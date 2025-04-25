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Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/marochko-2013319409.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 25.04.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Российские силы продвинулись в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T07:54:00+03:00
2025-04-25T07:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
каменка
андрей марочко
вооруженные силы рф
в мире
харьковская область
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Российские силы продвинулись в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Тополи, Каменка и Красное Первое ВС РФ выровняли передовую линию и закрепились на новых рубежах. Северо-восточнее Фиголевки наши войска взяли под огневой контроль около 800 метров автодороги. Северо-западнее Двуречной заняты новые рубежи в лесном массиве. Севернее населенного пункта Западное идет к завершению зачистка Плоского леса", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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каменка, андрей марочко, вооруженные силы рф, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Каменка, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, В мире, Харьковская область
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко сообщил о продвижении ВС России на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Российские силы продвинулись в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В районах населенных пунктов Тополи, Каменка и Красное Первое ВС РФ выровняли передовую линию и закрепились на новых рубежах. Северо-восточнее Фиголевки наши войска взяли под огневой контроль около 800 метров автодороги. Северо-западнее Двуречной заняты новые рубежи в лесном массиве. Севернее населенного пункта Западное идет к завершению зачистка Плоского леса", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКаменкаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВ миреХарьковская область
 
 
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