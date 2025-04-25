https://ria.ru/20250425/khram-2013440606.html

Белгородская епархия планирует восстановить "Новый Иерусалим"

Белгородская епархия планирует восстановить "Новый Иерусалим" - РИА Новости, 25.04.2025

Белгородская епархия планирует восстановить "Новый Иерусалим"

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в своей проповеди заявил о планах восстановить сожженные здания в храмовом комплексе "Новый Иерусалим",... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:39:00+03:00

2025-04-25T15:39:00+03:00

2025-04-25T15:39:00+03:00

религия

иерусалим

белгородская область

валуйки

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в своей проповеди заявил о планах восстановить сожженные здания в храмовом комплексе "Новый Иерусалим", представитель епархии в беседе с РИА Новости отметил, что восстановительные работы могут начаться только после нормализации обстановки. Новый Иерусалим в Белгородской области представлял собой репродукцию библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева. Как ранее сообщали в епархии, пожар произошел в храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, храмовый комплекс полностью уничтожен. Его строили 25 лет на пожертвования. Губернатор Вячеслав Гладков информировал, что при пожаре после атаки ВСУ никто не пострадал. "Надо сказать, что три года ни один беспилотник, ни один дрон не атаковал нашу святыню. Но затем начали жечь дома духовенства, а затем и добрались к скиту монашескому и сожгли его дотла. Это преступление против духовного и культурного наследия нашего народа... Мы восстановим, несмотря ни на что, все здания, которые были разрушены, сожжены", - сказал митрополит Иоанн, его проповедь опубликовала епархия в Telegram-канале. По словам представителя епархии, пока не определены сроки восстановления, так как необходимо оценить масштабы ущерба. "Решение о восстановлении, скорее всего, будет принято, но реализация начнется только после нормализации обстановки", - отметил собеседник агентства. Он уточнил, что в результате пожара сгорели: Храм Рождества Иоанна Предтечи; Кувуклия Гроб Господень; Голгофа с распятием и четыре часовни - Иконы Божьей Матери Самодержавная, Камень Помазания, иконы Св. Равноапостольной Марии Магдалины, Св. Страстотерпца Царя Николая ll. По данным губернатора, в храмовом комплексе уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни - Матери Божьей "Скорбящая" и обретения креста Господня.

https://ria.ru/20250425/ikona-2013425288.html

https://ria.ru/20250424/gladkov-2013296531.html

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иерусалим, белгородская область, валуйки, вячеслав гладков, вооруженные силы украины