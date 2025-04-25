https://ria.ru/20250425/marka-2013321911.html

В Благовещенске отметили выпуск почтовой марки к 80-летию Победы

В Благовещенске отметили выпуск почтовой марки к 80-летию Победы - РИА Новости, 25.04.2025

В Благовещенске отметили выпуск почтовой марки к 80-летию Победы

Почтовая марка к 80-летию победы в Великой Отечественной войне выпущена в обращение в Благовещенске, событие отметили торжественной церемонией гашения, сообщает РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T08:26:00+03:00

2025-04-25T08:26:00+03:00

2025-04-25T08:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Почтовая марка к 80-летию победы в Великой Отечественной войне выпущена в обращение в Благовещенске, событие отметили торжественной церемонией гашения, сообщает министерство цифрового развития и связи Амурской области. "Двадцать пятого апреля в почтовое обращение вышла марка, посвящённая 80-летию Победы и Году мира и единства в борьбе с нацизмом. В Благовещенске выпуск отметили торжественным гашением филателистической продукции", - говорится в сообщении. В пятницу специальные гашения состоятся в Москве и более 50 городах страны. Тираж марки - 58 000 экземпляров, номинал – 80 рублей. Она доступна в отделениях Почты России. На почтовой марке изображён Орден Отечественной войны - первая советская награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны. Орден создали по эскизам художников Дмитриева и Кузнецова. На полях почтового блока - великие события мировой истории - Знамя Победы над Рейхстагом и Парад Победы 1945 года в Москве. Для торжественного выпуска Почта России изготовила штемпель ограниченным сроком действия и конверт первого дня, отметили в ведомстве. "Мы чтим подвиг советского народа. Пусть эта почтовая марка станет символом преемственности поколений, напоминанием потомкам о великом историческом наследии наших дедов и отцов. Мы обязаны сохранить память о Победе, передать её будущим поколениям, воспитывая чувство патриотизма и любви к отечеству", - приводятся в тексте слова министра цифрового развития и связи Амурской области Дениса Земнухова.

https://ria.ru/20250425/pobeda-2013317111.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, день победы. подготовка к празднику, почта россии, благовещенск, амурская область, москва, общество