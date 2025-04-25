https://ria.ru/20250425/marochko-2013319409.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 25.04.2025

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Российские силы продвинулись в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T07:54:00+03:00

2025-04-25T07:54:00+03:00

2025-04-25T07:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

каменка

андрей марочко

вооруженные силы рф

в мире

харьковская область

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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Российские силы продвинулись в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Тополи, Каменка и Красное Первое ВС РФ выровняли передовую линию и закрепились на новых рубежах. Северо-восточнее Фиголевки наши войска взяли под огневой контроль около 800 метров автодороги. Северо-западнее Двуречной заняты новые рубежи в лесном массиве. Севернее населенного пункта Западное идет к завершению зачистка Плоского леса", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

каменка

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каменка, андрей марочко, вооруженные силы рф, в мире, харьковская область