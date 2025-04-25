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В Благовещенске отметили выпуск почтовой марки к 80-летию Победы - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:26 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/marka-2013321911.html
В Благовещенске отметили выпуск почтовой марки к 80-летию Победы
В Благовещенске отметили выпуск почтовой марки к 80-летию Победы - РИА Новости, 25.04.2025
В Благовещенске отметили выпуск почтовой марки к 80-летию Победы
Почтовая марка к 80-летию победы в Великой Отечественной войне выпущена в обращение в Благовещенске, событие отметили торжественной церемонией гашения, сообщает РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T08:26:00+03:00
2025-04-25T08:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы. подготовка к празднику
почта россии
благовещенск
амурская область
москва
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Почтовая марка к 80-летию победы в Великой Отечественной войне выпущена в обращение в Благовещенске, событие отметили торжественной церемонией гашения, сообщает министерство цифрового развития и связи Амурской области. "Двадцать пятого апреля в почтовое обращение вышла марка, посвящённая 80-летию Победы и Году мира и единства в борьбе с нацизмом. В Благовещенске выпуск отметили торжественным гашением филателистической продукции", - говорится в сообщении. В пятницу специальные гашения состоятся в Москве и более 50 городах страны. Тираж марки - 58 000 экземпляров, номинал – 80 рублей. Она доступна в отделениях Почты России. На почтовой марке изображён Орден Отечественной войны - первая советская награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны. Орден создали по эскизам художников Дмитриева и Кузнецова. На полях почтового блока - великие события мировой истории - Знамя Победы над Рейхстагом и Парад Победы 1945 года в Москве. Для торжественного выпуска Почта России изготовила штемпель ограниченным сроком действия и конверт первого дня, отметили в ведомстве. "Мы чтим подвиг советского народа. Пусть эта почтовая марка станет символом преемственности поколений, напоминанием потомкам о великом историческом наследии наших дедов и отцов. Мы обязаны сохранить память о Победе, передать её будущим поколениям, воспитывая чувство патриотизма и любви к отечеству", - приводятся в тексте слова министра цифрового развития и связи Амурской области Дениса Земнухова.
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80-летие победы в великой отечественной войне, день победы. подготовка к празднику, почта россии, благовещенск, амурская область, москва, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы. Подготовка к празднику, Почта России, Благовещенск, Амурская область, Москва, Общество
В Благовещенске отметили выпуск почтовой марки к 80-летию Победы

Выпуск почтовой марки к 9 мая в Благовещенске отметили церемонией гашения

© РИА Новости / Игорь АгеенкоБлаговещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Благовещенск. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Почтовая марка к 80-летию победы в Великой Отечественной войне выпущена в обращение в Благовещенске, событие отметили торжественной церемонией гашения, сообщает министерство цифрового развития и связи Амурской области.
"Двадцать пятого апреля в почтовое обращение вышла марка, посвящённая 80-летию Победы и Году мира и единства в борьбе с нацизмом. В Благовещенске выпуск отметили торжественным гашением филателистической продукции", - говорится в сообщении.
Трофейный американский танк Abrams - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В 80-летнюю годовщину Победы в Приморье откроется выставка трофеев
Вчера, 07:15
В пятницу специальные гашения состоятся в Москве и более 50 городах страны. Тираж марки - 58 000 экземпляров, номинал – 80 рублей. Она доступна в отделениях Почты России. На почтовой марке изображён Орден Отечественной войны - первая советская награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны. Орден создали по эскизам художников Дмитриева и Кузнецова. На полях почтового блока - великие события мировой истории - Знамя Победы над Рейхстагом и Парад Победы 1945 года в Москве. Для торжественного выпуска Почта России изготовила штемпель ограниченным сроком действия и конверт первого дня, отметили в ведомстве.
"Мы чтим подвиг советского народа. Пусть эта почтовая марка станет символом преемственности поколений, напоминанием потомкам о великом историческом наследии наших дедов и отцов. Мы обязаны сохранить память о Победе, передать её будущим поколениям, воспитывая чувство патриотизма и любви к отечеству", - приводятся в тексте слова министра цифрового развития и связи Амурской области Дениса Земнухова.
Памятная банкнота Приднестровского республиканского банка номиналом 1 рубль 80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Приднестровье банк выпустил памятную банкноту к 80-летию Победы
24 апреля, 18:52
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень Победы. Подготовка к праздникуПочта РоссииБлаговещенскАмурская областьМоскваОбщество
 
 
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