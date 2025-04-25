https://ria.ru/20250425/indonezija-2013342354.html

В Индонезии написали "Диктант победы"

В Индонезии написали "Диктант победы" - РИА Новости, 25.04.2025

В Индонезии написали "Диктант победы"

Индонезийские школьники приняли участие в международной патриотической акции партии "Единая Россия" "Диктант Победы", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T10:35:00+03:00

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2025-04-25T10:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

джакарта

индонезия

россия

сергей нарышкин

дмитрий медведев

российское историческое общество

великая отечественная война (1941-1945)

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ДЖАКАРТА, 25 апр – РИА Новости. Индонезийские школьники приняли участие в международной патриотической акции партии "Единая Россия" "Диктант Победы", передает корреспондент РИА Новости. Акция прошла на площадке Русского дома в Джакарте. Учащиеся индонезийской школы Yasporbi ответили на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. “Историческая память оказывает большое влияние на мир, особенно на Индонезию. Здесь мы помним, как Россия объявила о своей победе над нацистами… Историческая память является одной из исключительных составляющих мировой истории, поэтому ее нельзя терять", - заявил РИА Новости Мухаммад Ильхам Шерил, директор школы Yasporbi. По словам главы Русского дома в Джакарте Никиты Шиликова, индонезийские школьники активно интересуются Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. "Учащиеся с удовольствием приняли участие в акции, подойдя к заданием с должным энтузиазмом и уважением", - отметил собеседник агентства. Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщал, что международная акция "Диктант Победы" в 2025 году пройдет в более чем 90 странах мира. По поручению председателя партии Дмитрия Медведева в тестах впервые появились задания, посвящённые СВО - 20% вопросов касаются этих событий.

https://ria.ru/20250416/indonezija-2011491904.html

https://ria.ru/20250408/pobeda-2009951335.html

джакарта

индонезия

россия

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джакарта, индонезия, россия, сергей нарышкин, дмитрий медведев, российское историческое общество, великая отечественная война (1941-1945), в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне