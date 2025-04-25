Рейтинг@Mail.ru
В Иерусалиме назвали атаку ВСУ на храм в Белгородской области кощунством - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:40 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/khram-2013501433.html
В Иерусалиме назвали атаку ВСУ на храм в Белгородской области кощунством
В Иерусалиме назвали атаку ВСУ на храм в Белгородской области кощунством - РИА Новости, 25.04.2025
В Иерусалиме назвали атаку ВСУ на храм в Белгородской области кощунством
Атака ВСУ на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области является кощунственным актом, которому нет оправданий, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T19:40:00+03:00
2025-04-25T19:40:00+03:00
религия
иерусалим
новый иерусалим
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013295536_0:86:781:525_1920x0_80_0_0_dfcbd9810a2c9f1e8e0ccaf862cf89bc.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апр - РИА Новости. Атака ВСУ на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области является кощунственным актом, которому нет оправданий, заявил РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев). "Известие о пожаре в храмовом комплексе Новый Иерусалим, в результате которого сгорел дотла как сам комплекс, так и хранившаяся в нем и особо почитавшаяся паломниками икона "Иерусалимская", было воспринято нами с глубокой скорбью. Подобным кощунственным деяниям нет и не может быть оправдания", - сказал архимандрит Вассиан. По словам Вассиана, еще более прискорбным является то, что икона, утраченная в результате этой варварской атаки ВСУ, была написана в Иерусалиме и передана в дар в 2012 году как благословение именно от православных верующих на Святой Земле. "Выражаем наши соболезнования клиру Белгородской епархии и, в особенности, прихожанам пострадавшего храма. Искренне надеемся, что с помощью Божией в скором времени восстановление этой всенародной святыни станет возможным, в том числе и благодаря посильным пожертвованиям со стороны верующих богомольцев, просящих мира Иерусалиму: как в пределах России, так и Святой Земли", - отметил священнослужитель. Как ранее сообщали в Белгородской епархии, пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, храмовый комплекс был полностью уничтожен. Его строили 25 лет на пожертвования. Власти информировали, что при пожаре после атаки ВСУ никто не пострадал. Новый Иерусалим в Белгородской области представлял собой репродукцию библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией Матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.
https://ria.ru/20250425/khram-2013440606.html
https://ria.ru/20250425/ikona-2013425288.html
иерусалим
новый иерусалим
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013295536_0:13:781:598_1920x0_80_0_0_5a901f20bdb4cd9512d929f2c6d26353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иерусалим, новый иерусалим, белгородская область, вооруженные силы украины
Религия, Иерусалим, Новый Иерусалим, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Иерусалиме назвали атаку ВСУ на храм в Белгородской области кощунством

Архимандрит Вассиан назвал атаку ВСУ на храм в Белгородской области кощунством

© Фото : Белгородская и Старооскольская епархияПожар в Храмовом комплексе Новый Иерусалим
Пожар в Храмовом комплексе Новый Иерусалим - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
Пожар в Храмовом комплексе Новый Иерусалим
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апр - РИА Новости. Атака ВСУ на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области является кощунственным актом, которому нет оправданий, заявил РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев).
"Известие о пожаре в храмовом комплексе Новый Иерусалим, в результате которого сгорел дотла как сам комплекс, так и хранившаяся в нем и особо почитавшаяся паломниками икона "Иерусалимская", было воспринято нами с глубокой скорбью. Подобным кощунственным деяниям нет и не может быть оправдания", - сказал архимандрит Вассиан.
Пожар в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Белгородская епархия планирует восстановить "Новый Иерусалим"
Вчера, 15:39
По словам Вассиана, еще более прискорбным является то, что икона, утраченная в результате этой варварской атаки ВСУ, была написана в Иерусалиме и передана в дар в 2012 году как благословение именно от православных верующих на Святой Земле.
"Выражаем наши соболезнования клиру Белгородской епархии и, в особенности, прихожанам пострадавшего храма. Искренне надеемся, что с помощью Божией в скором времени восстановление этой всенародной святыни станет возможным, в том числе и благодаря посильным пожертвованиям со стороны верующих богомольцев, просящих мира Иерусалиму: как в пределах России, так и Святой Земли", - отметил священнослужитель.
Как ранее сообщали в Белгородской епархии, пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, храмовый комплекс был полностью уничтожен. Его строили 25 лет на пожертвования. Власти информировали, что при пожаре после атаки ВСУ никто не пострадал.
Новый Иерусалим в Белгородской области представлял собой репродукцию библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией Матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.
Икона Божией Матери Иерусалимская - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Появились подробности о сгоревшей иконе в белгородском храме, сожженном ВСУ
Вчера, 15:05
 
РелигияИерусалимНовый ИерусалимБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала