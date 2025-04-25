https://ria.ru/20250425/khram-2013501433.html

В Иерусалиме назвали атаку ВСУ на храм в Белгородской области кощунством

В Иерусалиме назвали атаку ВСУ на храм в Белгородской области кощунством - РИА Новости, 25.04.2025

В Иерусалиме назвали атаку ВСУ на храм в Белгородской области кощунством

Атака ВСУ на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области является кощунственным актом, которому нет оправданий, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T19:40:00+03:00

2025-04-25T19:40:00+03:00

2025-04-25T19:40:00+03:00

религия

иерусалим

новый иерусалим

белгородская область

вооруженные силы украины

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апр - РИА Новости. Атака ВСУ на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области является кощунственным актом, которому нет оправданий, заявил РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев). "Известие о пожаре в храмовом комплексе Новый Иерусалим, в результате которого сгорел дотла как сам комплекс, так и хранившаяся в нем и особо почитавшаяся паломниками икона "Иерусалимская", было воспринято нами с глубокой скорбью. Подобным кощунственным деяниям нет и не может быть оправдания", - сказал архимандрит Вассиан. По словам Вассиана, еще более прискорбным является то, что икона, утраченная в результате этой варварской атаки ВСУ, была написана в Иерусалиме и передана в дар в 2012 году как благословение именно от православных верующих на Святой Земле. "Выражаем наши соболезнования клиру Белгородской епархии и, в особенности, прихожанам пострадавшего храма. Искренне надеемся, что с помощью Божией в скором времени восстановление этой всенародной святыни станет возможным, в том числе и благодаря посильным пожертвованиям со стороны верующих богомольцев, просящих мира Иерусалиму: как в пределах России, так и Святой Земли", - отметил священнослужитель. Как ранее сообщали в Белгородской епархии, пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, храмовый комплекс был полностью уничтожен. Его строили 25 лет на пожертвования. Власти информировали, что при пожаре после атаки ВСУ никто не пострадал. Новый Иерусалим в Белгородской области представлял собой репродукцию библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией Матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.

https://ria.ru/20250425/khram-2013440606.html

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иерусалим

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иерусалим, новый иерусалим, белгородская область, вооруженные силы украины