные. Со слов Марочко, по предварительной информации, основную разведывательную работу на данном участке фронта выполняют боевики "Азова"*.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, луганская народная республика, россия, сергеевка, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Сергеевка, Андрей Марочко
Разведку на линии фронта в ЛНР ведут боевики "Азова"*, заявил Марочко
Марочко: основную разведработу на линии фронта в ЛНР ведут боевики "Азова"