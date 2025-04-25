https://ria.ru/20250425/kompleks-2013308152.html

Российский лесной комплекс ждет возвращения на западные рынки

Российский лесной комплекс ждет возвращения на западные рынки - РИА Новости, 25.04.2025

Российский лесной комплекс ждет возвращения на западные рынки

Китай является главным рынком сбыта российских пиломатериалов, но не покупает у РФ дорогие и высококачественные товары, как это делали западные страны до 2022... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T02:57:00+03:00

2025-04-25T02:57:00+03:00

2025-04-25T02:57:00+03:00

экономика

россия

китай

европа

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Китай является главным рынком сбыта российских пиломатериалов, но не покупает у РФ дорогие и высококачественные товары, как это делали западные страны до 2022 года, поэтому лесной комплекс РФ ждет возвращения на их рынки, заявил в интервью РИА Новости руководитель Рослесхоза Иван Советников. Глава ведомства сообщил, что в 2024 году экспорт пилопродукции увеличился на 3,5%, достигнув 21,4 миллиона кубометров, а за два месяца 2025-го объем роста близится к 10%, достигая 3,2 миллиона кубометров, что позволяет прогнозировать к концу этого года объем вывоза за рубеж более 22 миллионов кубометров. "Восстановление объёмов поставок пиломатериалов происходит третий год. Однако результат немного не дотягивает до показателей 2021 года. Конечно, весь лесной комплекс ждёт возвращения на западные рынки. Не потому, что мы туда так хотим, проблема в том, что в мировой экономике есть достаточно сильное распределение ниш. Традиционно Европа у нас забирала очень высококачественные, самые дорогие пиломатериалы, например, Mercedes у нас брал очень много фанеры, кроме того, газовозы, большие суда внутри обделаны нашей фанерой", - сказал Советников. По его словам, главным рынком сбыта пилопродукции сейчас является Китай – туда с начала 2025 года было вывезено 2 миллиона кубометров, это более 60% экспортируемых из России лесоматериалов. Также Россия поставляет пиломатериалы в Узбекистан, Японию, Казахстан, Египет, Иран, Азербайджан, Республику Корею, Ирак, Киргизию, Турцию, Израиль и Афганистан. "Китай у нас берет не самое высококачественное сырье, потому что им для стройки не требуется наша фанера, там делают свою, низкокачественную, в большом объёме. Также Европа традиционно покупала у нас пеллеты (топливные гранулы – ред.), а Китай их не берет, так просто устроен их рынок. Соответственно, мы, конечно, ждём западные рынки, чтобы этот баланс вернуть", - добавил глава ведомства.

https://ria.ru/20250414/drevesina-2011210429.html

https://ria.ru/20250208/drevesina-1998106189.html

россия

китай

европа

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экономика, россия, китай, европа, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)