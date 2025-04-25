В Иерусалиме назвали атаку ВСУ на храм в Белгородской области кощунством
Архимандрит Вассиан назвал атаку ВСУ на храм в Белгородской области кощунством
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апр - РИА Новости. Атака ВСУ на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области является кощунственным актом, которому нет оправданий, заявил РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев).
"Известие о пожаре в храмовом комплексе Новый Иерусалим, в результате которого сгорел дотла как сам комплекс, так и хранившаяся в нем и особо почитавшаяся паломниками икона "Иерусалимская", было воспринято нами с глубокой скорбью. Подобным кощунственным деяниям нет и не может быть оправдания", - сказал архимандрит Вассиан.
По словам Вассиана, еще более прискорбным является то, что икона, утраченная в результате этой варварской атаки ВСУ, была написана в Иерусалиме и передана в дар в 2012 году как благословение именно от православных верующих на Святой Земле.
"Выражаем наши соболезнования клиру Белгородской епархии и, в особенности, прихожанам пострадавшего храма. Искренне надеемся, что с помощью Божией в скором времени восстановление этой всенародной святыни станет возможным, в том числе и благодаря посильным пожертвованиям со стороны верующих богомольцев, просящих мира Иерусалиму: как в пределах России, так и Святой Земли", - отметил священнослужитель.
Как ранее сообщали в Белгородской епархии, пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, храмовый комплекс был полностью уничтожен. Его строили 25 лет на пожертвования. Власти информировали, что при пожаре после атаки ВСУ никто не пострадал.
Новый Иерусалим в Белгородской области представлял собой репродукцию библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией Матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.