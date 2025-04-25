https://ria.ru/20250425/marochko-2013321236.html

Разведку на линии фронта в ЛНР ведут боевики "Азова"*, заявил Марочко

Разведку на линии фронта в ЛНР ведут боевики "Азова"*, заявил Марочко - РИА Новости, 25.04.2025

Разведку на линии фронта в ЛНР ведут боевики "Азова"*, заявил Марочко

Основную разведывательную работу на участке фронта в ЛНР, по предварительной информации, выполняют боевики "Азова"*, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T08:19:00+03:00

2025-04-25T08:19:00+03:00

2025-04-25T08:19:00+03:00

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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Основную разведывательную работу на участке фронта в ЛНР, по предварительной информации, выполняют боевики "Азова"*, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на линии фронта в районе населенных пунктов Надия, Сергеевка и Новоегоровка в Луганской Народной Республике. "За последнее время в районах населенных пунктов Надия, Сергеевка и Новоегоровка отмечено увеличение деятельности ДРГ противника. Также вооруженные формирования Украины стали чаще использовать разведывательные дроны, а не ударные", - рассказал, эксперт ссылаясь на свои источники и разведданные. Со слов Марочко, по предварительной информации, основную разведывательную работу на данном участке фронта выполняют боевики "Азова"*.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013090747.html

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луганская народная республика

россия

сергеевка

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в мире, луганская народная республика, россия, сергеевка, андрей марочко