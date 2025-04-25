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Разведку на линии фронта в ЛНР ведут боевики "Азова"*, заявил Марочко - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/marochko-2013321236.html
Разведку на линии фронта в ЛНР ведут боевики "Азова"*, заявил Марочко
Разведку на линии фронта в ЛНР ведут боевики "Азова"*, заявил Марочко - РИА Новости, 25.04.2025
Разведку на линии фронта в ЛНР ведут боевики "Азова"*, заявил Марочко
Основную разведывательную работу на участке фронта в ЛНР, по предварительной информации, выполняют боевики "Азова"*, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T08:19:00+03:00
2025-04-25T08:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
сергеевка
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Основную разведывательную работу на участке фронта в ЛНР, по предварительной информации, выполняют боевики "Азова"*, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на линии фронта в районе населенных пунктов Надия, Сергеевка и Новоегоровка в Луганской Народной Республике. "За последнее время в районах населенных пунктов Надия, Сергеевка и Новоегоровка отмечено увеличение деятельности ДРГ противника. Также вооруженные формирования Украины стали чаще использовать разведывательные дроны, а не ударные", - рассказал, эксперт ссылаясь на свои источники и разведданные. Со слов Марочко, по предварительной информации, основную разведывательную работу на данном участке фронта выполняют боевики "Азова"*.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013090747.html
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в мире, луганская народная республика, россия, сергеевка, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Сергеевка, Андрей Марочко
Разведку на линии фронта в ЛНР ведут боевики "Азова"*, заявил Марочко

Марочко: основную разведработу на линии фронта в ЛНР ведут боевики "Азова"

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Основную разведывательную работу на участке фронта в ЛНР, по предварительной информации, выполняют боевики "Азова"*, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на линии фронта в районе населенных пунктов Надия, Сергеевка и Новоегоровка в Луганской Народной Республике.
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"За последнее время в районах населенных пунктов Надия, Сергеевка и Новоегоровка отмечено увеличение деятельности ДРГ противника. Также вооруженные формирования Украины стали чаще использовать разведывательные дроны, а не ударные", - рассказал, эксперт ссылаясь на свои источники и разведданные.
Со слов Марочко, по предварительной информации, основную разведывательную работу на данном участке фронта выполняют боевики "Азова"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияСергеевкаАндрей Марочко
 
 
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