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Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 25.04.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Российские силы продвинулись в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T07:54:00+03:00
2025-04-25T07:54:00+03:00
2025-04-25T07:54:00+03:00
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Российские силы продвинулись в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Тополи, Каменка и Красное Первое ВС РФ выровняли передовую линию и закрепились на новых рубежах. Северо-восточнее Фиголевки наши войска взяли под огневой контроль около 800 метров автодороги. Северо-западнее Двуречной заняты новые рубежи в лесном массиве. Севернее населенного пункта Западное идет к завершению зачистка Плоского леса", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
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каменка, андрей марочко, вооруженные силы рф, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Каменка, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, В мире, Харьковская область
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Марочко сообщил о продвижении ВС России на Купянском направлении